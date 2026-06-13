喵了個咪！皮克斯最新力作《貓的急轉彎》 威尼斯貓咪幫派當街火拼

琅琅悅讀／ 迪士尼影業

《腦筋急轉彎》、《玩具總動員》金獎團隊強勢來襲，全新原創鉅作《貓的急轉彎》全球同步公開首支前導預告！

日前這部片在法國安錫影展搶先曝光最新片段，顛覆過往的全新美學，帶領觀眾跟隨一隻黑貓的視角，在水都隻手遮天、勝者為王！

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🙀 做黑社會不識游水？怎麼做黑社會呀？

近日釋出的首支預告，直擊水都地下秩序！由馬克魯法洛獻聲的主角黑貓「尼祿」，是個在威尼斯混生活、偏偏不會游泳的基層古惑仔。牠因為底牌看錯，欠下貓界黑幫老大「洛可」（金獎男星勞倫斯費許朋 飾）一筆無法清償的巨額高利貸！走投無路的尼祿，意外與來到威尼斯的年輕街頭提琴手瑪雅結盟，結拜成生死之交。為了活命，他們必須穿梭在隱密運河、屋頂與古老宮殿間，一邊躲避黑道追殺，一邊展開尋找生命意義的跑路之旅！

😾 搶魚、搶窩、搶罐罐！出來混早晚要還

預告搶先曝光電影中的堂口審問橋段！生死一瞬的談判，預告裡還拍到一夥古惑貓為了一個亮燈泡你爭我奪，將的真實習性與古惑仔爭地盤的狠勁融合，絕對讓全台貓奴會心一笑！

🐱「動態手繪風格」畫面全面升級！人強馬壯怎樣都有好處

本片由《路卡的夏天》奧斯卡提名導演恩里科卡薩羅薩親自編導。導演放話，這次全面捨棄過去那套傳統寫實風格，改用前所未見的「動態手繪風格」視覺特效！每一幀畫面都宛如一幅會流動的義大利傳統油畫，美學全面升級，將是皮克斯近年規模最龐大的視聽雙重饗宴，《貓的急轉彎》2027年3月，全台開片！詳細資訊，請上迪士尼影業臉書專頁查詢。

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