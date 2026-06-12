因為你，我決定繼續畫下去：是枝裕和Ｘ藤本樹《驀然回首》真人版9月台日同步上映

以《炎拳》、《鏈鋸人》等代表作聞名，漫畫家藤本樹《驀然回首》於2021年在「少年 Jump＋」上發表後，隨即在眾多漫畫粉絲與知名創作者之間引起熱烈討論，2024年推出的動畫電影版，票房達20.4億日圓，也在海外的33個國家與地區上映，真人版電影則由以《小偷家族》榮獲坎城影展最高榮譽「金棕櫚獎」是枝裕和導演執導，確定日本與台灣將於2026年9月11日同步上映！

《驀然回首》真人版電影，由是枝裕和導演一手包辦導演、劇本、剪輯，近日正式揭曉本作的雙主演卡司出口夏希（飾 藤野）、蒔田彩珠（飾 京本），以及飾演童年時期的七瀨楓莉（飾 藤野）、岡田六花（飾 京本）！

《驀然回首》動畫片段。圖片翻攝自IMDb

《驀然回首》動畫片段。圖片翻攝自IMDb

真人版電影《驀然回首》於今日公布飾演全心投入漫畫創作的主角「藤野」、「京本」的兩位演員。擅長四格漫畫、在班上十分受歡迎，並因「京本」的刺激而更沉迷於漫畫創作的「藤野」，由主演電影《小秘密》、《萬事快調〈All Greens〉》以及電視劇《鯖魚罐頭，航向宇宙》而引起話題的出口夏希飾演。與「藤野」同年級、是「藤野」四格漫畫的忠實粉絲，但一直宅在家中專心作畫的「京本」，則由曾參演多部是枝裕和導演的作品（《比海還深》等作）、主演電影《Happiness》、《消滅世界》，並在電視劇《REBOOT》中表現亮眼的蒔田彩珠飾演。兩人也分享讀完漫畫原作後的感想，出口夏希表示：「兩人一起追逐夢想、全力向前、只能不斷前進的模樣，以及作品中滿溢的真誠與專注，深深地打動了我。」蒔田彩珠則表示：「『藤野』與『京本』各自面對無數阻礙，卻仍為了所愛之事振作起來、向前邁進的模樣，我記得這部分讓我深感共鳴。」兩人從開拍約4個月前就開始練習漫畫創作，為拍攝做準備。

這是兩人繼是枝裕和導演所執導的Netflix影集《舞伎家的料理人》後，再次共演的作品。彼此建立深厚的信任感，並共同完成以秋田縣仁賀保市為中心的長期外景拍攝作業。是枝裕和導演也分享對於兩位主演的看法，對於出口夏希，他提到了從4年前認識她以來的成長：「她的成長與始終如一的天真燦爛並存，是非常迷人的特質，她完美地詮釋了藤野這個角色。」而對於蒔田彩珠，導演則說：「讀完漫畫原作後，我曾與蒔田演員見面，當時我對她說：『如果有機會翻拍這部作品，就拜託妳演京本！』。我覺得能安心地把京本交給她。」導演對於兩位演員完美詮釋故事核心角色的表現給予高度讚賞。

此外，今天也公布了飾演「藤野」與「京本」童年時期的演員。是枝裕和導演在多位甄選者中，一見面便確信「非這兩人莫屬」的，是七瀨楓莉（飾 童年時期的藤野）與岡田六花（飾 童年時期的京本）。兩人拍攝《驀然回首》時皆為11歲的小學五年級生，生日僅相差一天。本作是七瀨演員的出道作，是枝裕和導演表示：「她開朗、落落大方、自然的姿態正是『藤野』本人！」是和角色形象極為契合的選角。而對於岡田六花，是枝裕和導演也給予高度評價：「隨著拍攝進行的過程，她表現得愈來愈好，讓我不禁心想：『還想再多看看她的表現呢』，她的戲分也比原本預定的增加了不少。」

另外，車庫娛樂也與日本同步釋出兩張《驀然回首》全新視覺海報，一張是「藤野」（出口夏希 飾）與「京本」（蒔田彩珠 飾）在「藤野」房間裡專心作畫的模樣；另一張則是童年時期的「藤野」（七瀨楓莉 飾）與「京本」（岡田六花 飾）似乎因為畫累了，而趴在桌上睡著的畫面。兩張照片皆由攝影師濱田英明拍攝，並由設計師吉良進太郎完成設計，呈現兩人全心全意面對漫畫的姿態。

此外，今天與日本同步公布的《驀然回首》60秒特報前導預告，以沾水筆在原稿紙上畫線的聲音開始，接著是「藤野」與「京本」走過的四季，以及展現兩人性格的臺詞。兩人不斷持續作畫的身影，隨著由音樂家坂東祐大為本作打造的美麗樂曲交織呈現。《驀然回首》2026年9月11日（週五）全台上映！更多資訊請上車庫娛樂官方粉絲團查詢。

《驀然回首》前導海報趴睡版。圖／車庫娛樂 提供

《驀然回首》前導海報房間版。圖／車庫娛樂 提供