【影評】《後室》是現實的後門，還是內心的地下室？

一張畫質粗糙、平凡無奇的黃色房間照片，原先只是網路論壇上一則不起眼的貼文。然而短短數年間，它卻逐漸演化成當代網路上著名的都市傳說之一。看起來像現實，卻又不像任何一個真實存在的地方 ; 讓人彷彿曾經到過，卻無法指出具體位置，或者是處於回憶的哪一段。這種介於記憶與遺忘之間的曖昧狀態，使後室逐漸超越都市傳說的範疇，「無處可去」的靜滯感延伸出令人極度虛無的恐懼。無數網友與創作者替它增添空間的複雜度，加入怪物、空間規則或逃生方法，讓這座黃色「後室」（Backrooms）從一則迷因，變為橫跨遊戲、影視、小說與論壇創作的「後室」世界觀。

《後室》電影的誕生，帶有耐人尋味的反轉。作為早期將「後室」視覺化並推向主流文化的重要創作者之一的 Kane Parsons (藝名 Kane Pixels），曾以偽紀錄片形式定義後室影像語言，使用 Blender 數位建模模擬大量使用監視器畫面、手持攝影與機密檔案等，使後室看起來像是某種意外發現的現實漏洞，而非虛構創作。

《後室》劇照。圖／采昌國際多媒體提供

然而，電影版《後室》卻未沿著這條道路繼續延伸。它沒有試圖建構更完整的都市傳說宇宙，也未給予觀眾解釋後室起源的答案，而是將目光從空間製造的詭異，轉向人的恐懼來源。這樣的處理方式，某種程度上也呼應了後室背後「閾限空間」理論的心理成因，其真正令人恐懼的從來不是「空間本身」，是人如何將自身恐懼投射其中。對於一位曾以「真實感」作為創作核心的 Kane Parsons 而言，這樣的轉向尤其耐人尋味。

閾限的囚徒：為何後室比閾限空間更令人恐懼？

「後室」常被歸入「閾限空間」（Liminal Space）的分類中。所謂閾限，原本來自人類學家Arnold van Gennep 與 Victor Turner 對「傳統儀式過渡狀態」的討論，指涉一種介於舊身分與新身分之間的過渡期。人在閾限狀態中，既不屬於原先的秩序，也尚未進入新的秩序，因此會經驗到某種暫時性的懸置。

法國人類學家 Marc Augé 則進一步以「非地方」（Non-place）指涉「過渡空間」。它們存在的目的並非供人停留，而是為了讓人通過、離開或轉換。若將此概念轉化為空間，諸如機場、車站、飯店走廊或辦公大樓大廳，都可視為閾限空間。閾限空間之所以令人不安，不僅因其缺乏歸屬感，且當原本賦予其意義的人類活動消失，空間便不再作為生活的一部分被感知，其裸露的姿態，讓存在卻失去目的的矛盾感浮現，正是閾限空間令人不安的根源。

然而，「後室」與「閾限空間」還是有所差別，「後室」令人恐懼的地方，在於它將閾限空間徹底「去目的化」。閾限空間原本是「A 到 B」的過渡地帶，後室卻將其變成無限迴圈。走廊不再通往房間，房間無法導向出口。所有空間中的移動看似前進，卻始終停留在原地。當空間失去作為連結點的功能，便成為一座將人永遠困在「途中狀態」的牢籠。

更進一步來看，後室也顛覆了傳統恐怖敘事的邏輯。在恐怖故事裡，空間往往是威脅發生的場域，是個客體，真正令人恐懼的是潛伏空間中的鬼怪或壞人。然而後室的壓迫感卻來自空間本身。建築本身彷彿被賦予了意志：牆面不斷延展，房間持續增生，像某種具備生長功能的生命體，將進入者緩慢吞入。

佛洛伊德曾以「詭異感」（Uncanny）描述一種介於熟悉與陌生之間的心理狀態，後室正是如此。辦公室、商場、飯店走廊等再尋常不過的空間，卻在結構與連結方式上產生錯位，使人腦無法辨認其真正用途。這樣的感受也應用於大眾熟知的「恐怖谷」理論。人偶、蠟像或擬真人機器人之所以令人不安，並非因為它們不像人，而是因為它們太像人，卻又不是人。後室亦然，它太像現實，卻又不像是我們所熟知的現實。

