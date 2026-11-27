侯孝賢 導演經典電影《南國再見，南國》數位修復 版將於12月11日正式上映，光點華山電影館、光點台北 電影院、高雄市電影館與內惟藝術中心同步推出「百年流轉 大師專題-從世紀末到世紀初：1900–2000年《海上花》、《南國再見，南國》、《千禧曼波》專題」放映，三部作品4K修復一次搬上大銀幕——從長三書寓的油燈，到南台灣的公路，再到千禧年台北的霓虹，一口氣看盡侯導眼中的百年。三場重量級映後座談、每場限量的特殊工藝海報套票，數量有限，影迷千萬別錯過！

梁朝偉、劉嘉玲都忘不了的《海上花》

今年四月，演員梁朝偉與劉嘉玲為宣傳電影《你是不會當樹嗎》來到光點台北電影院舉行記者會，特地在館內《海上花》美術天花板下合影留念——這張讓兩大巨星駐足的主視覺，正是本次放映限量送出的特典。繼《悲情城市》後，梁朝偉再度與侯導聯手，在片中化身深情款款的恩客；羽田美智子、李嘉欣、劉嘉玲三位女主角性格各異，在燈影搖曳的長三書寓裡撐起全片主軸。首場座談由金馬執委會聞天祥與本片美術指導黃文英開講，帶觀眾走進燈影裡的長三書寓，重返《海上花》的美術現場。

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《海上花》電影限量特典。圖：社團法人台灣電影文化協會

金馬最佳新導演舒淇，與侯導的第一次

第二場放映《千禧曼波》——金馬最佳新導演舒淇與侯導合作的第一部作品。侯導以嶄新視角切入大都會年輕人的生活，捕捉新世代的愛情、節奏與流行感。座談邀來本片剪接指導廖慶松（廖桑）與聞天祥對談。長年陪在侯導身邊、見證每部作品從無到有的廖桑，將親自拆解如何從三部電影中剪出時代的百年呼吸，以及《千禧曼波》那股自由、即興、一路狂飆的速度快感，究竟是如何剪接出來。

《千禧漫波》電影限量特典。圖：社團法人台灣電影文化協會

柯波拉力挺！《南國再見，南國》數位修復，12/11重返大銀幕

當年坎城影展評審團主席、大導演柯波拉（FrancisCoppola）獨排眾議力挺的《南國再見，南國》，數位修復版正式回歸。全片滿載南台灣的江湖氣味，圍繞小人物的生活瑣事展開。音樂是全片最大的驚喜：一反侯導過往傷感沉靜的配樂，由主演林強統籌整張電影原聲帶，迷幻、叛逆、重搖滾、電子舞曲輪番轟炸，再搭配當年新生代音樂人雷光夏詩歌般的吟唱，至今聽來依然前衛。第三場座談由林強與雷光夏同台，為本次《南國再見，南國》放映揭開序幕，分享電影音樂如何讓侯導的電影從油燈到霓虹華麗轉身。

《南國再見，南國》夜車版限量特典。圖：社團法人台灣電影文化協會

收藏級限量海報將於各場次限量發送，數量有限，送完為止

除三場放映暨座談外，三個放映地點也將限量加映《海上花》、《南國再見，南國》、《千禧曼波》，每一場放映都將提供限量海報套票。

演員梁朝偉與劉嘉玲於光點台北天花板《海上花》視覺合照(海鵬影業提供))

《海上花》：梁朝偉與劉嘉玲合影的同款主視覺，以特殊工藝印刷，刺繡衣紋點綴局部描金，五位主角華服層層相疊，重現長三書寓的綺麗與幽微。

《千禧曼波》：舒淇身處2000年的夜店，琥珀色燈光、紙牌與調酒，替影迷留住千禧年那場沒有盡頭的派對。

《南國再見，南國》：電影由火車開場、在夜車上落幕，海報因此推出兩款侯孝賢親筆題字海報——「火車版」以橫幅構圖定格高捷、林強與伊能靜在南下列車上的身影；「夜車版」以罕見雷射燙金呈現片名題字，閃映出江湖的迷離煙火。

【百年流轉 大師專題】公告。圖：社團法人台灣電影文化協會