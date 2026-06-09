進擊的喇嘛！日本電影《香巴拉物語》助攻莫子儀奪首座國際影展最佳男主角

《香巴拉物語》（Shambhala Story）即將於台北電影節「廣角台灣」單元放映。本片由日本導演関根俊夫執導，第57屆金馬獎影帝莫子儀主演，莫子儀也憑藉本片演出獲得第59屆休士頓國際影展最佳男演員獎。

導演関根俊夫師承日本國寶級導演山田洋次，曾參與多部長青電影及電視劇系列，儘管題材局限於本土市場，但在日本中年族群當中卻是廣受好評；而在編劇身分之外，関根俊夫也是日本「西藏文化研究會」的理事，對西藏與佛教文化有極深的熱忱，本片可說是他在年屆七十歲時，首次跳脫商業框架、以個人信仰為核心完成的獨立製片，電影並採群眾募資方式拍攝，以獲得最大的創作空間。

《香巴拉物語》於2017年開鏡，至完成約歷時七年，以紀錄片手法呈現廟內部景象與僧侶日常生活，並在大吉嶺實地取景，完整記錄當地的山地鐵路與寺廟景觀；據導演回憶，光是取得在西藏寺廟實地拍攝的許可便耗費整整一年，這是因為寺方無法接受演員穿著僧袍混入僧侶之中。

《香巴拉物語》劇照。圖／希望影視 提供

《香巴拉物語》劇照。圖／希望影視 提供

由莫子儀擔綱男主角，是劇組多番尋訪，卻幾無西藏籍演員可供選角下的結論。女主角惠美則由武田梨奈飾演，武田梨奈以動作特技起家，代表作是額頭碎瓦片，作品有格鬥電影《飛踢吧！女孩》、真人版《進擊的巨人》、邪典電影《死亡壽司》，以及美食療癒劇《和歌子酒》，風格跨度極大。導演點名她為首選：「我知道拍攝會很辛苦，需要一個夠堅強的人。她還會空手道。」據悉，拍攝期間，武田梨奈平均每天只睡二至三小時。

故事以印度東北部喜馬拉雅山麓的大吉嶺為起點，主角「扎西」（Tashi，藏語意為「吉祥」）是名虔誠的藏傳佛教僧侶，奉派赴日修行。他來到靜岡富士市的一座寺廟，遇上脾氣古怪的老年男子（日野祥平飾）及其剛假釋出獄，有著不勘回首過往的孫女惠美（武田梨奈飾）。隨著三人關係逐漸加深，扎西心中開始萌生違背戒律的禁忌之情。

《香巴拉物語》劇照。圖／希望影視 提供

據武田梨奈說法，被禁止觸碰女性的僧侶打破禁忌的一幕是為全劇高潮，「那場戲完美地展現了塔西內心深處不願觸碰女性的感受⋯⋯那場戲充滿了愛與痛」。

愛上異性的僧侶是信仰的錯位，但也許更有意思是一名動作派演員在沉靜的佛教題材裡將是怎麼樣的存在。這些謎底，將在七月份揭曉。更多電影相關資訊，請上希望影視官網查詢。

《香巴拉物語》海報。圖片翻攝自希望影視FB