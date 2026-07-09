《外賣》重返大螢幕！奧斯卡金獎導演西恩貝克力挺：是《外賣》教會了我們如何拍電影

曾以《艾諾拉》橫掃奧斯卡最佳影片、最佳導演等五項大獎的國際名導西恩貝克，特別錄製影片向台灣觀眾問候，宣布由他與台灣導演鄒時擎共同編劇、共同執導的首部電影《外賣：4K數位紀念版》將於7月8日正式在台上映。這部誕生於二十二年前的作品，不只是兩位導演合作的起點，更是孕育出《歡迎光臨奇幻城堡》、《艾諾拉》以及鄒時擎首部執導作品《左撇子女孩》的創作 源頭。

導演西恩貝克在影片中感性表示：「《外賣》是我和鄒時擎將近二十五年前共同編劇、共同執導的作品，也是這部電影真正教會了我們如何拍電影。如果你想知道《歡迎光臨奇幻城堡》、《艾諾拉》，或是鄒時擎首部執導的《左撇子女孩》創作起點，那就是《外賣》。」他也提到《外賣》疫情期間完成數位修復，如今以全新 4K 規格重新問世，他表示畫面效果非常出色，完全就是我們當年希望觀眾在大銀幕上看到的樣子。並親自向台灣影迷喊話：「歡迎大家走進戲院，在大銀幕欣賞《外賣》，我們戲院見！」

電影《外賣》暗藏沉重且高壓底層生活

《外賣》完成於2004年，全片僅以三千美元超低預算拍攝完成，拍攝地點直接選在紐約 曼哈頓一間真正營業中的中餐館，劇組沒有搭景、沒有大型攝影設備，而是使用MiniDV手持攝影機穿梭於廚房、樓梯、公寓與街頭，將紐約移民最真實的生活狀態完整記錄下來。電影描述一名來自中國的非法移民外送員，為了在一天內籌措償還蛇頭債務的鉅款，只能不停穿梭於紐約街頭送餐，在時間壓力與生存恐懼下度過人生最漫長的一天。多年後接受訪談時，西恩貝克回憶，《外賣》的誕生，其實來自他與鄒時擎每天生活中的觀察。他表示：「當時我們就住在一家中餐館樓上，每天都會遇到那些等待送餐的外送員。鄒時擎會說中文，我則是完全不懂，所以都是她跟這些外送員聊天。我們開始覺得，如果拍一個外送員一天的故事，或許能透過他走進紐約不同家庭，也看見這座城市真正的樣貌。」

然而隨著深入田野調查，他們發現這些外送員背後共同擁有一段更加沉重的人生。許多人都是背負偷渡債務來到美國的非法移民，生活在高壓與恐懼之中。西恩貝克表示：「我們開始閱讀大量關於非法移民與人口販運的研究，也訪談真正有相同經歷的人，電影才慢慢變成今天的樣子。」他也特別強調，鄒時擎在創作過程中扮演了無可取代的重要角色，因為她能用中文和他們溝通，建立真正的信任，這是整部電影最重要的基礎，所以他強調如果沒有鄒時擎，《外賣》不可能完成。

《外賣：4K數位紀念版》拍攝花絮與劇照。圖／光年映畫

西恩貝克：《外賣》教會了我們如何拍電影

導演西恩貝克透露，電影中甚至有大量鏡頭是真實發生的。例如餐館老闆娘與客人的互動，有不少都是偷拍完成，拍攝結束後劇組才向客人說明並請求授權；甚至片中一場客人拿著滿滿零錢來換鈔票的橋段，也是因為劇組發現餐館幾乎每天都會發生同樣情況，最後乾脆找演員重現，連老闆娘本人都不知道對方其實是演員，因此留下最自然的反應。他形容《外賣》是一部真正的「Hybrid Film（混合電影）」，大約有一半是真實生活，一半則是劇情創作。談到這部作品對自己創作生涯的重要性，西恩貝克毫不猶豫表示：「《外賣》真正教會了我們如何拍電影。」他坦言，當時因為沒有資金聘請攝影師，只能自己扛起攝影機，也因此形成後來廣受好評的紀錄式攝影風格。「我們每天起床就拿著攝影機到餐館拍攝，沒有固定班表，也沒有大型劇組，所有事情都是我們自己完成。」

如此的創作方式，也一路延續到後來的《夜晚還年輕》、《歡迎光臨奇幻城堡》、《艾諾拉》等作品。他認為，真正的電影創作來自於生活觀察，而不是刻意設計的戲劇效果。值得一提的是，鄒時擎近年完成個人首部劇情長片《左撇子女孩》，同樣將鏡頭對準台灣夜市 與家庭故事。西恩貝克透露，其實《左撇子女孩》的劇本早在多年前就已經共同完成，只是一直沒有資金拍攝，直到近年自己作品獲得成功，才終於讓鄒時擎順利完成這部作品。「我真的很為她感到驕傲。」西恩・貝克說：「這是她第一部獨立執導作品，我相信觀眾會看到她非常獨特的創作聲音。」從《外賣》到《歡迎光臨奇幻城堡》，再到奪下奧斯卡最佳影片的《艾諾拉》，西恩貝克始終關注社會邊緣人物，用最貼近現實的方式描寫那些經常被忽略的人生，而一切的起點，正是這部二十多年前由他與鄒時擎共同完成的《外賣》。

光年映畫為電影宣傳，特別舉辦導演映後活動，原訂於7月10日至12日首週末舉辦的《外賣》4K數位紀念版影人映後QA行程有所異動。因台北電影獎受颱風影響，頒獎典禮改至週日舉行，故原訂週日誠品場的導演映後QA只能忍痛取消。官方對此表示遺憾，但也透露第二週仍會安排導演映後QA活動，呼籲影迷持續關注最新消息。

《外賣：4K數位紀念版》拍攝花絮與劇照。圖／光年映畫

圖／光年映畫臉書

圖／光年映畫臉書