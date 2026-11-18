紀錄片 《微笑之後：曾雅妮》（BEYOND THE SMILES: YANI TSENG）由曾以《後勁：王建民》入圍第55屆金馬獎最佳紀錄片的導演陳惟揚(Frank W Chen) 執導，透過多年累積的珍貴影像及親友訪談，完整記錄曾雅妮從高爾夫球 壇巔峰跌入長達11年的職涯低潮，再一步步走出低谷、重新找回自我的真實歷程，對於電影即將上映，曾雅妮坦言：「心裡其實滿期待的，但也有一點緊張。」紀錄片驚喜宣布將於12月4日正式在全台戲院上映，並同步公開正式海報。

世界級球后曾雅妮從5歲第一次接觸高爾夫球開始，便展現出過人的運動天分，總被爸爸稱讚是「天才」，年紀輕輕的她也早已立下遠大目標，自信喊話：「我希望能夠替台灣拿下大滿貫的比賽。」而這份雄心壯志很快便化為現實，19歲的她成功拿下美國女子職業高爾夫協會（LPGA）巡迴賽大滿貫冠軍，成為首位達成此成就的台灣球員，同時刷新賽事最年輕奪冠紀錄。

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紀錄片《微笑之後：曾雅妮》正式海報。圖／牽猴子 提供

隨後幾年，曾雅妮的職業生涯一路攀上高峰，2008年至2012年間累積15座LPGA巡迴賽冠軍，2011年更登上女子世界排名第一，連續109週稱霸球后寶座，並以最年輕之姿拿下五座大滿貫冠軍，寫下台灣高爾夫球史上耀眼的一頁；然而，年紀輕輕便登上世界之巔，隨之而來的卻是外界愈來愈高的期待與沉重壓力，昔日引以為傲的輝煌成績，也逐漸成為她難以承受的重量。

世界球后曾雅妮以最年輕之姿拿下五座大滿貫冠軍，寫下台灣高爾夫球史上耀眼的一頁。圖／牽猴子 提供

直到2013年曾雅妮迎來人生的重大轉折，接踵而來的成績低潮、受傷，讓她逐漸失去對比賽的掌握，甚至經歷恐慌、憂鬱與運動失憶症，過去再熟悉不過的揮桿動作，也一度成為難以跨越的關卡，即使面對接連而來的壓力與挫折，曾雅妮始終沒有放棄，她坦言：「我還是想要站在最高的舞臺上去競爭。」道出她始終不願離開球場的信念，歷經多年努力、嘗試各種方法，曾雅妮終於在2025年迎來重要轉機，成功在緯創女子公開賽中奪下冠軍，暌違11年再度站上職業賽頒獎台，讓這段漫長的復出之路再次受到關注，而這段過往也被紀錄片《微笑之後：曾雅妮》記錄起來。

世界球后曾雅妮2011年登上女子世界排名第一，連續109週稱霸球后寶座。圖／牽猴子 提供

回顧長達五年多的拍攝歷程，曾雅妮表示，電影完整記錄了自己從經歷低潮、逐漸找回自我，到重新踏上球場的過程，如今回頭看，心中有許多感觸，也因此重新看見一路走來，家人與朋友始終默默給予的關心和支持，感性分享：「有些事情我以為只有自己記得，沒想到他們也一直放在心裡。」

紀錄片《微笑之後：曾雅妮》歷時五年多台美兩地跟拍，完整記錄曾雅妮從世界巔峰跌入人生低谷，再一步步找回自己、重返球場的歷程。片中除了走進她的內心世界，也透過親友以及魏聖美、索倫斯坦、补世莉等高爾夫球界多位重量級人物的回憶與觀點，帶領觀眾從不同視角認識這位世界級球后。紀錄片《微笑之後：曾雅妮》將於12月4日全台戲院上映

精華 FAQ Q1：紀錄片《微笑之後：曾雅妮》何時會在全台戲院上映？ 這部紀錄片已宣布將於12月4日正式在全台戲院上映，並同步公開正式海報，讓觀眾能在大銀幕上看見曾雅妮的完整心路歷程。

Q2：影片主要呈現曾雅妮哪些人生與職涯轉折？ 影片聚焦她從年少成名、登上世界球后，到2013年後陷入成績低潮、受傷與心理壓力，再一路努力重建自我、重返球場的過程。

Q3：曾雅妮為何對這部紀錄片上映感到期待又緊張？ 因為電影完整記錄了她長達5年多的低潮、復原與回歸，也重新喚起許多珍貴回憶，她坦言既期待與觀眾分享，也難免因過往心路而感到緊張。