【影評】《奧德賽》：人類困境和諾蘭醚味

磅薄史詩卻因過於乾淨盔甲與甚現代美學之筆而迷離了遙早古味，男性情誼與千古不變爭位之意，在安海瑟薇長年堅貞等候下，漫出女人等待男人的永遠美話與麥特戴蒙的男人人生轉變、正直、罪惡感和征戰的人類天然劣根性與錯誤征服欲。

圖：環球影業提供

但人類歷史就是建立與演變於戰爭。

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諾蘭 永不變之「受苦」主題，亦在麥特戴蒙的深層後悔攻掠敵國之巨重罪惡感下引出電影新味與探討內涵---人類情感與靈魂 永為深層之究，但除此之外，除了當年「唧唧嘎嘎」炫到爆炸的蝙蝠俠帥車，此片的專屬主人之弓，雖不僅是劇情關鍵與個酷品、古武人之安心丹和深愛之物，亦輕滲出諾蘭長年「物品影視重擊」之刻意意圖。

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雖然仍有其酷勁與奪目之姿，但除了難以滿足口味益發挑剔觀眾之眼，亦是一個稍顯尷尬的靜滯。

或許是.....人不斷依著自己想要的方向進步，是故，幾乎不會停留在太過習慣或不變的感官刺激與思考裡面，亦或為.....諾蘭就是喜歡這樣。

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當然，其中所述之「人類困境」，在他永遠迷人的迷離遙味之醚下，很矛盾地以「最根本」深插進眾人視覺感受之中。

卻也同時是奇幻與神話之結和果。

吃、天譴、逃。

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諾蘭的電影語言已是當世之頂其一，但人活得越久，越會追尋更深的東西，那不僅是個人類自我鞭策、也是順活而下後的自然養成。

是故，除了罪惡感、人類困境等深層之事，其餘男性互愛與齟齬、男人女人、智計智慧等，或許在這個寓人類狀態於史詩的新穎呈釋之中，僅為前述能汲取之些許旁點。

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諾蘭改寫史詩之意，或有告誡世人：除了敬畏之心與謙遜，人對世間萬難之解法和智慧，大異匹夫愚勇與不軌之心的沉穩，同時為生存和維護所愛之方。

「邪不勝正」此點，亦在新蝙蝠俠群眾的不軌之心和戴蒙同伴的極度飢餓下，同呈了無謂之無畏以及偏岔之詭的最大值後果和現世之報。

正義永確。

人總因需求而有行動，「心」在，但行動之後與人世甚難預測與迷離。

除了人是群居動物，「活在人間」總是如此人類寓言史詩般，永存挑戰和問題；而諾蘭亦在懺悔迷路的層疊危機氣味下，鋪潤了一個離家男人重奪家園的人間至愛之旅，誠然磅薄動人。