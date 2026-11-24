漫威 影業全球期待度爆表的年度壓軸史詩鉅作《復仇者聯盟：末日崛起》將於12月16日（三）震撼全台大銀幕！隨著上映進入最終倒數，昨晚不僅有由末日博士霸氣坐鎮的最新海報震撼登場，呈現X戰警 正式加入漫威的跨宇宙世紀大集結的終極預告也令全球影迷熱血沸騰，三大超級英雄 更現身賭城引爆全球宣傳巡迴！

在最新公開的終極預告中，過著平靜家庭生活的「前美國隊長」史帝夫羅傑斯與佩姬卡特，因驚奇4超人的突然造訪而打破寧靜，並意外揭開塵封的超級英雄往事。隨著末日博士冷酷宣告眾人皆過著「偷來的人生」並必須「一一償還」，雷神索爾 、新任美國隊長山姆威爾森、尚氣，以及正式加入漫威電影宇宙的獨眼龍、金牌手、魔形女等X戰警陣容，獨眼龍更高呼漫畫經典台詞：「X戰警，集合！」令鐵粉們一秒高潮，他們首度同框並肩迎戰末日博士與龐大哨兵機器人大軍，展現漫威影業史上最壯闊的終極對決！

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「前任美國隊長」克里斯伊凡、「現任美國隊長」安東尼麥基及「尚氣」劉思慕三大超級英雄引爆全球宣傳巡迴，首站氣勢橫掃整條賭城大道，不僅在2026年一級方程式拉斯維加斯大獎賽賽道旁霸氣展出專屬「末日崛起」主題塗裝F1展示車，更震撼包下地標球型場館 Sphere 視覺巨幕，並聯手 Archer Aviation 打造特製塗裝空中計程車，展現漫威電影宇宙無與倫比的霸主氣場！

圖：漫威影業

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作為漫威電影宇宙第39部作品及「多重宇宙傳奇」的集大成終章，本片首度將復仇者聯盟、驚奇4超人與X戰警三大宇宙齊聚同一銀幕，並集結新復仇者聯盟與瓦干達勢力聯手抗敵。這部全新史詩篇章同步推出頂尖規格 INFINITY VISION 版本，包含 SCREENX、4DX、ULTRA 4DX、MX4D、DOLBY CINEMA、DOLBY VISION‧ATMOS 及符合高規硬體規格影廳等，帶領觀眾以最極致的視聽饗宴體驗末日降臨的屏息瞬間！

圖：漫威影業

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《復仇者聯盟：末日崛起》全台預售票現正熱烈搶購中，邀請全台影迷即刻鎖定最佳觀影席次，共同見證漫威宇宙的全新英雄篇章！《復仇者聯盟：末日崛起》將於12月16日（三）震撼全台大銀幕壓軸上映，首選INFINITY VISION 版本享受更極致的視覺享受*。

圖：漫威影業

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精華 FAQ Q1：《復仇者聯盟：末日崛起》何時在台灣上映？ 這部漫威年度壓軸鉅作將於12月16日（三）在全台大銀幕震撼上映，官方也同步啟動預售票搶購，邀請影迷提早卡位最佳席次。

Q2：終極預告中有哪些重要角色與劇情亮點？ 預告中，史帝夫羅傑斯與佩姬卡特的平靜生活被打破，末日博士宣稱眾人活在偷來的人生；獨眼龍、金牌手、魔形女等X戰警也正式登場，與復仇者聯手對抗敵軍。

Q3：這次宣傳與觀影版本有哪些特別安排？ 克里斯伊凡、安東尼麥基和劉思慕展開賭城巡迴，並在拉斯維加斯大獎賽、Sphere與空中計程車上打造宣傳場景；電影也提供SCREENX、4DX、DOLBY CINEMA等INFINITY VISION版本。