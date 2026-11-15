退休前夕驚見鐵軌無名屍！金倫奭、具教煥《暴雪》上演懸疑心理戰

由《收屍人》導演洪意晶執導，南韓 「大滿貫影帝」金倫奭，攜手《屍速禁區》具教煥領銜主演的懸疑 新片《暴雪》。

本片是金倫奭與具教煥繼《逃出摩加迪休》之後，睽違五年再度攜手合作的新片，為了呈現暴雪籠罩下的故事氛圍，劇組必須在嚴寒環境中拍攝，讓金倫奭直呼雙腳幾乎凍僵，甚至連上廁所的時間都沒有。不過，當他看見最終影像成果，也對本片展現十足信心。不過相較拍攝現場的刺骨寒意，兩位男星之間的互動更是讓人暖心。

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具教煥透露，當時在演出一場獨白戲時承受巨大壓力，卻收到金倫奭的鼓勵：「今天是你的主場！」這句話至今仍讓他印象深刻，直呼金倫奭是自己的「最強應援團長」。而曾與河正宇、趙寅成、卞約漢等多位男星合作的金倫奭，也毫不掩飾對具教煥的欣賞，認證他是自己現階段「兄弟情默契第一名」的合作搭檔！不過，話才剛說完，他隨即又幽默補充，自己接下來還將跟金宣虎合作新戲：「等到下一場記者會，我可能又不得不說金宣虎才是第一名了！」逗趣發言讓現場笑聲不斷。《暴雪》台灣預計在12月11日正式上映。

一場暴雪、一具屍體 金倫奭、具教煥《暴雪》上演懸疑心理戰

由《收屍人》、《鬼夢遊》製作公司打造的懸疑鉅獻《暴雪》，故事描述一座因為暴雪而與外界隔絕的偏遠車站，由金倫奭飾演即將退休 的站長，與具教煥飾演即將接任的站務員，原本應該順利完成職務交接，卻意外在車站附近的鐵路隧道內，發現一具來路不明的屍體，讓兩人的互動增添詭譎與猜忌氛圍。全片透過角色之間的對話，以及充滿張力的演技交鋒，逐步揭開事件背後的真相，搭配層層翻轉的懸疑，不到最後一刻都難以預料結局，令人期待兩大實力派演員所激盪的精彩演技火花。

據悉，本片原本由洪意晶與朴善宇共同掛名執導，不過在媒體試映記者會上，洪意晶導演進一步說明自己加入本片的契機：「朴善宇導演因為健康因素，在電影製作初期便退出；之後我接到邀約，開始修改劇本，並從整體拍攝到後製工作都全程參與。」導演透露，早在電影改編自原著舞台劇階段，她便對這個故事產生興趣：「當時我曾讀過劇本，也提供一些修改建議，但因為手上還有其他作品正在進行，完全沒想到最後會由我來執導。

圖：采昌國際多媒體提供

第一次閱讀劇本時，我就已經深受感動，後來聽說金倫奭與具教煥兩位演員確定參演，我便毫不猶豫答應加入。」她也對兩位演員的表現相當滿意，大讚：「能遇見兩位演員如此精彩的演技默契，是非常幸運的事情。」此外，由於本片以遭暴雪封鎖、與外界隔絕的車站為背景，拍攝現場也必須面對極度嚴寒的考驗。金倫奭回憶拍攝過程：「即使穿著防寒靴，還是冷到雙腳完全凍僵。」他透露當時甚至連上廁所的時間都沒有，只能持續拍攝。不過，等拍攝結束後，當他看到電影劇照與影像成果，也對本片更添信心。具教煥則分享，自己覺得片中穿著的站務員制服非常適合自己，因此拍攝結束後，還特別將制服帶回家收藏。

圖：翻攝自韓聯社

具教煥力讚金倫奭「最強應援團長」 金倫奭認證「默契第1名」

值得一提的是，《暴雪》是金倫奭與具教煥繼《逃出摩加迪休》之後，睽違五年再度攜手合作的新片。回憶起對戲過程，具教煥表示：「每個瞬間都讓我感到驚嘆，能夠直接面對前輩，與他一來一往地對戲、說出彼此的台詞，本身就是一件很不可思議的事。」他接著分享：「當時我對獨白場景壓力很大，前輩卻對我說了一句：『今天是你的主場！』這句話讓我印象深刻。他是我最強大的應援團長，也是值得敬重的前輩，更是一位讓人感到安心、可靠的長輩。」金倫奭也盛讚具教煥：「他平時給人溫和的印象，但當他以銳利眼神直視對手時，卻彷彿利刃瞬間刺穿心臟一般，帶來令人戰慄的震撼！」尤其過去曾與河正宇、趙寅成、卞約漢等多位男星合作的他，更毫不掩飾對具教煥的喜愛：「如果要在今天這個場合選出銀幕兄弟情的默契搭檔第一名，絕對非具教煥莫屬！」不過，之後將跟金宣虎合演新戲的他，也隨即幽默補充：「等到下一場記者會，我可能又不得不說金宣虎才是第一名了！」逗得現場笑聲不斷。

圖：采昌國際多媒體提供

劇情介紹

本片劇情描述一座位在偏遠山區的車站，任職多年的站長甲洙（金倫奭飾演），原本只要完成最後一天工作，將職務交接給新任站務員，就能正式告別工作崗位，迎接退休生活。然而，一場突如其來的暴雪，卻徹底打亂了所有安排。交通全面受阻，接班人遲遲未能抵達，整座車站也逐漸陷入與外界隔絕的孤立處境。直到隔天，自稱是新任站務員的玄宅（具教煥飾演）終於現身，沒想到在兩人進行職務交接之際，竟意外在鐵路隧道內發現一具來路不明的屍體。面對這起離奇命案，玄宅主動提出應該立即報警，然而，隨著調查逐漸展開，他的真實身分與來到車站的真正目的，卻開始令人起疑…。究竟玄宅是真正的殺人兇手，還是被刻意推上檯面的代罪羔羊？當暴雪封鎖所有退路，隱藏在這座孤立車站裡的驚人真相，也將逐步浮出水面。

精華 FAQ Q1：《暴雪》的故事背景與核心懸疑事件是什麼？ 故事發生在暴雪封鎖的偏遠車站，站長金倫奭即將退休，卻在交接前於鐵路隧道發現一具來路不明的屍體，隨後引發對新任站務員身分與動機的高度懷疑。

Q2：金倫奭與具教煥在片場互動最受矚目的亮點是什麼？ 具教煥表示自己拍獨白戲壓力很大時，收到金倫奭一句「今天是你的主場！」的鼓勵；金倫奭也稱讚他是默契第一名，兩人互相肯定成為片場最暖心亮點。

Q3：這部片的製作與上映資訊有哪些值得注意的地方？ 本片由洪意晶執導，拍攝過程必須在嚴寒環境中完成，導演也曾因前任導演健康因素接手改寫劇本；《暴雪》預計將於台灣12月11日正式上映。