從家暴陰影到思念亡母《消失的金鳳娜》催淚上映，導演感性喊話：「把沒說出口的愛留給身邊的人」

陳冲領銜驚悚片感動回響 A-Lin獻唱主題曲〈寶貝愛人〉

《屍憶》導演謝庭菡全新驚悚電影《消失的金鳳娜》，由金馬影后陳冲領銜主演，金曲天后A-Lin深情獻唱主題曲〈寶貝愛人〉，電影10月29日全台上映後，引來許多感動回響，現場哭聲連連。一位60歲女性看完哽咽回憶自己童年的家暴 陰影；另一位外籍看護 人員看到安養院內的一切，既熟悉又可怕，更因同為母親而疼惜金鳳娜的遭遇，一路哭到映後QA。出席映後的陽靚見狀上前關心詢問，給了她一個大大擁抱。

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陳冲演技獲讚 安養院黑幕令觀眾震驚

《消失的金鳳娜》登上昨日出爐的LINE TODAY電影聲量榜第五名，也是榜上排名最高的台灣電影！這部片被女主角陳冲形容為「從影以來演過最撕心裂肺的電影之一」，上映以來，無論網路上或實際在戲院聽到觀眾的分享，一大部分是稱讚陳冲令人難以忽視的精彩演技，還有一部分的人因為療養院裡，以老人生死作為下注標的之描述太駭人，感到震驚！

《消失的金鳳娜》陳冲。（大昇影業提供）

外籍看護觀眾淚灑映後QA 陽靚當場擁抱安慰

一位從事居家看護的外籍觀眾，透露已來台20年，第一次跟兒子一起看電影就看了《消失的金鳳娜》。她說自己平時工作也是照顧老人家，看到片中安養院內居然出現這些驚悚事件，覺得太恐怖了，希望真實裡不要有這樣的事。同樣身為女性及母親，她哽咽地說：「金鳳娜真的很棒，一個女生很堅強，她的日子也過得沒有很好，都是一個女生…..」

陽靚在場聆聽對方分享的心路歷程，包括感慨女性要為自己選擇好的路，才不會淪落像金鳳娜一樣，對方講到數度哽咽，陽靚當場給她一個擁抱。

《消失的金鳳娜》陳冲。（大昇影業提供）

導演感性分享觀眾故事 盼觀眾把握時間說出心裡話

導演謝庭菡也有感而發表示：「有一位觀眾看完電影後哭了，她跟我分享，這部電影讓她想起已經離世的媽媽。她們過去的母女關係並不好，但看完之後，她說自己比較能理解媽媽以前的一些行為，也慢慢放下心裡的結，開始釋懷。」

《消失的金鳳娜》導演謝庭菡（左）與陳冲。（大昇影業提供）

「聽到她的分享，我很心疼，也很感動。母女之間有時候最痛的，就是累積了太多傷害，有些歉意和委屈，始終沒能說出口。如果電影能陪她重新看待過去，讓心裡的結慢慢鬆開，對我來說，就是非常珍貴的回應。所以我常在映後說，如果看完電影讓你想到一個人，或一句一直想說的話，就把握時間告訴對方。我們總以為還有以後，但有些話，別等到來不及才想說。」

《消失的金鳳娜》陳冲。（大昇影業提供）

觀眾站在女兒小寶立場共鳴 勾起不幸童年回憶

觀眾們的回響及共鳴，也有一大部分是站在劉奕兒飾演的女兒小寶立場，不少人因而回想起自己的不幸童年。一位女性想起小時候被父親家暴，她自己可能比小寶還幸運，因為媽媽沒有像金鳳娜逃走，「我媽只要一聽到我爸爸在哪裡喝酒，就把我們四個小孩藏到別人家去，然後自己被打得鼻青臉腫。一直到我哥哥弟弟後來長大了，開始會反抗，從那時之後才沒有家暴。我們的母女關係像是沉痾，我都快60歲了還走不出來。」

《消失的金鳳娜》導演謝庭菡（右起）、劉奕兒、陽靚、喜翔、監製高瑞陽。（高雄電影節 提供）

另一位男性看完電影也想起母親的遭遇，他說母親完全是金鳳娜的相反，「我父親還在的時候會家暴，會做不好的事，金鳳娜是把衣櫃門打開，但我媽媽是會死守在衣櫃前，不讓我爸傷害我。看完之後我很開心，我有個偉大的媽媽，也更理解這世界上有一種很難以描繪的感情就是親情，我現在講起來還在PTSD。」

精華 FAQ Q1：《消失的金鳳娜》上映後，觀眾最強烈的反應是什麼？ 電影上映後，許多觀眾在映後分享時哭成一片，內容多半圍繞家暴陰影、母女遺憾與對亡母的思念，顯示作品成功觸動了深層情感。

Q2：外籍看護觀眾為什麼在映後QA時情緒失控痛哭？ 她從事居家看護20年，看到片中安養院驚悚情節覺得熟悉又可怕，也因同為母親而特別心疼金鳳娜的遭遇，最後一路哭到映後QA。

Q3：導演謝庭菡希望這部電影帶給觀眾什麼樣的感受？ 謝庭菡表示，希望電影能讓觀眾想起重要的人，及早說出一直想說的話，並藉由故事重新理解親人、放下傷害，慢慢解開心裡的結。