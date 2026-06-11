突破台灣影史尺度恐怖片！朱軒洋X雷嘉汭《哭悲》5 週年特映 6/19 重返大銀幕

突破台灣影史尺度、以極致瘋狂的限制級血腥視覺震撼全台的驚悚恐怖片《哭悲》，迎來上映 5 週年紀念！這部當年在台灣引發現象級討論的大膽創意之作，風光橫掃海外各大奇幻影展，在國際影壇被視為邪典神作席捲口碑，並獲《紐約時報》認證為「 2022 年度恐怖神作」。

為了回饋影迷熱烈支持，片商宣布將於 6 月 19 日（五）當晚於大巨蛋秀泰影城舉辦全台唯一「《哭悲》5週年特映影人見面場」，屆時出品人黃立成、導演賈宥廷（Rob Jabbaz）、製片David Barker以及主演朱軒洋、雷嘉汭、王自強等主創團隊將重磅回歸，揪影迷在端午連假第一天重返人間煉獄試膽，並與觀眾映後面對面合影狂歡，堪稱「恐怖片迷年度盛事」！

王自強以《哭悲》的上班族大叔一角入圍台灣影評人協會獎「最佳男演員」。圖片來源：麻吉砥加電影

由加拿大籍導演賈宥廷（Rob Jabbaz）執導、黃立成出品，集結朱軒洋、雷嘉汭、王自強、邱彥翔等人演出的電影《哭悲》，開創了新型態的末日病毒驚悚格局，結合血腥、暴力、慾望，一幕幕挑戰觀眾視覺極限，2021年在台上映時搭上疫情蔚為話題，獲影評盛讚「100分鐘的人間煉獄巡禮」，並入圍台灣影評人協會獎「最佳導演」與「最佳男演員」（王自強），特殊化妝更獲特別表揚。

《哭悲》憑藉大膽創新的風格在國際影展與外媒間奪得極高評價，《紐約時報》將本片評選為 2022 年度最佳驚悚恐怖片，影評人盛讚：「導演手法誇張、血腥得讓人筋疲力盡，換句話說，這是今年最光榮的殘忍恐怖觀影體驗！」給予了「不可動搖的意志」極高評價。以網羅世界各地恐怖片著稱的知名恐怖片平台 Shudder 總經理 Craig Engler 也大讚：「《哭悲》是一部殘酷的、突破界限的震撼作品，是我們所獲得最大膽和最血腥的作品之一！」多數國際影評認為導演成功跳脫傳統喪屍片的窠臼，讓被感染者保有對白、思考與純粹的惡意，放大人性黑暗面到極致，將末日病毒題材提升到全新的獵奇與驚悚天花板。

朱軒洋（左）、雷嘉汭在電影《哭悲》中飾演情侶。圖片來源：麻吉砥加電影

《哭悲》用強大特效化妝創造異變人種。圖片來源：麻吉砥加電影

《哭悲》更橫掃各大國際奇幻影展，榮獲美國德州奇幻影展（Fantastic Fest）恐怖類「最佳影片」與「最佳導演」兩項大獎，並在拉丁美洲最大科幻電影節——巴西快樂港科幻電影節（Fantaspoa）一舉奪下「最佳影片」與「最佳特效化妝」殊榮，勇奪加拿大奇幻影展（Fantasia International Film Festival）「觀眾票選獎」、入圍「最佳首部劇情長片」以及正式入選法國熱拉爾梅奇幻影展（Gérardmer International Fantasy Film Festival）等多項大獎肯定，十分風光。

本次5週年特映影人見面場不僅讓《哭悲》榮耀重返大銀幕，更是一場專屬恐怖片迷的狂歡派對，映後特別規劃 20 分鐘影人互動交流時間，更開放觀眾單獨與主創團隊現場合影，近距離接觸。凡購票進場的影迷，即可獲得專為 5 週年打造、極具收藏價值的「《哭悲》5 週年限定夜光特殊效果 A3 海報」，讓這份瘋狂的驚悚記憶在黑暗中繼續發光！5週年特映會預售票價 500 元，將於 6 月 12 日（五）15:00 在大巨蛋秀泰影城官網及現場全通路開賣，僅此一場，名額有限，錯過不再！更多《哭悲》電影資訊請鎖定麻吉砥加電影官方社群平台。

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《哭悲》5週年特映影人見面場將於6月19 日在大巨蛋秀泰影城舉辦。圖片來源：麻吉砥加電影

朱軒洋（左）遭邱彥翔飾演的鄰居用園藝剪刀攻擊。圖片來源：麻吉砥加電影

朱軒洋（左）主演的《哭悲》橫掃各大國際奇幻影展。圖片來源：麻吉砥加電影

《哭悲》5 週年限定夜光特殊效果 A3 海報。圖片來源：麻吉砥加電影

《哭悲》憑藉大膽創新風格在國際影展與外媒間奪得極高評價。圖片來源：麻吉砥加電影

上映資訊： 《哭悲》5週年特映影人見面場購票資訊 時間：6月19日（五）21:00

地點：大巨蛋秀泰影城

出席影人：出品人黃立成、導演賈宥廷（Rob Jabbaz）、製片David Barker、主演朱軒洋、雷嘉汭、王自強 活動內容：電影放映、20分鐘影人映後交流、單獨與影人合影1次 購票特典：《哭悲》5週年限定夜光特殊效果A3海報 單人套票票價：500元 啟售時間：6月12日（五）15:00 大巨蛋秀泰影城全通路開賣