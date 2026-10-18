夢多首挑大樑《我要當總統》11/6全台上映！小禎、梁赫群驚喜合體爆笑開演

台日合作黑色喜劇電影《我要當總統 》（MEAT THE FUTURE）10月16日釋出官方海報與預告，主演兼企劃的夢多（大谷主水）在畫面中大秀健壯肌肉，喊出「我們讓大家每天都能吃到烤肉！」的競選政見，荒謬程度直接拉滿。

這部片把政治選舉與燒肉 美食放在一起，還找來小禎、梁赫群、大島涼花等人助陣，11月6日全台上映。

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亮點一：被一句「你去當總統啊」點燃，燒肉店老闆認真選總統

故事主角是在台灣 經營燒肉料理的日本 廚師渡邊湯米（夢多飾），個性善良熱情、天真真誠，堅信「只要讓每個人都能吃上一頓好飯、一塊好吃的肉，世界就會變得更美好」。某天被少年隨口酸一句「你去當總統啊」，他竟然當真投入總統大選，喊出以「讓每個人都吃到好吃的肉」為核心的競選宣言。開場設定荒謬又好笑，卻也帶著一股讓人想為他加油的傻氣。

圖片來源：光年映畫

圖片來源：光年映畫

亮點二：草根選舉意外打動人心，卻也撞上政治算計與社會暗角

湯米這場毫無算計的選舉，意外打動不少人，但也讓他直接面對殘酷的政治現實與社會暗角。片方把它定位為「骨子裡極具社會觀察的接地氣黑色諷刺喜劇」，在笑聲之外，埋了不少值得咀嚼的現實刺點。

圖片來源：光年映畫

圖片來源：光年映畫

圖片來源：光年映畫

亮點三：荒謬喜劇包裹真實社會議題，從詐騙到選舉吸金都被點名

電影劇本特別針對近年備受關注的人口販賣、海外詐騙、演藝圈「騙人出道」套路，以及政治選舉吸金等亂象，把警世議題幽默轉化為荒誕的劇情亮點。也就是說，表面看是「燒肉老闆選總統」的搞笑設定，實際上每個笑點背後都有現實可以對照。

圖片來源：光年映畫

亮點四：前AKB48成員大島涼花飾女主角，被騙來台灣出道展開復仇

女主角由前AKB48成員大島涼花擔綱，她在片中飾演一名被騙來台灣出道的單純日本女子，靠著堅強意志與毅力，在台灣為自己展開復仇，並與湯米有許多對手戲。這個角色一方面連結「騙人出道」的社會議題，另一方面也為這部充滿男子氣概的爆笑喜劇，注入清爽亮眼的女主角力量。

圖片來源：光年映畫

圖片來源：光年映畫

亮點五：小禎暌違15年重返大銀幕，大文也來助陣

這部片也是小禎繼電影《犀利人妻最終回：幸福男·不難》之後，睽違15年再度回到大銀幕。夢多談到邀請過程，直說小禎與大文（郭文頤）一聽到邀約就馬上答應，讓他十分感動，還笑說「15年來陪小禎喝酒不是白忙的」。片中大文則飾演梁赫群的幕僚，與夢多和北村豐晴的組合成為競爭對手。

圖片來源：光年映畫

亮點六：梁赫群飾競選對手，夢多盛讚「賊賊的、很賤」剛剛好

談到片中的競選對手梁赫群，夢多形容他不需要參考別人，「就是賊賊的、很賤、呆呆白痴白痴的，莫名其妙的還是有魅力」，騙吃騙喝的形象非常適合這個角色，還稱他是非常有才華的人。兩人在片中一個天真、一個油滑的對比，也是這部喜劇的重要笑點來源。

圖片來源：光年映畫

圖片來源：光年映畫

精華 FAQ Q1：《我要當總統》的故事主軸是什麼？ 故事講述日本廚師渡邊湯米在台灣經營燒肉店，因一句玩笑話竟認真投入總統選舉，並以「讓大家每天都能吃到烤肉」作為核心政見，荒謬又有喜感。

Q2：這部電影除了搞笑，還融入哪些現實議題？ 電影把人口販賣、海外詐騙、演藝圈騙人出道，以及政治選舉吸金等亂象放進劇情，讓觀眾在笑聲中也能看到對社會暗角的諷刺與觀察。

Q3：本片有哪些主要演員與拍攝亮點？ 除了夢多首度挑大梁，還有小禎、大文、梁赫群與大島涼花等人演出；全片僅花5天拍完，台日團隊高效率分工，也成為製作上的重要亮點。