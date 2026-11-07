挑戰道德極限！《盧丹的惡魔》遭禁55年終於登台，挑戰宗教、權力與人性底線

封印超過半世紀的影史禁片，一刀未剪完整版確定在台上映！影壇傳奇名導肯羅素生涯最具爭議的代表作《盧丹的惡魔》，全新4K修復版將於11月27日在台上映。

這部1971年問世後因驚世尺度遭遇多次刪剪與審查的作品，55年後終於以完整面貌重見天日，不僅今年於坎城影展「坎城經典」單元正式亮相，更在爛番茄影評網開出98%近滿分超高新鮮度。執導過《水底情深》、《羊男的迷宮》等片的奧斯卡名導吉勒摩戴托羅，看完後也驚豔形容《盧丹的惡魔》即使歷經半世紀，依然像是一部活在當下、直指極權與人性 黑暗面的電影，大讚肯羅素是一位真正敢於挑戰體制的創作者，讓這部昔日備受打壓的禁片，在2026年終於重獲影壇的肯定。

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圖：華納兄弟

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《盧丹的惡魔》劇情介紹

改編自17世紀法國真實發生的「盧丹附魔案」。故事描述深受民眾愛戴的神父格朗迪耶，因捲入教會與政治勢力的權力鬥爭，遭修道院修女指控施展巫術、與惡魔交易。隨著宗教狂熱蔓延，驅魔儀式與異端審判接連展開，一場結合慾望、陰謀與迫害的悲劇就此上演。

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《盧丹的惡魔》由英國電影大師肯羅素執導，他憑藉大膽華麗、充滿挑釁性的影像風格聞名影壇。這部震驚全球的禁片《盧丹的惡魔》集結兩位英國傳奇演員，出身演藝世家、曾獲奧斯卡金像獎 肯定的凡妮莎蕾格烈芙，在片中飾演被慾望與宗教狂熱吞噬的修女；奧利佛李德則飾演遭教會與政治勢力圍剿的神父，其狂放不羈的銀幕魅力讓他成為當代最具代表性的英國男星之一，甚至一度被視為接替史恩康納萊出演「007」的熱門人選。兩人近乎失控的強烈演出，也讓《盧丹的惡魔》成為肯羅素職業生涯最令人難忘的作品之一。

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《盧丹的惡魔》睽違25年重返大銀幕，全新版本以電影原始攝影負片進行4K修復，並以肯羅素親自與剪輯師共同整理的版本為依據，完整還原導演最終認定的剪輯樣貌。此版本過去從未正式公開發行，直到2026年才首度以肯羅素真正希望觀眾看見的完整版本正式面世，也讓這部遭審查、刪剪超過半世紀的傳奇作品終於擺脫束縛。從宗教狂熱、政治腐敗，到毫不避諱的性愛、暴力與集體歇斯底里，《盧丹的惡魔》將以一刀未剪、毫無妥協的完整尺度重返大銀幕，讓觀眾親眼見證這部曾被認為「不該被看見」的影史禁片真正樣貌。

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精華 FAQ Q1：《盧丹的惡魔》何時會以什麼版本在台上映？ 這部電影將於11月27日在台上映，推出的是全新4K修復版，而且是完整未刪剪的版本，讓觀眾首次在大銀幕看到導演認可的最終樣貌。

Q2：為什麼《盧丹的惡魔》被視為影史禁片？ 該片自1971年問世後，因涉及宗教狂熱、政治腐敗、性愛與暴力等敏感內容，長年遭到刪剪與審查，封印超過半世紀才得以完整公開。

Q3：哪些影人對這次修復版上映提出高度評價？ 奧斯卡名導吉勒摩戴托羅看完後表示，影片即使歷經半世紀仍直指極權與人性黑暗，並稱肯羅素是敢於挑戰體制、真正重要的創作者。