【影評】二戰納粹喋血屠戮下的審判鉅作！《紐倫堡》智計攻防，與人類情感

融諸多元素於一片、緊湊對話與行進締造燒腦快意。

二戰 確實比一戰引人許多，除了武器的精良進步、規模和敵方之間的智謀力量攻防也確實巨大許多。

而其中角逐美國大法官 之角提到的一點：「德國在一戰戰敗後二十年間便發展至如此差點統治世界之境，若不徹底擊敗他們，誰知道會不會有第三次世界大戰？」正如此完整闡述此點。

在光影色調與質感盡皆如此完美厚實的商業大片之中，我們仿若見到一齣外置於槍砲戰火轟擊、卻不減緊張的智計攻防之緻密羅織。

其一重點於…若公開審判的當下，無法讓世人得知納粹 的極端惡行，後果極其嚴重。

而此點亦推演了往後的諸多劇情、與角色之間的互相之情與計。

元素：

一、 戰後的爾虞我詐、追伐戰犯與正義、所有行動之要點

二、 人物之間的情感

三、 角色之間的互相影響和各自行進

四、 各個角色的特色

五、 智計的運用和智謀攻防

六、 場景切換的完整無缺與豐富順遂

人物：

戈林──納粹帝國的第二把交椅。

一個位居帝國元首接班人的年長之人必定老謀深算，而其緊鑼密鼓的長期佈計，卻毀於一個再真實不過的實像，誠然正義凜然、毫無齟齬。

而片中提及的納粹惡行與戈林所述的「理想」，確是相差甚巨，但現實已證明，那就是一項惡行無誤，沒有必要再深究那錯誤偏差的民族純淨與排他危為。

然而他那歷年累積的智慧與個人魅力，除了胖Gladiator之演技很輕鬆釋出年長父親形象、團體領導者和老奸巨猾，亦讓心理醫師 男主角深刻著迷和洩出無限真情。

凱利（心理醫師男主角）──在真情與欺瞞下翻覆的年輕摯血人才

本來就不太喜歡飾演者雷米馬利克，卻在中後段被完整征服，誠然奧斯卡影帝的深層吸引力。

一開始對於一個敵國現存最高領袖的尊敬與畏懼，漸轉至對其智慧老人的看透世情詼諧言語而傾心，卻在最後得知真相而產生嚴重的心理負擔，他所飾之角完美呈現這個角色的深刻心理轉折，煞為有味。

那或許是創傷後症候群或斯德哥爾摩症候群，在被嚴重背叛之後，主角陷入了嚴重憂鬱，雖然感覺過於軟弱，卻也是人類最原始天然情感的極致真摯。

勞勃.H.傑克遜（美國大法官候選人，麥可夏儂飾）──主導整個審判之主要角色

麥可夏儂的長相與氣質常被用來飾演反派，卻在此片中毫無疙瘩與違和地完美詮釋了這個正氣凜然、堅守人間正義的高端執法人員

豪伊.特里斯特中士（李奧.伍道爾飾）──青春活力與至情的翻譯官

雖是非常偏僻的配角，卻於劇情中接連幾次影響走向，而其稍微澎皮的肥腴臉龐除了盡現他的青春活力、亦深滲出正義濃然與滿懷希望的年輕火烈之相。

電影《紐倫堡》劇照。圖／海鵬影業

整片總將人類深層情感隱於冷峻之劇情流動下，藉由對話滲洩而出，如：

一、 德語翻譯士兵與心理醫師男主角間的初識善意、漸積真情和對其另外友人的男性忌妒、結局揭露身分的淚流真情等。

二、 戈林與凱利之間的濃熾情感：初識、互相微型欺騙卻又真摯、漸趨親密而濃烈、與最後的嚴重爭吵反目。

三、 美國大法官候選人對於正義、人類處境與根本性、國家世界未來和真理的純摯信仰與堅持。

四、 監獄 典獄長對於納粹的極致厭惡和所行之事。

五、 凱利對於戈林妻子和女兒的人類天然真情、戈林對於此事的完整清澈理解、戈林妻子對於丈夫和這年輕活勁之人的微妙情感。

其中之少數缺點為…一開始輪番介紹德國納粹的幾名高層人士，雖那些很難記的名字卻同時釋出創作中豐富人物之相，卻在中後段淪為陪襯之角，幾乎沒什麼進攻位置。

整片色調厚度、質感、精緻細節、光影捕捉、運鏡等皆為極致上乘，無怪其擢獲不少獎項，同時亦是個融燒腦於藝術、鑄智計於節奏、呈至情於流動之間的豐滿具質之極作，值得一觀。

電影《紐倫堡》人物介紹。圖／海鵬影業臉書

電影《紐倫堡》人物介紹。圖／海鵬影業臉書

電影《紐倫堡》人物介紹。圖／海鵬影業臉書

電影《紐倫堡》人物介紹。圖／海鵬影業臉書

電影《紐倫堡》劇照。圖／海鵬影業

《紐倫堡》電影海報。圖／海鵬影業臉書