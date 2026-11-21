一年一度的金馬獎 頒獎典禮即將在週日（11/22）登場，今年多部入圍作品在類型突破、敘事風格與演員表現上皆有突出成績。照理就針對「最佳劇情片」、「最佳導演」以及四大演技獎項，做最終得獎預測 。

最佳劇情片 各擅勝場 態勢混沌

這個項目我認為目前態勢混沌，入圍最多項的反而不是機會最大的，例如《女孩》或是《狂忘警探》，我會推測最佳劇情片有機會由《我們不是陌生人》（We Are All Strangers）拿下。這是導演陳哲藝的「成長三部曲」終篇，透過家庭通俗劇的結構，刻劃當代新加坡的家庭、移民與資本階級，全片歷經婚禮葬禮、生死聚散，篇幅悠長且情感飽滿。

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至於黑馬人選則是《善男信女》，這部電影 有著過去港式喜劇那種鮮活靈動的喜趣節奏，以及古怪角色的有趣樣貌，編導楊兩全以俐落精準的技法，將庶民火氣與美食鑊氣碰撞出趣味盎然的對照，精彩好看，極容易入口。台灣電影《雙囍》也有機會，基本上應該不出這三部電影之外。

《雙囍》。圖／雙囍 Double Happiness Facebook 粉專

《女孩》Girl。圖片來源：台北金馬影展

最佳導演 風格化對上高概念

雖然劇情片我沒選《狂忘警探》，但最佳導演我自己反而預測《狂忘警探》的SABU。儘管電影的劇情結構上有點隨性單薄，但SABU以擅長的黑色幽默打造一齣節奏俐落明快的荒謬動作喜劇，影片精準地在不同類型中游移，不僅重現久違的華語犯罪警匪片的華麗癲狂（致敬杜琪峯電影的意味明顯），還有在虛實悲喜間的溫柔人性。

《我們不是陌生人》We Are All Strangers。圖片來源：台北金馬影展

黑馬人選應該是《雙囍》的許承傑，全片喜趣熱鬧、喜氣洋溢、節奏輕快，是質感上乘的高概念式家庭喜劇，明顯好過《孤味》，更為從容熟練地處理場面調度與人物角色的敘事。至於《告別的年代》儘管格局宏大、結構複雜，但執行成績還需要再琢磨；《我們不是什麼》的邱禮濤保有他一貫生猛爆裂的港式奇情，只是最佳導演提名還是有點奇怪。

最佳導演入圍者。圖／截自金馬官方臉書

最佳女主角 袁澧林爆發力強 鍾雪瑩細膩度夠

影后部分，我全部看完後，心中首選是《第四幕》的袁澧林。她的角色層次多變，整個角色都在演，呈現戲中戲中戲的結構，而且還要詮釋舞台化與生活場景的不同風格，以及瞬間入戲的表演維度；尤其那驚人的「第四幕」大攤牌，演繹充滿爆發力。

黑馬人選則是《善男信女》的鍾雪瑩，她將追夢奧客詮釋得絲絲入扣，尤其還有游移在同性情感中的複雜心理，表演維度大，演繹細膩搶眼。《我們不是陌生人》的楊雁雁一如過去一樣出色，這個苦命的酒促阿姨、繼母，酸甜苦澀都嚐盡了，但驚艷度還是差了點。

圖：光年映畫提供

另外，我很愛《雙囍》的余香凝，她詮釋待嫁女兒心的豐富層次，細膩動人，可惜戲份不重；在《謊言生活》扮演女同志的梁翠珊，演出全情投入、詮釋刻骨銘心，但可惜這部作品的敘事流於公式化。

最佳女主角入圍者。圖／截自金馬官方臉書

最佳男主角 阮經天複雜精煉 劉冠廷悲喜自如

影帝部分，我還是想力推《狂忘警探》的阮經天。他透過細微的眼神變化，呈現角色在失憶與清醒間相互交錯的複雜演繹，加上宛如動作英雄般的身體語言，集強悍與脆弱於一體，表演功力純熟至極。

圖片／一條龍虎豹國際娛樂有限公司 提供

黑馬人選則是《雙囍》男主角劉冠廷，這個有著成長創傷的新郎讓他擁有最完整的發揮空間，情感詮釋招招到位、收放自如，那幕一邊演唱著〈玫瑰人生〉一邊聲淚俱下，是高難度的魔鬼場。

《雙囍》。圖／雙囍 Double Happiness Facebook 粉專

其他入圍者方面，《黑潮》的陳澤耀飾演邊緣更生人，表演情緒有爆發力，但電影本身水準有落差；《善男信女》楊偉倫將洗心革面的面惡心善演繹得入木三分；《功夫》的戴立忍非常強大，精神分裂的角色難度極高，可惜是獎項較不討好的類型化演出。

最佳女配角 翁倩玉氣場無敵 彭秀慧底子深厚

我看好《陽光女子合唱團》的翁倩玉，她救了這部狗血濫情的電影，渾身是戲，細膩感人，展現宛如定海神針般的強大氣場，那幕回憶往事的彈琴神傷，以及袒露罹癌心事的得獎場都很驚人。

圖：台灣大哥大 MyVideo

黑馬人選我猜可能是《善男信女》的彭秀慧，她飾演的女同志劇場導演有女性瀟灑的自信以及引誘性魅力的張力，而且她在其他電影例如《我們不是什麼》也有截然不同的角色反差，這點容易被看見。

最佳女配角入圍者。圖／截自金馬官方臉書

最佳男配角 田啟文活靈活現 江𤒹生大躍進

我預測是《雙囍》的田啟文，港星田啟文飾演劉冠廷的香港迷信岳父，表演活靈活現；那幕因女兒拜別而愴然淚下的情緒拿捏，還有電影多場輕鬆自在的表演節奏，不愧是港式喜劇磨練出來的深厚功底。

黑馬人選方面，江𤒹生以《我們不是什麼》入圍，其實他幾乎是接近男主角的份量（但這部片三個男角都差不多重），江𤒹生改頭換面演出邊緣失控的玉石俱焚，賣力用心，表演大躍進。《功夫》的朱軒洋喜感卓絕，《我們不是陌生人》的林偉文平實內斂，也有可觀，但機會較弱。

最佳男配角入圍者。圖／截自金馬官方臉書