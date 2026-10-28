暴君保羅魔化、昔日愛人反目！《沙丘：第三部》終極預告曝光，12/16全台開戰

倫敦BFI IMAX預售24小時狂賣3.3萬張 超越《奧德賽 》與前作

《沙丘 》影迷瘋狂搶票破紀錄！年度科幻 史詩鉅作《沙丘：第三部》尚未上映就先引爆搶票熱潮，該片在倫敦BFI IMAX影城開放預售短短24小時便狂賣3.3萬張票、進帳超過88萬英鎊，一舉刷新該影廳史上首日預售最高紀錄，甚至超越《奧德賽》與《沙丘》前作。

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《沙丘：第三部》日前也在台開放首波限定場預售，加碼推出全球僅有台灣 能拿到的獨家「星球香料質感」工藝海報特典，吸引多國粉絲動員搶票，不僅造成多家影城APP大當機，社群上更出現跨國代購的瘋搶熱潮，足見粉絲期待度早已狂飆破表。

圖：華納兄弟

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終極預告揭開最終章主軸 保羅成冷酷皇帝 荃妮加入反抗勢力

眾所矚目的年度壓軸鉅作《沙丘：第三部》今天正式發布終極預告，全面揭開最終章劇情主軸，「甜茶」提摩西夏勒梅飾演的保羅亞崔迪，繼第二集登上皇位後歷經19年征戰，如今已成為掌握銀河大權、令人畏懼的冷酷皇帝；由辛蒂亞飾演的荃妮則與昔日愛人反目，加入反抗勢力，兩人從戀人走向敵對陣營，為命運再添巨大變數。預告更可見巨大沙蟲以排山倒海之勢在沙漠狂奔來襲，全面升級的戰爭場面直接讓影迷期待值飆破表。

傑森摩莫亞驚嘆甜茶氣場 激烈肢體對手戲如遭原子彈衝撞

這次回歸飾演全新身分「海特」的傑森摩莫亞，日前受訪談到與提摩西夏勒梅再度合作時，直言自己完全被對方如今的氣場震撼。他透露兩人在《沙丘：第三部》不只有心理上的正面交鋒，更有相當激烈的肢體對手戲，讓身材魁梧的傑森摩莫亞都忍不住驚呼「我不敢相信他竟然能在身體和心理上都跟我正面對決！」，更笑稱甜茶現在衝過來時「根本像一顆原子彈」。甜茶也透露這次的保羅已不再是單純等待救贖的英雄，而是一名被權力、戰爭與孤獨逐漸吞噬的人物，隨著昔日盟友重新出現、反抗勢力步步進逼，也讓這位曾被視為救世主的男人，正式迎來系列至今最黑暗的轉變。

圖：華納兄弟

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夢幻卡司原班回歸 羅伯派汀森安雅泰勒喬伊加盟

《沙丘：第三部》再度集結好萊塢夢幻級演員陣容，包括提摩西夏勒梅、辛蒂亞、佛蘿倫絲普伊、哈維爾巴登、蕾貝卡弗格森等原班人馬全數回歸，更加入安雅泰勒喬伊正式飾演保羅的妹妹厄莉婭亞崔迪，以及首次加盟系列的羅伯派汀森，飾演神秘且關鍵的新角色斯凱泰爾。同時，傑森摩莫亞也將以全新身分「海特」重返《沙丘》宇宙，與新加入的納寇亞沃夫摩莫亞、艾達布魯克共同壯大卡司陣容。

圖：華納兄弟

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台灣限定「沙丘凝視款」海報 預售即將進入截止倒數

《沙丘：第三部》在台灣推出首波限定場也引爆搶票熱潮，購票即可保證領取台灣限定的「沙丘凝視款」工藝海報，預售活動即將進入截止倒數，詳情請洽各大戲院。《沙丘：第三部》以IMAX®特製拍攝，將於12月16日（週三）大銀幕鉅獻。

圖：華納兄弟

精華 FAQ Q1：《沙丘：第三部》在倫敦BFI IMAX預售表現有多驚人？ 開放預售24小時內就賣出3.3萬張票，進帳超過88萬英鎊，刷新該影廳史上首日預售紀錄，甚至超越《奧德賽》與《沙丘》前作。

Q2：終極預告揭露了哪些主要劇情轉變？ 預告顯示保羅在登上皇位19年後成為冷酷皇帝，荃妮則與昔日愛人反目並加入反抗勢力，兩人從戀人走向對立，戰爭場面也全面升級。

Q3：台灣版本的預售活動與上映資訊有哪些亮點？ 台灣首波限定場推出獨家「沙丘凝視款」工藝海報，吸引跨國粉絲搶票並一度造成影城APP當機，電影將以IMAX®特製拍攝，於12月16日上映。