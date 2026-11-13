《燕尾蝶》4K修復版重登大銀幕！岩井俊二坦言「好想拍第2集」，Chara傳奇歌聲再現

30週年傳奇傑作重返大銀幕 岩井俊二全面監修4K修復

1996年，年僅33歲的年輕導演 岩井俊二繼《情書》之後，推出了他的第二部劇情長片《燕尾蝶》，集結了三上博史、Chara、伊藤步、江口洋介、許志安、渡部篤郎、山口智子、大塚寧寧、桃井薰等豪華卡司，打造了一個英語、漢語和日語相互交織而成的多元世界，並以寓言的方式精準刻劃日本 當代社會處境，以及價值變遷。如今，在2026年，這部傳奇傑作上映30週年之際，將在導演岩井俊二的全面監督下，以4K修復版的形式重返大銀幕。《燕尾蝶 4K全新修復版》將於12月11日正式在台灣 上映。

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導演岩井俊二坦言，這次親自監修4K修復版，過程比想像中困難浩大，簡直像是從零開始面對膠捲，一邊回憶當年的種種（圖：伊藤步）。圖：天馬行空

修復過程如從零面對膠捲 岩井俊二盼與主演重聚拍續集

對於此次《燕尾蝶 4K全新修復版》將在台灣上映，導演岩井俊二也大方表示非常開心，他坦言，這次親自監修4K修復版，過程比想像中困難浩大，簡直像是從零開始面對膠捲，一邊回憶當年的種種，一邊進行修復工作。但也因為這個機會，得以和三上博史、Chara、伊藤步聚首，大家在聚餐談笑間也聊到了未來合作的可能，讓岩井俊二感性表示，當時他在想，要是有機會再一起拍一部《燕尾蝶2》那真是太好了。

圓盜追夢寓言 小林武史配樂種田陽平美術打造不朽世界觀

《燕尾蝶》故事以被稱為「圓盜」的移民們來到異鄉、追逐夢想的經歷為核心，搭配音樂總監小林武史量身打造的配樂，以及美術指導種田陽平創造的虛實交錯場景，成為一部不朽傑作。整部片獨樹一格的世界觀，即使時間流逝，也依然吸引著眾多熱情的影迷。

日本傳奇女歌手 Chara在電影中飾演的妓女固力果，美妙的歌聲與天真爛漫的氣質，在當年成功擄獲眾多影迷的心。圖：天馬行空

Chara出道35週年 經典曲目將在大銀幕重現

其中，日本傳奇女歌手Chara在電影中飾演的妓女固力果，美妙的歌聲與天真爛漫的氣質，在當年成功擄獲眾多影迷的心。她也於今年迎來出道35週年，在10月訪台，並登上秋Out音樂節舞台，再度獲得台灣樂迷廣大迴響。此次她在《燕尾蝶》當中演唱的一首首經典曲目，也將再次在大銀幕上經典呈現。

劇情簡介：一盤磁帶改變命運 圓盜們在異鄉追逐夢想

一名居住在圓都的無名少女在母親 死後，輾轉被妓女固力果（Chara飾）收留，並被賦予了新的名字「燕尾蝶」（伊藤步飾）。她們和同為圓盜的火飛鴻（三上博史飾）、狼朗（渡部篤郎飾）等人一起過著匱乏卻快樂的日子。直到某天，因為一盤錄有美國歌曲《My Way》，可讓人快速致富的磁帶出現，改變了他們的命運。他們獲得了夢寐以求的財富，火飛鴻成功開設了屬於自己的表演場地，固力果的美妙歌聲受到唱片公司賞識，一夕爆紅成為當紅歌手，燕尾蝶也漸漸從渺小的毛毛蟲，蛻變成貨真價實的燕尾蝶。然而，就在眾人沉醉在幸福幻夢的同時，磁帶真正的主人，令人聞風喪膽的劉梁魁為了奪回磁帶，對他們展開追殺。身在槍林彈雨的異鄉，鈔票、夢想與愛是他們僅有的一切。

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精華 FAQ Q1：《燕尾蝶》4K修復版何時在台灣上映，並由誰親自監修？ 《燕尾蝶 4K全新修復版》將於12月11日正式在台灣上映，並由導演岩井俊二全程親自監督修復，為這部1996年的經典作品重新打造大銀幕版本。

Q2：岩井俊二在修復過程中有什麼感受，還透露了哪些未來構想？ 岩井俊二表示修復過程比想像中困難，幾乎像從零面對膠捲，但也因此重溫創作回憶；他與三上博史、Chara、伊藤步聚首時，更提到很想再合作拍《燕尾蝶2》。

Q3：Chara在《燕尾蝶》中飾演什麼角色，為何這次重映特別受矚目？ Chara在片中飾演妓女固力果，以天籟歌聲和天真氣質成為亮點；她今年迎來出道35週年，又剛在台灣演出，讓此次經典歌聲隨修復版重返大銀幕更受期待。