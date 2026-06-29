改編泰國監獄靈異傳說《鬼囚》 48年前綁架懸案保母遭15槍槍決 橫掃票房奪下冠軍

你可以消滅我的肉體，但消滅不了我的怨恨

改編自泰國 邦光中央監獄 真實靈異 傳說的恐怖 鉅片《鬼囚》（英文片名： The Devil’s Justice）故事描述金格（茵蒂拉謝倫寶娜 飾）曾在曼谷一戶人家幫傭並擔任保母，後來因故遭到解雇，缺錢的她在男友的慫恿下被捲進一樁兒童綁架 及謀殺案，在罪證確鑿的情況下被判處死刑。堅稱自己無罪的金格，死後帶著怨恨回到人間，與此案相關的人員因此陸續遇到靈異事件……。

《鬼囚》劇照：主演納帕特因傑爾。圖／車庫娛樂

泰國票房冠軍電影《鬼囚》將於７月３日全台大銀幕戰慄上映。

改編原型：泰國驚世綁架撕票刑案──「金格案」

《鬼囚》改編自泰國犯罪史上最駭人聽聞的「金格案」，這是一起涉及一名六歲男童的綁架案。1978年，當時28歲的金格（Kingkaew）在被害男童的家中擔任保母，後來因為遭到解雇而心懷怨恨，於是聯合男友與幾位朋友綁架該名男童，向家長要求20萬泰銖贖金，並威脅如果不交付贖金就要殺掉小孩。最後，因為孩子的父親沒有按時交付贖金，綁匪們於是決定撕票。他們刺傷了男童，並將他埋到土裡。後來，人們在男童的肺部發現泥土，顯示他被埋進土裡時尚未斷氣。

警方在經過調查之後，逮捕了金格和她的同夥。金格坦承，自己為了報復和精神問題而犯下此罪行。金格被捕之後，在獄中曾多次嘗試自殺。最終，法院在1979年判處金格槍決死刑，讓她成為泰國第二個遭到槍決的女性死刑犯。據說，因為金格的心臟位置異於常人，所以她身中15槍才斃命。行刑之後，金格生前吶喊「我是無辜的」的聲音，至今仍在邦光中央監獄相關人員的記憶中迴盪，各種關於她的靈異傳說也不脛而走。《鬼囚》在泰國推出後也引發社會高度關注，上映當週力壓《邪降：覺醒》拿下泰國票房冠軍。

《鬼囚》劇照：主演茵蒂拉謝倫寶娜。圖／車庫娛樂

談到《鬼囚》這部電影的起源，導演伊卡猜斯里威猜（Ekachai Srivichai）表示：「這一切都始於我的祖父，他曾經是一名獄警，從小就跟我講金格的故事。」另外，他也透露，在邦光中央監獄，不會提前通知囚犯要被處決，因為擔心他們會自殺，「如果死法不對，就會被判定是誤殺，因為死刑必須按照法院的命令執行槍決。」

《鬼囚》劇照：主演茵蒂拉謝倫寶娜。圖／車庫娛樂

《鬼囚》劇照：主演茵蒂拉謝倫寶娜。圖／車庫娛樂

《幽魂娜娜》實力派鬼后 演技大爆發！

泰國資深女星茵蒂拉謝倫寶娜（Inthira Charoenpura）演出資歷豐富，最知名的角色就是在1999年的經典恐怖片《幽魂娜娜》裡飾演主角「娜娜」，這次，她在《鬼囚》裡飾演死刑犯金格，展現出與過往不同的爆發式演技。為了這次演出，她閱讀了關於金格案的資料，「我發現這在當時是一個非常令人震驚的案件，以至於涉案人員沒有經過一審、上訴或最高法院的司法程序就被判處死刑。」

茵蒂拉謝倫寶娜表示，金格曾經在泰國知名的精神科醫院「頌德昭披耶醫院」（Somdet Chao Phraya Hospital）接受治療，這一點「非常耐人尋味」，「即使在今天，死行仍然是一個備受爭議的問題。我不認為她是無辜的，但我認為，就她所受的懲罰與犯下的罪行是否相稱，以及社會應該了解的真相而言，依然存在著令人困惑的地方。」

《鬼囚》劇照：主演茵蒂拉謝倫寶娜。圖／車庫娛樂

《鬼囚》劇照：主演茵蒂拉謝倫寶娜。圖／車庫娛樂

監獄實地取景「聞到詭異花香」更添神秘色彩

《鬼囚》在泰國碧差汶里府（Phetchaburi）的監獄進行取景，關於拍攝過程是否有遇到任何靈異現象，茵蒂拉謝倫寶娜表示：「有件怪事，我去監獄的刑場弔唁，結果聞到一股很濃郁的花香味。如果是真的花環，那一定是很大一束茉莉花環才會這麼香。但其他人聞到的卻是甲醛的味道。我當時心想，『糟了，我們聞到的難道是不同的東西？』」《鬼囚》將於７月３日全台大銀幕戰慄上映。

《鬼囚》電影海報。圖／車庫娛樂

《鬼囚》電影海報。圖／車庫娛樂