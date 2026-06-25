諾貝爾獎得主石黑一雄科幻小說改編《克拉拉與太陽》「星期三」珍娜奧特嘉領演 首支預告奇幻亮相

改編 自諾貝爾文學獎得主石黑一雄暢銷小說 ，《克拉拉與太陽》首支預告於今天（23日）正式亮相。由奧斯卡獎得主、同時也是備受好評《兔嘲男孩》的導演塔伊加維迪提自編自導，這部最新作品結合溫馨喜劇、奇幻想像與一絲懸疑氛圍，從預告中便展現出獨特的情感張力與鮮明風格。

《克拉拉與太陽》小說書封。圖／Amazon、博客來

《克拉拉與太陽》（Klara and the Sun）原著小說改編自諾貝爾文學獎得主石黑一雄的同名暢銷作品。石黑一雄以細膩、克制且富含哲思的文字風格著稱，曾以《長日將盡》等作品奠定國際文壇地位，四次入圍國際布克獎 ，並於2017年獲頒諾貝爾文學獎。《克拉拉與太陽》於2021年出版，透過人造朋友克拉拉的獨特視角，描繪愛、陪伴、孤獨與人性之間的微妙關係，也在溫柔的故事外衣下，帶出對科技、家庭與成長 的深層思考，出版後旋即引發全球讀者熱烈關注。

這次電影由當紅女星【星期三】珍娜奧特嘉領銜主演，與【異星入境】演技派女星艾美亞當斯上演精采對手戲，兩人同場飆戲成為本片一大亮點。故事圍繞人造朋友「克拉拉」展開，她渴望找到一個真正屬於自己的家。當克拉拉遇見少女喬西後，兩人迅速建立起深刻連結，然而喬西與母親關係緊張，且一家人曾經歷沉重的創傷。但克拉拉以她純真的視角與堅定不移的陪伴，逐漸療癒 這個家庭，為喬西複雜而陰影重重的世界帶來一絲溫暖與光亮。

電影《克拉拉與太陽》劇照。圖／索尼影業

從首支預告可見，塔伊加維迪提再度發揮他擅長的幽默與人性觀察，在輕快節奏中埋入情感深度，並透過奇幻設定與懸疑線索，讓整部作品更添層次，特別是現在AI議題備受關注，勢必成為今年最受矚目的話題新作之一。

電影《克拉拉與太陽》預計將於10月23日（四）正式上映，將為大家開啟一段充滿陪伴、療癒與成長的奇幻旅程。

電影《克拉拉與太陽》劇照。圖／索尼影業

電影《克拉拉與太陽》劇照。圖／索尼影業

精華 FAQ Q1：《克拉拉與太陽》這部電影是根據誰的作品改編的？ 本片改編自諾貝爾文學獎得主石黑一雄的同名暢銷小說，原作以人造朋友克拉拉的視角，描寫陪伴、孤獨、愛與人性的細膩關係。

Q2：這部新片由哪位導演執導，風格有什麼特色？ 電影由塔伊加維迪提自編自導，他擅長以幽默包裹情感深度，這次也把溫馨喜劇、奇幻想像與些許懸疑感揉合成獨特風格。

Q3：電影主要演員是誰，何時會正式上映？ 本片由珍娜奧特嘉領銜主演，並與艾美亞當斯同台演出，兩人對手戲是亮點之一。電影預計於10月8日正式上映。