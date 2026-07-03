伍佰 x 劉若英 國片經典重現府中15「青春未完」影展

每人心中皆有一段走過青春的歲月足跡，府中15於7、8月推出「青春未完」主題影展，精選國內外影展片《南方時光》、《3670》和《蝸牛少女回憶錄》等作品，藉由影像回望青春成長記事，探討青少年與家庭及社會不同世代族群的互動關係。

主題影展精選多件作品，其中入圍金馬獎 最佳導演、最佳美術設計與最佳造型設計3項大獎的電影《南方時光》，聚焦九Ｏ十年代臺灣社會動盪局勢，透過青少年視角回首成長歲月的記憶，捕捉青春期的生命樣貌；《3670》描述北韓青年「脫北者」在南韓社會適應新生活的遭遇，韓國導演朴俊浩以細膩鏡頭語言，詮釋青春心靈在孤獨城市的情感渴望；安錫動畫影展得獎片《蝸牛少女回憶錄》以黑色喜劇風格，描繪熱愛蝸牛的少女在坎坷人生道路中展現堅韌生命力。

《蝸牛少女回憶錄》。圖/府中15提供

「特別放映」選映坎城 影展「影評人週」競賽最佳影片《有用的鬼》，透過一段人類與吸塵器跨越生死的奇幻愛情故事，觸及泰國的空污環保、勞工權益、性別平權多重議題；日本影史票房冠軍《國寶》則以強烈視覺風格，描繪歌舞伎演員關於技藝、血統、愛情與嫉妒交織下的人生境遇。此外，府中15與國家電影及視聽文化中心合作推出「府中15×TFAI經典影展」，選映《俠女》數位修復版、《原鄉人》數位修復客語版及《徵婚啟事》，帶領觀眾重溫臺灣電影經典風華。

《世界上最爛的人》劇照。圖/府中15提供

「焦點影人」單元聚焦挪威導演尤沃金提爾，選映其代表作「奧斯陸三部曲」，包括《八月三十一日，我在奧斯陸》、《世界上最爛的人》及最新作品《情感的價值》，帶領觀眾一窺其細膩刻畫人物情感與當代生活處境的創作風格，並於7月4日並邀請身兼監製與編導的林涵出席映後講座，深入解析其電影美學與創作脈絡。更多資訊請上官方臉書頁面查詢。