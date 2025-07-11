《朱雀堂》秦俊傑x萬茜 旗袍一撩迷倒眾生又美又颯又瘋批

《朱雀堂》小說於2015年由上海人民出版社出版，作者鬼馬星。

《朱雀堂》故事背景設定在民國亂世的上海，講述夏家兄妹在異鄉安頓後，哥哥夏漠無意中獲得法醫工作，卻也因此捲入四馬路寓所中一宗離奇的連環案件。與此同時，妹妹夏英奇驚覺自己所知的秘密，可能已招致殺身之禍。隨著劇情推進，一本神祕小說、十具無名女屍、失蹤的高校女生、家長裡短的鄰居太太，以及不露聲色的黑幫頭目等元素交織，夏英奇在蛛絲馬跡的謎團中掙扎，同時還要面對她與唐震雲之間複雜的感情。

鬼馬星（1972年－2017年），原名馬雨默，中國本格推理先鋒人物，其文風活潑生動，情節引人入勝的，文章中不僅有絲絲入扣的邏輯推理，還有細膩動人的感情描寫，被讀者譽為「最有人情味的推理小說」。代表作品有：《朱雀堂》、《暮眼蝶》、《霧鎖天途》、《百合花房秘語》、《幽靈船》、《風的預謀》、《葬禮之後的葬禮》、《愛欲八鮮湯》、《藍戒之謎》、《宴無好宴》、《淑女之家》、《籠鳥、》《紐扣殺人案》、《迷宮蜘蛛、》《隔牆玫瑰》等。

《朱雀堂》。圖/擷取自微信讀書

《朱雀堂》48集短劇，萬茜x秦俊傑掀翻上海灘

《朱雀堂》改編自鬼馬星創作的同名小說。由萬茜、秦俊傑、林樂炫、張呈領銜主演，王挺、何明翰、涂冰、王強、艾曉琪、陳思澈等演出。7月4日播出。

以1929年的上海灘為背景，劇情始於一起詭異的衣櫥雙屍案，隨後兇手竟連殺數名舞女。法醫夏漠（秦俊傑 飾）與精明探長唐震雲（張呈 飾）在調查過程中，意外發現兇案背後隱藏著更為險惡的權色交易——這些被殺的女孩，竟是即將被獻祭給幕後權貴的「玩物」。而這一切，都與全上海最奢華的朱雀堂舞廳有著千絲萬縷的聯繫。

朱雀堂的女老闆高英（萬茜 飾）為了保護手下的姑娘們，選擇與法醫夏漠、探長唐震雲從對立到結盟，共同查探真相。然而，他們卻發現，比連環殺人兇手更為危險的人物，竟一直潛伏在身邊。這三位職業與性格迥異的年輕人，因一件離奇的連環案件相識，最終共同揭開朱雀堂背後的驚天陰謀。他們飛蛾撲火般地投入，用生命戳破1929年的黑暗，只為換回一縷微弱的光。

《朱雀堂》。圖/擷取自微博

《朱雀堂》4大看點：奇詭高能案件、還原民國風華、中式恐怖美學、演員又狠又瘋

《朱雀堂》開播首日登頂貓眼短劇熱度榜、短劇有效播放榜，雙榜登頂！截至7月5日，全網有效播放量已超1,289萬，顯示其強勁的市場號召力。

1、奇詭高能案件，驚心動魄的「案中案」謎團

《朱雀堂》最引人入勝之處，莫過於其層層疊疊的詭異高能案件。劇集開篇便以法醫夏漠帶著斷手報案，進而在公寓衣櫥中發現兩具藏匿多年的屍體，迅速將觀眾拉入緊張氛圍。隨後，接連發生的舞女命案更是觸目驚心，受害者或被口塞異物活活勒斃，或被製成傀儡懸吊房中，畫面慘不忍睹。

這些案件不僅手法詭異，更融合了「借屍還魂」、「屍商定秘術」等超自然元素，讓觀眾在解謎過程中充滿好奇。更深層的是，這些看似獨立的奇案，透過「案中案」的敘事結構，逐步揭開了背後暗藏的殖民勢力與權貴陰謀，將獵奇的案件引向對社會黑暗面的深刻揭露。

2、還原民國上海，重現百樂門的時代風華

《朱雀堂》在美術與場景上的投入，成為劇集的第二大亮點。為了忠實再現1920年前後的上海灘風貌，劇組斥資1:1還原了百樂門街景，從琉璃吊燈的璀璨到石庫門磚牆的斑駁細節，無不彰顯其對歷史的考究。

此外，劇中人物的服裝設計也力求貼合時代背景，巧妙融合了西式元素與中式美學，讓觀眾在視覺上沉浸於那個繁華與動盪並存的民國時期。這種對細節的極致追求，大大提升了觀眾的代入感與觀劇體驗。

3、中式恐怖美學，民俗元素加深恐怖懸疑氛圍

本劇在懸疑氛圍的營造上，巧妙融入了獨特的中式恐怖美學。劇中案件結合了大量民俗符號，如殉葬人祭、泥塑封鬼、木偶舞女等，大大強化了恐怖懸疑的氛圍感。在細節處，更安排了如彼岸花銀簪等隱喻物件，串聯起死亡的線索，引導觀眾抽絲剝繭。

4、全體狠人，各有其「瘋」點讓人欲罷不能

《朱雀堂》的演員陣容實力堅強，為劇集增添了無數火花，尤其是男女主角之間的反差與拉扯感，令人欲罷不能。新晉金爵影后萬茜飾演的高英，人稱「民國女閻王」，表面上是舞廳老闆，背地裡卻是掌控全局的地下情報女王。秦俊傑飾演「病嬌法醫」夏漠，表面上，他是從英國留學歸來的高智商禁慾系法醫，然而，當「民國女閻王」萬茜一出現，這位冷酷法醫立刻變身慌張小白兔，這種極致的反差與拉扯感，讓人欲罷不能。劇中的配角團同樣表現出色，全員都將「狠」字刻在骨子裡，各有其「瘋」點與精彩之處，共同推動了劇情的發展與氛圍的營造。

《朱雀堂》。圖/擷取自微博

《朱雀堂》。圖/擷取自微博

《朱雀堂》。圖/擷取自微博

《朱雀堂》。圖/擷取自微博

《朱雀堂》開播首日登頂貓眼短劇熱度榜、短劇有效播放榜，雙榜登頂！截至7月5日，全網有效播放量已超1,289萬。圖/擷取自貓眼短劇熱度榜