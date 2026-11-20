以《闇黑新世界》、《魔女》系列打造鮮明黑色動作風格的韓國 導演朴勳正，推出全新犯罪動作電影《悲傷熱帶》，集結《魷魚遊戲 》朴海秀、《愛的迫降》李新英，以及台灣 演員林柏宏、陳以文、王柏傑共同演出。

電影以一群從小接受殘酷訓練的殺手 為主角，當掌控組織的領袖意外身亡，原本情同手足的成員開始互相猜忌，原有的權力秩序也隨之瓦解，一場圍繞背叛、權力與生存的血腥鬥爭就此展開。《悲傷熱帶》將於12月4日在台灣上映。

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《悲傷熱帶》劇情介紹：領袖意外身亡，殺手組織陷入權力爭奪

故事圍繞一個由孤兒組成的神祕殺手組織展開。一群遭到遺棄的孩子，自幼便接受嚴格而殘酷的訓練，在組織領袖「師父」（金明民 飾）的培養下長大，彼此之間有著如同家人般的情感。然而，長年掌控組織的師父突然遭人殺害，讓原本穩固的秩序瞬間崩解。

失去領袖庇護後，組織成員開始互相猜疑，過去建立的兄弟情誼也逐漸受到考驗。另一方面，長期與師父合作的外部勢力，同樣覬覦組織背後的權力與資源，趁著群龍無首之際伺機而動。

圖：采昌國際

隨著各方勢力接連介入，這群從小一起長大的殺手不僅必須面對外部敵人，也得提防曾經並肩作戰的同伴。究竟誰能接下師父留下的位置？又有誰能在這場沒有退路的權力鬥爭中活下來？

朴勳正打造黑色動作世界觀，《魔女》、《闇黑新世界》導演再出手

導演朴勳正擅長將犯罪、暴力與人物之間的權力關係融入劇情，作品往往帶有鮮明的黑色電影風格。過去執導的《闇黑新世界》，以黑幫組織內部的權力鬥爭與人物背叛，成為韓國犯罪電影代表作之一；《魔女》系列則透過特殊能力者與祕密組織的設定，打造兼具懸疑感與動作場面的獨特世界觀。

圖：采昌國際

這次《悲傷熱帶》則將故事背景設定在充滿異國氛圍的熱帶地區，並以現代武俠電影作為創作概念，描繪一群殺手在失去領袖後，因猜忌與權力慾望逐漸走向對立的過程。相較於單純的復仇故事，電影更著重人物之間複雜的關係，以及局勢不斷翻轉所帶來的戲劇張力。

圖：采昌國際

朴海秀、林柏宏演繹血色兄弟情，台韓演員跨國合作

本片另一大亮點，是集結韓國與台灣多位實力派演員。曾演出《魷魚遊戲》的朴海秀飾演殺手組織首領「張」，肩負領導兄弟團的責任，角色具有沉穩且強勢的領袖氣質。

圖：采昌國際

台灣演員林柏宏則飾演組織中的第二把交椅「雨」，表面上冷酷無情，執行任務時毫不手軟，卻對組織裡年紀最小的成員「淚」格外照顧。他與朴海秀之間的對手戲，也將成為電影描繪兄弟情誼的重要看點。

圖：采昌國際

此外，陳以文飾演長年協助師父經營事業的組織總管理者「彭老頭」，王柏傑則飾演唐人街新任黑道首領「羅子良」，兩人分別代表不同勢力，為原本就充滿變數的殺手組織帶來更多衝突。

新生代殺手角色各具特色，李新英、朴有琳挑戰動作演出

除了資深演員坐鎮，導演朴勳正也找來李新英、朴有琳等新生代演員，為電影注入不同的角色魅力。曾演出《愛的迫降》的李新英，這次飾演組織中年紀最小的殺手「淚」。角色擁有敏銳的聽覺，能透過細微聲音察覺敵人的動向，並以手語與眼神傳遞情緒。外表看似純真，實際上卻具備強烈的生存本能，反差設定也成為角色的一大特色。

曾參演濱口龍介執導電影《在車上》的朴有琳，則飾演行事風格難以捉摸的殺手「Jojo」。角色擅長使用槍械，動作俐落，帶著慵懶而神祕的氣質，為電影增添另一種危險魅力。

圖：采昌國際

國際影展獲獎肯定，未上映已售出93國版權

《悲傷熱帶》除了集結跨國演員陣容，也在正式上映前獲得國際影展關注，電影版權更已預售至超過93個國家與地區。本片曾受邀參加西班牙錫切斯影展「Orbita」單元，並於布魯塞爾奇幻影展獲得「銀烏鴉獎」，另外也在法國詭奇電影節奪下最高榮譽「新類型大獎」。影展評審與策展人肯定電影宏大的世界觀、大膽的敘事方式，以及具有鮮明特色的角色塑造。從殺手組織的內部鬥爭，到不同勢力之間的權力角力，《悲傷熱帶》延續朴勳正擅長的黑色犯罪敘事，並透過跨國卡司與動作場面，打造一場充滿背叛與復仇的生存之戰。

圖：采昌國際

精華 FAQ Q1：《悲傷熱帶》的故事主軸是在描寫什麼？ 電影以一群自幼受訓的孤兒殺手為核心，當組織領袖意外身亡後，成員之間開始互相猜忌，原有秩序迅速瓦解，並引爆背叛、權力與生存交織的血腥鬥爭。

Q2：本片有哪些台韓演員參與演出，分別飾演什麼角色？ 朴海秀飾演首領「張」，林柏宏飾演第二把交椅「雨」，陳以文飾演總管理者「彭老頭」，王柏傑飾演唐人街黑道首領「羅子良」，共同推動組織衝突。

Q3：《悲傷熱帶》在上映前獲得了哪些國際肯定？ 本片已預售至超過93個國家與地區，並受邀參加西班牙錫切斯影展Orbita單元，還在布魯塞爾奇幻影展獲銀烏鴉獎、法國詭奇電影節拿下新類型大獎。