《後室》劇照。圖／采昌國際多媒體提供

意識的建築學：後室是種虛擬現實，還是妄想？

後室傳說關鍵的設定之一為「noclip」：從現實中穿模，跌出原本的世界。這個概念來自電玩遊戲。在遊戲中，角色若意外穿過牆壁或地板，便可能掉入程式故障、未完成的區域，看見未貼皮的模型、錯誤建模，或原本存在卻無法互動的元素。因此，後室經常被想像成現實世界的漏洞，一個原本不該被人發現的後門。

這種設定之所以能在網路文化中迅速擴散，一方面呼應了當代對宇宙維度分層的想像：如果世界本身也是一套程式，那麼後室或許就是宇宙系統運作失誤後，暴露出的空白區域，彷彿《駭客任務》中吃下紅藥丸後可窺見的程式碼裂縫。另一方面，它也精準捕捉了現代人對世界體制失望的感受，人們開始懷疑這套世界是否真的按照既定規則運作，也因此更容易相信，在現實出現裂縫後，或許存在另一種可能性。

電影則將這種「漏洞」進一步內化。主角 Clark 是一名家具店經理，始終懷抱著成為建築師的夢想，卻未能如願。原本渴望設計空間、創造秩序的人，最終只能在他人建構好的世界裡，強迫自己度日。當職涯理想與人生規劃接連崩潰，現實不再足以承載他的欲望與想像時，他便轉而在意識中建造另一個世界。

因此，後室並非現實世界的後門，而更像是 Clark 內心的地下室。它承載那些無法消化的挫敗與持續累積的失落。電影在空間動線上的安排，讓後室與家具店形成某種「上下對應」的關係，彷彿現實世界的地基之下，始終潛藏著另一套由 Clark 意識所構築的系統。

從心理學的角度來看，這類似於「心理退行」（Regression）。當現實帶來的挫敗過於巨大，人往往會退回一個更容易掌控，且不必承擔風險的舒適圈。對 Clark 而言，後室正是這樣的產物。讓他得以逃離現實世界的挫敗，轉而進入一個可以無限修正的空間。後室最大的誘惑並非自由，而是掌控。它讓 Clark 相信，只要不斷擴張這座精神建築，便能逃離現實的傷口。然而他未曾察覺的是，這座看似安全的避風港，同時是「病態的烏托邦」。後室越接近理想，便越遠離現實：一個沒有挑戰與他人的世界，本質上也是一個失去成長可能的世界，因此，人作為人的核心體驗也逐漸被掏空，促使後續 Clark 性格逐漸扭曲的進程。

《後室》劇照，本片由蕾娜特萊茵斯薇領銜主演。圖／采昌國際多媒體提供

記憶的廢墟：記憶是不斷增生的迷宮

若從更深的層面觀看電影裡後室的結構，會發現這個空間是關於記憶如何運作、逐漸失真，到反過來囚禁人的場域。後室裡那些不斷增生的房間，像是大腦內部的記憶處理室，是一座失控的記憶宮殿，每個場景都帶著似曾相識的痕跡，卻沒有任何一個房間能夠正確地指向真實。

認知心理學指出，記憶並非檔案式的存放與提取，而是一種持續重組的過程。每一次回憶，都是對過去的重新建構；情緒、恐懼，都會參與這場重塑。因此，人們所記得的未必是真相，有時是經過反覆改寫後，所儲存的版本。

而當某些經驗過於難以承受時，大腦往往無法將其整合進完整的記憶中，並將其拆解為零散的感官碎片保存下來。因此，人們回憶創傷時，想起的常常不是事件本身，反倒是某個房間、某段聲音，或某種無法言喻的氛圍。後室那些彼此錯置的迷宮空間，其詭異的、不完整的樣貌，正像是創傷記憶殘留於意識中的具象化 ; 而這個迷宮是動態的，每一分鐘都在吞噬過往的碎片。也提醒著觀眾：我們未必活在真相之中，可能是活在記憶替我們編寫的故事裡。

Clark 所經過的房間，便是他創傷記憶被反覆加工後留下的空間殘骸。有些場景近似童年經驗，有些物件像是失敗人生的碎片，甚至連後室中遇見的人，也彷彿由記憶中殘存的容貌重新拼貼而成。他們呈現出某種近乎像素化的失真狀態，像是尚未完全載入的程式模型，又帶有恐怖谷般的違和。

