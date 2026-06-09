【影評】《欣德之聲》加薩戰爭的真實哭喊聲，揭示戲劇與紀實界線上的道德兩難

《欣德之聲》（The Voice of Hind Rajab）虛實交錯、殘酷逼視。本片是今年（2026年）奧斯卡金像獎最佳國際電影入圍作品之一，更早些時候它還拿到2025年威尼斯影展的評審團大獎。電影改編自2023年10月開始，以色列為報復以哈瑪斯為首的巴勒斯坦組織，大舉進軍加薩走廊的「加薩戰爭」中發生在某日的真實救援事件。

劇情描述在2024年1月29日的當天，人道組織巴勒斯坦紅新月會的辦公室內，一通年僅六歲且獨自受困車內的小女孩的一通電話進線時，打破了日常工作的平靜，電話另一頭稚幼無辜的哭喊，將紅新月會的工作者們各自堅持的立場逐漸逼向炙烈衝突。

近年描繪加薩走廊議題的電影像是刻劃以巴衝突下，巴勒斯坦居民遭到以色列武力驅逐的第一視角紀錄片《你的國，我的家》（No Other Land），或是金馬有放映過的紀錄片《把靈魂放在手上行走》（Put Your Soul on Your Hand and Walk），尤其以通訊交流為主的後者，較為接近本片的概念。只是《欣德之聲》是貨真價實的劇情片，而且是在發生事件沒有太久就拍出來的真實改編電影。

金馬影展時譯名《把靈魂放在手上行走》（Put Your Soul on Your Hand and Walk）後改名為《加薩女孩浮生定格》。圖／維基百科

《你的國，我的家》（No Other Land）。圖／佳映娛樂

「聲音」媒介是電影的敘事核心，片中出現的通話聲音是真實取材自紅新月會保存的錄音檔案，這也是導演卡勞瑟爾賓漢耶（Kaouther Ben Hania）最重要的設定，她將那些2024年1月29日紅新月會的幾段真實電話錄音檔，結合戲劇重演的部分，讓「真實聲音」與「戲劇演繹」結合，製造出更為逼真的虛實層次。

電影創作本身就是製造某種情境實感，《欣德之聲》把女童的部分以真實錄音而非戲劇重演來呈現，讓觀眾在看的時候會不斷被提醒這些哭喊的聲音是真實（殘酷）的，這對於觀者來說感受是複雜的；片中角色面對的不是另一個演員，而是真正的人物本尊，他們的演出必須對照著「真實」來做互動，鏡頭上他們也以大量的面部特寫，更加放大那種心理煎熬的感受。

《欣德之聲》（The Voice of Hind Rajab）劇照。圖／ifilm－傳影互動

《欣德之聲》（The Voice of Hind Rajab）劇照。圖／ifilm－傳影互動

而全片幾乎90%以上的場景都在「紅新月會辦公室」，儘管只是單一場景的室內劇結構，但是這個空間一邊是存亡危急的女童求救，另一邊則是複雜的國際政治官僚體系的重重阻撓，片中角色們還得面對救援同仁的人身安危，電影就在這種的道德兩難的忙亂困境之中；有意思的一幕是，劇中人欲將聲音發佈的社群媒體想要引起大眾關注，但馬上被質疑網路上早就有一堆兒童屍體了，這有用嗎？可見處境之無奈。

片中接電話的人員與協調救援的後勤同仁彷彿是感性與理性的對立面，他們在不斷的衝突對峙中，也讓觀眾看到巴勒斯坦紅新月會在當今局勢內的艱難處境。片中接電話的Omar 不斷在後勤協調的Mahdi辦公室外的玻璃牆上寫上時間，有讓我想起潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）那部《00:30凌晨密令》（Zero Dark Thirty）類似的橋段。

《欣德之聲》（The Voice of Hind Rajab）劇照。圖／ifilm－傳影互動

《欣德之聲》（The Voice of Hind Rajab）劇照。圖／ifilm－傳影互動

導演卡勞瑟爾賓漢耶處理本片女孩的部份刻意只保留聲音（以及照片），不用戲劇重演的虛構方式，克制了敘事上可能會流於過度煽情渲染的傾向（雖然光是紅新月會成員們呼天搶地、撕心裂肺的反應已經很情緒高漲了）；而且如果我沒有理解錯誤的話，有一幕鏡頭裡某個角色用手機拍下現場所有演員的反應，手機內的畫面應該就是真實人物的紀實畫面。

導演不斷將真實紀實與戲劇虛構結合在一起，讓作品裡的戲劇跟真實如此貼近，所有鏡頭都在逼視觀者，我們身而為人，怎能視若無睹哪些在弱勢暗處無助的哭喊求救聲，用紀實的真切逼觀眾共感（鳴）這整起事件的殘酷，並且更加關注這塊土地上發生的一切，而這才只有兩年前在現實世界上演的真實故事。

《欣德之聲》（The Voice of Hind Rajab）劇照。圖／ifilm－傳影互動

《欣德之聲》（The Voice of Hind Rajab）劇照。圖／ifilm－傳影互動