《十二使者》馬東石x朴炯植 12生肖神獸組隊打怪

全新動作奇幻影集《十二使者》（Twelve）定檔於8月23日上線！由《永恆族》馬東石、朴炯植主演，以「十二生肖」為原型，故事講述守護者與邪靈間的生死搏鬥。很久以前，十二位生肖守護者為了拯救人類與邪靈展開最後一戰，經歷慘痛的犧牲後，邪惡勢力終被封印、人類得以延續繁榮。如今，僅存的幾位守護者隱身於日常生活中，從事各種工作默默保護人們。然而，當古老的邪靈再度蠢蠢欲動，十二守護者將在領袖泰山（暫譯） 的號召下重新集結，拯救現代首爾與整個韓國免於黑暗吞噬。

《十二使者》由馬東石（《永恆族》、《屍速列車》）飾演十二使者的領袖泰山（暫譯）；朴炯植（《寶物島》、《單戀原聲帶》）則飾演被封印千年的上古邪靈五鬼（暫譯）；於去年榮獲首爾國際電影大獎「亞洲新銳演員獎」的台灣演員雷嘉汭（《八尺門的辯護人》）也驚喜加盟；作品由金奉漢（《刑警沒有假期》）與馬東石共同編劇，並由導演姜旲奎（《無價之保》、《美麗的聲音》）、韓允宣（《18-Eighteen Noir》）執導。

喜愛韓國影視內容的觀眾，即日起訂閱 Disney+ 可立即享受多部熱門韓劇，包括 Disney+ 今年觀看次數最高的推理韓劇《血謎拼圖》，以及《殺人者的購物中心》、《狂醫魔徒》、《MOVING 異能》等多部由頂尖演員與創作團隊打造的精彩大作。奇幻英雄動作劇《十二使者》將於 8 月 23 日在 Disney+ 上線，敬請粉絲們期待！

《十二使者》。圖/Disney+ 提供

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