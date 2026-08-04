宮崎葵經典重映 純愛青春樂團故事《SOLANIN》8月再闖大銀幕

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《SOLANIN》改編自淺野一二O漫畫，8月限量重映。

《SOLANIN》改編自淺野一二O漫畫，8月限量重映。 重點二： 宮崎葵首度自彈自唱挑戰樂團主唱，演出極具臨場感。

宮崎葵首度自彈自唱挑戰樂團主唱，演出極具臨場感。 重點三：片商推A3紀念海報特典，7/31至8/6購票可獲得。

電影《SOLANIN》改編 自淺野一二O 經典暢銷漫畫作品，由純愛電影教父三木孝浩執導，集結宮崎葵、高良健吾、桐谷健太、近藤洋一、伊藤步等豪華卡司同台演出。這也是宮崎葵繼《Nana》、《少年手指虎》後，再度演出樂團 題材的電影。有別以往演出樂團旁的支持者角色，宮崎葵這次直接升級挑戰樂團主唱，下海獻出首次自彈自唱演出，並且為了呈現LIVE的臨場感，特別費了一番苦心特訓吉他演奏，親自完成片中所有彈唱戲份。

本片於2010年在台灣上映引發熱烈迴響，宮崎葵片末的舞台演出更是讓無數觀眾感動到淚灑影廳。今年夏天，本片將再度於光點華山電影館、光點台北電影院限量經典重映，除了可以大銀幕重溫宮崎葵、高良健吾等人的動人演出，台灣片商也推出多款全新限量海報作為隨票及特別場特典回饋台灣影迷，詳情請密切關注天馬行空粉絲團。

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《SOLANIN》劇照。圖片／天馬行空 提供

《SOLANIN》劇照。圖片／天馬行空 提供

除了電影內容引發年輕世代影迷高度共鳴外，片中的經典歌曲也是來頭不小。宮崎葵在電影中獻唱的的同名主題曲《SOLANIN》是由曾拿下日本公信榜冠軍，唱過許多知名動畫主題曲的人氣樂團ASIAN KUNG-FU GENERATION，根據原著漫畫裡男主角創作的歌詞所延伸譜寫出來的歌曲，許多原著漫畫的粉絲在聽過這首歌曲後皆表示感動不已，完全符合原著漫畫所要表達的意境，而該單曲也在日本一推出就勇奪日本公信榜季軍，成績斐然！至於同樣令影迷印象深刻的片尾曲「Mustang」，則是ASIAN KUNG-FU GENERATION團員後藤正文在看完原著漫畫後，有感而發所創作的歌曲。《SOLANIN》今日起在台灣限量經典重映。

芽衣子（宮崎葵 飾）與種田（高良健吾 飾）在大學因輕音社而相識，畢業後便展開了同居生活。芽衣子雖然順利成為上班族，卻對千篇一律的工作感到厭倦，對人生更是充滿迷惘。而懷抱音樂夢的種田則維持著一邊在雜誌社打工，一邊與好友共組名為「ROTTI」的樂團。眼看鼓手不得不繼承家業，平日顧著那間小小的藥房，貝斯手則是不想畢業，成了名副其實的六年級生，雖然整個樂團前途渺茫卻始終維持著每週團練。一場突如其來的變故，使得芽衣子決定踏上一條艱辛的道路。凡場次開放後，於光點華山電影館、光點台北電影院購買7/31至8/6間電影票壹張，即可獲得 電影A3紀念海報 星空祭典款」壹張，贈品數量有限，送完為止。更多電影相關詳情請洽天馬行空粉絲團。

精華 FAQ Q1：《SOLANIN》這次在台灣以什麼形式重新上映？ 本片將於今年夏天在光點華山電影館與光點台北電影院限量經典重映，讓觀眾再次在大銀幕上重溫宮崎葵、高良健吾等人的動人演出。

Q2：宮崎葵在《SOLANIN》中有什麼特別的演出挑戰？ 她不再只是演出樂團旁的支持者，而是直接飾演樂團主唱，首次挑戰自彈自唱，並為了呈現LIVE臨場感親自特訓吉他，完成所有彈唱戲份。

Q3：觀眾購票後可以獲得哪些電影特典？ 凡在光點華山電影館或光點台北電影院購買7/31至8/6期間的電影票1張，即可獲得「電影A3紀念海報 星空祭典款」1張，數量有限送完為止。

《SOLANIN》海報。圖片／天馬行空 提供