《後室》劇照。圖／采昌國際多媒體提供

移情的代價：心理師闖入後室是誤踩了界線

電影中心理師 Mary 的角色，使《後室》從單純的個體精神困境，進一步延伸到治療關係的倫理問題。她原本應是幫助患者區分幻想與現實的人。然而，當她選擇進入後室，她所跨越的便不只是物理邊界，更是治療關係中重要的界線。當 Mary 開始相信、觸碰，甚至使用後室中的物件時，治療關係便從分析轉向受到移情與反移情的影響。Clark 將過去的創傷情緒投射到治療者身上，Mary 也混淆了專業的位置，同步陷入患者的創傷，並感染後室空間所產生的恐懼感。

Mary 手中的水泥殘塊，相較於後室中那些不斷變形、增生的空間，它具有粗糙、沉重且沒有受到後室影響而被重新轉化的性質。它既是 Mary 童年創傷的殘留，也是她帶入後室的「現實重量」。在這個由記憶與幻想構成的世界裡，水泥代表著 Mary 清醒且不願將過去創傷美化的堅持。

因此，當 Mary 以水泥殘塊對抗後室怪物時，她所進行的其實是一場以真實衝撞幻覺的對抗。然而，Mary 企圖將現實的殘酷強行拉回患者的視野中，這不僅讓主角恐懼，也導致了空間的「排除異質」天翻地覆的反應。這場移情作用變成了一場共業，Mary 不僅沒能救贖患者，反而讓 Clark 邁向更深的毀滅。電影留下的問題也因此格外尖銳：當一個人只能依靠幻覺活下去時，真相究竟是解藥，還是另一種傷害？

自嗜的寓言：恐怕無法改變的結局

《後室》後段最令人不安的走向，在於 Clark 並非單純被外部怪物殺死，而是被自己的分身逼向毀滅，這使電影的恐怖從空間層面，進一步轉向自我結構的崩解。

在後室中不同版本的 Clark，並非單純的幻象，而是他將自我切割後所留下的精神碎片。它們承載著不同的逃避方式，也代表不同程度的自我否認。有趣的是，Clark的分身「海盜Clark」並非如其他後室中的分身一樣麻木，他在被攻擊時會流血，意味著他並未完全脫離痛苦；也正因為仍然會痛，他反而成為整個後室中最接近真實的存在。

「銜尾蛇」的意象也在此浮現。古老神話中，蛇吞食自己的尾巴，象徵循環、再生，以及無法脫離的封閉系統。後室正是一條建築化的銜尾蛇。它不斷生成房間，也不斷吞噬其中的人；看似擴張，實則始終回到自身。Clark 所追求的，是一種不面對的極致自由。然而，當一個人拒絕接受現實的刺激，精神結構便會為了維持這套幻覺而開始自我吞噬。因此，最終被自己的分身殺死，或許並非恐怖片式的反轉，而是必然的終點。

結語

電影最後，通往後室的裂縫並未真正關閉，反而可能不斷出現在世界各個角落。這個結局令人聯想到《怪奇物語》中通往顛倒世界的裂縫也是如此。然而，兩者所指向的恐懼其實截然不同。《怪奇物語》的裂縫象徵外部威脅的持續存在，顛倒世界是一個獨立於現實之外的異界，因此裂縫的存在意味著怪物仍可能再次入侵。

《後室》則恰恰相反。後室從來不是存在於現實之外的另一個維度，而更像是一種由創傷、記憶與逃避慾望共同構築而成的精神空間，其實電影已有線索。片末救出 Mary 的科學家提到，自己是在研究核磁共振成像（MRI）時意外發現後室的存在，核磁共振成像的主要功能，正是觀察大腦結構與不同區域的活動狀態。

因此，那道裂縫之所以無法關閉，是因為人無法徹底與自身的創傷切割。事實上，電影一路走來所暗示的，無非是人並無法真正擺脫過去。我們以為自己已經離開某段創傷，然而它們往往只是退入意識更深處。以心理師 Mary 在後室中看到的童年房屋殘骸便能知道，即便能好好活下去的人，他心底仍是無法忘記創傷，而創傷則會在某個時刻，以新的形式重新浮現。也因此，電影給觀眾留下的，或許從來不是「如何逃離後室」，反而是「如何與後室共存」的省思。

《後室》海報。圖／采昌國際多媒體提供