海洋找上我們定有它的道理！《海洋奇緣》真人版7月澎湃上映

這個暑假，最強的巨浪與最狂的強者同時殺到！迪士尼影業最新鉅作《海洋奇緣》真人版電影，已定於7月8日（三）以百萬匹馬力強襲全台大銀幕！日前全球同步釋出最終預告，半神人「毛伊」（巨石強森 飾）在大銀幕展現他那強而有力、強而有力的絕世歌喉，原汁原味獻唱神曲〈You're Welcome〉！這歌聲，瞬間就喚醒了全球影迷靈魂深處的狂熱記憶呀！

💥 寫實極致特效，超越動畫框架

透過頂尖寫實視覺特效，這部真人電影展現出來的，是無可比擬的龐大規模與深度！無論是那浩瀚無垠、足以吞噬一切的湛藍風暴，還是角色之間、那充滿渲染力的眼神激盪，都賦予了這段傳奇旅程更深層、更不容背叛的真摯情感！這絕對是一場比動畫更驚心動魄、更痛快淋漓的視聽盛宴！

🦀 巨蟹、熔岩、可可怪！阻我路者，通通都要跪低！

更令所有擁躉陷入瘋狂的是，動畫中多名代表性角色，這次都以最真實、最暴虐的姿態全數回歸！在預告中，主角莫娜與半神毛伊將面對排山倒海的考驗！行事神祕、在大海中窮追不捨的「可可怪軍團」只是開胃菜；他們更要與躲在怪物國度裡、巨大無比且貪財炫富的巨蟹「塔馬托」進行殘酷對決！而在預告的最後，更驚見渾身散發毀滅性烈焰、擁有熔岩力量的終極怪物「帖卡」嘶吼現身！極致的視覺張力與壓迫感，逼真到讓人動人心魄！

🦈 「毛伊的字典裡沒有『我們』，只有『我』！！」

預告也重現了角色的經典互動，半神毛伊在生死關頭依然展現幽默，一臉跩樣地調侃莫娜：「人生當中，有時你是英雄……但有時候，你就只能當餌！」隨後，毛伊更宣布他的強者理論——從來就沒有「我們」，就只有獨一無二的「我」呀！伴隨著經典的旋律在戰場上流淌，莫娜谷起全身力量高喊：「海洋找上我們有其道理，去拯救世界吧！」宣告今年夏天最波瀾壯闊、最不容錯過的冒險即將啟航！《海洋奇緣》真人版，7月8日（三）浪捲天庭！

《海洋奇緣》真人版海報。翻攝自迪士尼影業臉書專頁