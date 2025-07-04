《善良的他》李棟旭x李聖經 地痞流氓與初戀重逢攜手追夢

Disney+ 今日宣布全新浪漫韓劇《善良的他》（韓語：착한 사나이）正式定檔於7 月 18 日精彩上線！由《殺人者的購物中心》李棟旭飾演試圖改過自新的流氓錫哲（暫譯）、《浪漫醫生金師傅3》李聖經則飾演他懷抱歌手夢想卻患有舞台恐懼症的初戀情人美英（暫譯），令粉絲期待「雙李CP」將擦出怎樣的火花！

故事講述出身於黑道世家、作為第三代長孫的錫哲（暫譯），從小便在暴力與對家族的忠誠中成長，在外人眼中他不過是個地痞流氓，然而他內心卻懷抱著遠航天涯、成為像海明威那樣作家的夢想；錫哲（暫譯）在家族的羈絆與對自由的渴望間拉扯不已，直到與初戀美英（暫譯）重逢而有所動搖。兩人決定彼此扶持、追尋夢想，然而面對過去的陰影與現實的束縛，他們是否能走向真正的幸福呢？

《善良的他》由李棟旭飾演黑道家族的長孫錫哲（暫譯），李聖經則飾演出身困苦、懷抱歌手夢想的姜美英（暫譯）；作品由金雲景（暫譯）（《宥娜的街》、《夥伴》）與金孝錫（暫譯）（《野黨》）攜手編劇，並由導演宋海星（暫譯）（《多愛妳一天》、《啃老一族》）執導。

《善良的他》是 Disney+ 最新公布的韓國作品之一，粉絲們還可以期待即將到來的強大影視陣容，包括近期公布的韓劇《魅惑》（暫譯），描繪悲傷吸血鬼與神祕畫家間的命運糾葛、講述各方勢力為改變命運而不惜一切爭奪深海寶藏的犯罪動作劇《下流大盜》、以及圍繞前駐美大使與國際特工聯手揭露韓國危機真相的政治劇《暴風圈》等。《善良的他》全劇共14集，於7月18日起在Disney+ 上線。

《善良的他》。圖/Disney+ 提供

《善良的他》。圖/Disney+ 提供

《善良的他》。圖/Disney+ 提供