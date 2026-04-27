韓國能量x臺灣感性迸發新火花 文策院跨國啟動「BEAM共同開發計畫」4/29起開放徵件

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圖/文策院
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偕《黑白大廚》製作公司 SLL 徵件
「BEAM 共同開發計畫」 實現「在地敘事，全球共鳴」

臺韓影視合作寫下新契機！文化內容策進院（文策院）去年與製作《黑白大廚》、《財閥家的小兒子》的頂尖影視集團 SLL 簽署合作後，4月21日正式宣布啟動「BEAM 臺韓影集共同開發計畫」。本次徵件不僅包含挖掘臺灣潛力劇本的「華語原創影集組」，更寫下新里程碑，首度開放 SLL 旗下熱門 IP 授權臺灣進行在地化。透過臺韓資源深度整合，目標是讓臺灣原創故事在開發階段便具備國際市場競爭力，將臺灣作品推向世界舞台。

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文策院董事長王時思指出，韓國影視內容的全球影響力有目共睹，文策院也持續推動臺灣影視產業與世界接軌。她表示：「本次『BEAM 計畫』是文策院國際合作的突破性嘗試。透過與 SLL 的協作，在開發初期便導入國際市場邏輯，賦予臺灣原創內容跨國界文化感染力，也讓臺灣製作團隊加入國際影視的產業鏈。」針對首度開放的韓劇 IP 改編授權，王時思進一步強調：「這是一次戰略性的嘗試。藉由改編 SLL 旗下成熟的熱門 IP，臺灣團隊能從中熟悉商業性的結構敘事，再揉合臺灣獨有的文化溫度與視角後，得以創造屬於臺式的國際感染力。」

「華語原創影集組」開放個人申請，不設限劇情類型與故事題材的條件，保留了高自由度的創作精神，著重臺韓雙方對於文本與角色建構的深化。經由國際影視賽場上的經驗實作，產出具跨文化共鳴的故事核心。「SLL IP 改編影集組」則以製作公司為申請單位，本次首度開放 SLL 旗下六部熱門 IP 授權改編，包含《浪漫這一家》、《百次的回憶》、《怪物》、《我的出走日記》、《夢想成為律師的律師們》、《她的日與夜》，現正熱映於 Netflix、Hami Video 等知名串流平台。

「BEAM 臺韓影集共同開發計畫」每組入選 3 案後由 SLL 製作團隊進行面談，最終各遴選出 1 案。本計畫將提供每組入選團隊開發費用新臺幣 60 萬元，之後便會與 SLL 製作團隊如製作人或編劇等，展開為期一年的共同開發計畫。目標為實際開發完成並進入製作，共同孵育出具韓國能量與臺灣感性的精彩劇集。計畫申請自 2026 年 4 月 29 日開跑，詳細徵件資訊屆時將公布於官網 👉文策院

BEAM 共同開發計畫。圖/文策院

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