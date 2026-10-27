杜汶澤睽違十年執導！台灣黑幫電影《鬼見愁》搶攻2027春節檔：金獎團隊重現江湖，自揭成佛成魔秘辛

金獎演員杜汶澤睽違十年重返導演崗位，將鏡頭帶回1980年代的台灣 江湖，攜手王牌製作人鄭心媚打造港式黑幫 愛情電影《鬼見愁》，驚喜宣布將於2027年春節 檔期全台盛大上映，並同步公開前導海報。電影將於2027年春節檔期全台上映。

電影集結金獎演員范少勳、黃冠智，以及有「小周迅」之稱的林映唯共同主演，故事靈感取自台灣多位重要槍擊要犯，描寫連來順（范少勳 飾）在愛情、復仇與救贖之間的掙扎，杜汶澤坦言：「創作過程中，我發現電影更像我個人的成長故事，每個人成佛成魔，只差一線，世界上沒有壞人，只有人在做壞事！」

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並非替真實人物立傳 七成劇情來自導演人生所見所聞

《鬼見愁》以1980年代台灣黑幫江湖為背景，但杜汶澤也強調《鬼見愁》並非替真實人物立傳，而是探討人性之作，片中只有三段劇情取自真實事件，七成來自他成長經歷的所見所聞，更坦言：「我發現更像是在拍自己。」長年活躍於演藝圈的杜汶澤，上次導演作品已是2016年的《空手道》、《開飯啦》，睽違十年再度回歸導演崗位，他抱持著「不惜一切」的信念，希望拍出一部不留遺憾的作品，更霸氣放話：「遇神殺神！遇鬼殺鬼！」

電影《鬼見愁》描寫連來順（范少勳 飾）在愛情、復仇與救贖之間的掙扎。牽猴子 提供

導演開拍首日愛演本色盡現 搶先曝光片段引粉絲敲碗

其實在開拍第一天，導演杜汶澤便展現出「很愛演」的一面，經常親自揣摩角色表情、示範演出，帶領演員進入角色，同時他對表演的要求也相當嚴格，即使面對小童星，仍採取直接且嚴厲的溝通方式，讓工作人員直呼「有點衝擊」。對於新作即將問世，他早已按捺不住分享欲，搶先在擁有99萬粉絲的個人社群平台曝光電影片段，讓影迷先睹為快，貼文一出立刻引發熱議，粉絲紛紛留言敲碗：「太期待！」

金獎演員杜汶澤睽違十年重返導演崗位，打造港式黑幫愛情電影《鬼見愁》。（左起范少勳、杜汶澤）牽猴子 提供

劇情簡介：街頭小弟成槍擊要犯 愛情讓他萌生放下槍枝念頭

電影《鬼見愁》講述連來順從小飽受欺凌，在弱肉強食的世界裡，憑著狠勁一路從街頭小弟殺出名號，成為令警方頭痛、聞風喪膽的槍擊要犯「鬼見愁」，連來順與兄弟大力（黃冠智 飾）一同亡命天涯，直到遇上摯愛阿櫻（林映唯 飾），才第一次動了放下手中槍枝的念頭，渴望告別刀口舔血的日子，擁有一個真正屬於自己的家。

杜汶澤1991年躲債來台 混跡中山林森聽聞鬼見愁傳說

片中融合黑幫犯罪、浪漫愛情以及暴力美學，杜汶澤更透露自己1991年曾因躲債來到台灣，長時間混跡中山林森一帶，從黑白道兄弟口中第一次聽聞「鬼見愁」的江湖故事後有感而發：「香港一直都有以傳奇人物為傳的電影，例如《跛豪》、《五億探長雷洛傳》，是我深深著迷的類型，年紀增長，決定回歸初心，單純做一部好看、有娛樂性和市場性的電影，結合香港傳奇人物類型跟台灣黑道人物故事的《鬼見愁》就是答案。」

《鬼見愁》前導海報。牽猴子 提供

金獎級幕後陣容集結 重現1980年代台灣黑幫江湖

電影《鬼見愁》幕後陣容堅強，由伊那早文化創意、光復影視娛樂、內容物數位電影、盧米埃國際、台中拍出品，牽猴子行銷發行。集結多位金獎級幕後人才，王牌製作人鄭心媚領軍擔任監製，香港電影金像獎最佳攝影得主王金城掌鏡，曾獲三座金馬獎最佳造型設計肯定的張世宏擔任藝術指導，並由金馬獎得主梁展綸負責剪接、杜篤之擔任聲音指導、洪昰顥擔任動作指導，攜手重現1980年代台灣黑幫江湖的狂放與浪漫。

精華 FAQ Q1：杜汶澤這次執導的新片名稱與上映時程是什麼？ 新片名為《鬼見愁》，已宣布將於2027年春節檔期在全台盛大上映，並同步公開前導海報，正式展開宣傳。

Q2：《鬼見愁》主要講述的是什麼故事背景與主題？ 電影以1980年代台灣黑幫江湖為背景，描寫連來順在愛情、復仇與救贖間掙扎，並透過犯罪、浪漫與人性議題，呈現角色從刀口舔血到渴望家庭的轉變。

Q3：這部電影有哪些主演與幕後核心陣容？ 主演包括范少勳、黃冠智與林映唯；幕後則由鄭心媚監製，王金城掌鏡，張世宏負責藝術指導，梁展綸剪接，杜篤之聲音指導，洪昰顥擔任動作指導。