《回魂計》舒淇x李心潔x賈靜雯 法律無用？用私刑尋找正義

Netflix秋季強檔華語原創影集《回魂計》由《盛夏光年》陳正道、《有生之年》許肇任雙導演聯手執導，以一起詐騙綁架案為背景，探討兩位母親如何將遭判死刑身亡的詐騙首腦復活，踏上仇恨與救贖的暗黑人性考驗。

影集集結獲獎無數的國際級影后舒淇、李心潔領銜主演，雙金影后賈靜雯特別演出，強強聯手飆戲詮釋因女兒身陷詐騙案而展開一連串追查、復仇之路的母親，以及顛覆以往形象，飾演詐騙首腦的影帝傅孟柏，更集結知名泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾特別演出、鍾欣凌、方郁婷、林廷憶、劉主平、陳昕葳、鄭人碩等超豪華卡司，共同打造暗黑懸疑復仇劇。

該作將於10月9日全球獨家於Netflix上線，並同步釋出首支前導預告。對於影集即將與觀眾見面，兩位導演也表示：「《回魂計》是一部很有誠意的作品，演員們也帶來很精彩的表演。在製作過程中，各個主創部門全力以赴希望能在每個細節上做得更好，力求為觀眾呈現一部製作精良的作品，我們非常期待這部作品能與大家見面。」

在曝光的前導預告中，死刑犯張士凱（傅孟柏 飾）被綁在刑台上準備執行處決，現場氣氛凝重，母親悅心（鍾欣凌 飾）帶著複雜而詭譎的微笑，受害者家屬汪慧君（舒淇 飾）與趙靜（李心潔 飾）則表情冷峻，注視著處刑的過程，就在片刻之間，死刑便執行完畢，汪慧君的一句：「就這麼結束了？」道出身為受害者家屬心中的不甘與憤怒，諷刺的是，接受死刑對張士凱來說似乎並不是種懲罰，而是種獎賞與解脫。劇中飾演李心潔女兒的方郁婷，撕心裂肺的哭著向母親求援，令人看得心碎不已，而不甘就此接受這般結局的兩位母親，選擇挺身而出、聯手展開另一段不惜代價的私刑復仇。

《回魂計》Netflix秋季強檔華語原創影集，豪華卡司齊聚，定檔10月9日全球獨播。圖/Netflix

透過神秘的復活儀式，慧君與趙靜將張士凱從死神手中拉回，讓他重獲生命卻只能苟活七天，在這短暫的時間內，他不再是自由之身，而是成為她們復仇計劃的棋子，遭受嚴酷的折磨與審判。而同為受害者家屬之一的黃宜臻（賈靜雯 飾），是一名專業冷靜的律師，代表受害者家屬處理訴訟事宜，得知張士凱死而復生的消息也震驚不已，直問：「妳們對他做了什麼？」

預告畫面中，張士凱痛苦掙扎，質疑自己身處何處，氛圍既詭譎又充滿壓迫感，兩位母親的復仇手段令人怵目驚心，為觀眾展現復仇的殘酷與複雜情感，挑戰人性與正義的界線，究竟將所恨之人復活，是否真能伸張正義，為復仇賠上所有的兩位母親，又將被推向怎樣的道德極限，將是本劇的一大看點。

《回魂計》舒淇、李心潔尋復活儀式，重生死刑犯傅孟柏七天私刑審判。圖/Netflix

首次出演Netflix華語影集的舒淇與李心潔，對於影集終於要在Netflix全球獨家播出，紛紛表達興奮心情，舒淇表示：「很期待！我拿到劇本的時候，就覺得這是一個很有突破的戲，不僅僅是對我作為演員而言，對華語劇集來說也是一種創新。我配音期間已經看過一些粗剪，但當我看到前導預告還是『哇！』了一下。」

李心潔則說：「從來沒有遇到過這麼刺激，有點瘋狂又深刻的女性題材，我自己演得很過癮，當然更期待可以和全球觀眾分享的那一天。」而本次顛覆以往形象，飾演劇中冷血反派的傅孟柏也激動表示：「奇幻又刺激的故事情節，劇中人物的善惡對決都非常精彩，很期待播出，也期待觀眾觀看後的回饋！」足見演員們對此作品的期待。

《回魂計》舒淇、李心潔。圖/Netflix

Netflix原創華語影集《回魂計》以一場發生在虛構城市「班佧」的詐騙綁架案事件為背景，講述兩位母親汪慧君（舒淇 飾）和趙靜（李心潔 飾）因仇恨而結盟，為女兒所遭受的苦難展開復仇，卻發現救贖遙不可及的懸疑故事。在充斥著欺騙與操控的危險世界裡，她們不僅要面對各自內心的陰影，還必須做出撕裂人心的抉擇。

為了替摯愛的女兒報仇，在一名神女的協助下，她們將兇手張士凱（傅孟柏 飾）復活、施以酷刑，甚至勒索兇手的母親索取贖金。然而，無論對兇手施加多少痛苦，憤怒始終無法平息。一位復仇的母親，究竟能為女兒走到多遠？而當關於事件真相的黑暗秘密逐漸浮現，她們的友誼也被推向極限，迫使她們正視並挑戰自己道德的界線。該作將在2025年10月9日於Netflix全球獨家播出。

《回魂計》集結舒淇、李心潔、賈靜雯聯手飆戲，掀最黑暗母愛復仇。圖/Netflix

《回魂計》舒淇、李心潔尋復活儀式，重生死刑犯傅孟柏七天私刑審判。圖/Netflix

李心潔詮釋瘋狂又深刻的母愛《回魂計》演到過癮：「從沒遇過這麼刺激的女性角色」。圖/Netflix

《回魂計》舒淇。圖/Netflix

《回魂計》舒淇、李心潔、賈靜雯聯手飆戲。圖/Netflix