《大熊餐廳》第四季影評：你永遠不是孤軍奮戰
踏入職場的這兩年，能夠靜下心來看一部電影、追完一部影集的時間越來越稀有。但也因為這兩年走過的風風雨雨，看過的高高低低，也才嚐盡了社會的各種酸甜苦辣。在打開最新上架的《大熊餐廳》（英語：The Bear）第四季時，再度被那股熟悉、壓抑的情境擊中心房。
如果說第三季講的是與焦慮、憂鬱的拉扯，那麼第四季則溫柔地講述了「療癒」、「溝通」與「放下」，既是在向過去告別，也是在向自己和解。在這一季中，不再有每個人同時吵架的絮亂場景，也是因為愛，讓大熊餐廳這個家庭的每一顆心更加緊密。衝突仍在，但被愛與理解包裹著，因此更加有力。
節奏雖然比過往更緩慢，但它讓每一個角色的呼吸更飽滿，每一場對話都藏著更深的重量。Carmy 不再只是自我折磨的完美主廚，Sydney 不再只是沉默承受的左右手 —— 每個人都在試圖成為更好的人，同時也在學著接納那個「還沒準備好」的自己。
第四季賦予觀眾一個成熟且真實的陪伴節奏。這不是一場高潮迭起的大戲，而是一次深刻的生命觀察。正因如此，當第五季在昨日火速官宣後，我感到格外期待。就如同我們的人生一樣，我們都還在學習成為更好的自己。
本文為影劇好有梗 FILMemes授權刊登於聯合新聞網琅琅悅讀。原文為「《大熊餐廳》第四季無雷影評：你永遠不是孤軍奮戰」未經同意，請勿轉載。
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