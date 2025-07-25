《下流大盜》韓版《航海王》收視告捷 傳說3000億的寶藏船現身掀起人性考驗

柳承龍、梁世宗、林秀晶、鄭允浩主演的Disney+ 最新動作韓劇《下流大盜》（韓語：파인: 촌뜨기들，英語：Low Life）好評不斷，根據串流數據統計網站FlixPatrol排名指出，作品播出以來連日霸榜Disney+ 韓國冠軍！結合沉船寶藏、黑幫鬥智、鄉野騙局等題材，《下流大盜》成功以獨特節奏與粗獷角色，打出一片令觀眾眼前一亮的熱血版圖。

即使角色間為了奪寶彼此勾心鬥角，導演姜侖成認為「雖然大家看起來都不是什麼好人，但某些時候卻又讓人覺得他們很善良。」無法簡單歸類正邪的群像氣場，自然而然讓觀眾聯想到如《航海王》般的夥伴動力！而為了讓演員更自然的成為「在同一條船上的人」，劇組也透露早在讀本前就開了聊天室，讓大家互傳自拍、定裝照甚至是MBTI 性格測驗，柳承龍則心虛坦言「雖然說是為了培養感情，結果群裡整天都在討論哪家餐廳好吃、哪家踩雷！」

「東方神起」鄭允浩在劇中的表現也引人注目，他在《下流大盜》中飾演地方黑幫老大、操著一口流利方言，一登場便火藥味十足的嗆聲梁世宗「別碰我的女人」，對來自外地、為了尋寶而加入行動的對方充滿戒心。然而在最新劇情中尋寶行動正式展開，在大家成功撈起第一件海底瓷器後，原本蹭恨彼此的兩人也忍不住相擁慶祝、下一秒又尷尬收手。梁世宗則形容兩人的角色特性「就像孤狼與野狗」一個獨來獨往、甚至連打架都獨自上陣，另一個則在人群中伺機牽制、展現力量，彼此對立卻也形成某種微妙的互補。柳承龍更加碼透露「孤狼」梁世宗平時也是個大I人，表示他在拍攝期間「幾乎不出門，非常內向！」卻也始終展現出高度專注與穩定的敬業精神。

《下流大盜》改編自尹胎鎬根據20世紀70年代在新安前海發現寶物船事件創作的同名網絡漫畫，非典型的團隊組合如同《航海王》中的草帽一夥，一群個性迥異的角色，在冒險中逐漸建立默契。導演強調這部作品的魅力之一就是「看角色」，每集都有新人物登場的設定，也讓網友期待會為尋寶帶來什麼變數。這群人或許不完美，卻在同一條船上為了各自的理由搏命，即使不是英雄、也能熱血！《下流大盜》現正於 Disney+ 獨家熱播中，每週三更新。

《下流大盜》。圖/Disney+ 提供

《下流大盜》。圖/Disney+ 提供

《下流大盜》。圖/Disney+ 提供

《下流大盜》。圖/Disney+ 提供

《下流大盜》。圖/Disney+ 提供

《下流大盜》。圖/Disney+ 提供

《下流大盜》。圖/Disney+ 提供

《下流大盜》。圖/Disney+ 提供

《下流大盜》。圖/Disney+ 提供

《下流大盜》。圖/Disney+ 提供

《下流大盜》。圖/Disney+ 提供

《下流大盜》。圖/Disney+ 提供

《下流大盜》。圖/Disney+ 提供

《下流大盜》。圖/Disney+ 提供

《下流大盜》。圖/Disney+ 提供

《下流大盜》。圖/Disney+ 提供

《下流大盜》。圖/Disney+ 提供

《下流大盜》。圖/Disney+ 提供