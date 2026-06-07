搶先世界盃開踢！《逆轉上半場》梁詠琪率底層小朋友踢出奇蹟人生

熱血勵志電影《逆轉上半場》由香港女神梁詠琪率領五個熱愛足球的小朋友演出，黃柏基執導，電影劇情聚焦五個社會底層家庭出身的小朋友，企圖以5人制足球賽扭轉自己上半場的人生，全片也以輕鬆又熱血的手法，講述電影中的主角們從谷底反彈，克服逆境追逐夢想，觸動人心，笑淚交織，在世界盃即將開踢前的應景之作，電影將在6月12日上映。

電影《逆轉上半場》由真人故事改編，描述在社會底層的小朋友，藉由5人制足球賽，力拼求勝的故事，更以足球比喻人生，眾人克服挫折，面對挑戰，以大人們的下半場來扭轉小朋友的上半場，劇情熱血勵志，笑中帶淚，由女神梁詠琪（GiGi）帶領五個童星共同演出。片中童星也都大有來頭，扮演陣中主將的周衹月是香港現役U16的球員，長相清秀有靈氣，但腳下功夫驚人。也有以《白日青春》獲得香港金像獎最佳新人獎的林諾，加上在香港以天才小鼓手聞名的陳霆諾等人一起演出。

《逆轉上半場》劇照，演員陳湛文（左三）、 梁詠琪（右三）及一眾童星。圖／華映娛樂

《逆轉上半場》演員梁詠琪（左）及朱栢康（右）。圖／華映娛樂

梁詠琪平日充滿女神高貴氣息，而她在片中演出投資高手，賺足人生第一桶金來創業，卻因誤信損友而破產，成了落難女強人，她對於演出喜劇完全不抗拒，笑說：「導演們好像都很喜歡安排我演出落難的劇情，會很自然有喜感，之前演《絕世好賓》，觀眾也看得很開心，這次是就算破產了還是要撐住女強人的氣勢！穿著套裝去足球場，就會很有趣。」

為了配合小朋友的讀書時間，電影安排在暑假拍攝，常常必需頂著烈日拍攝踢球場面，讓梁詠琪印象深刻，「我們常常在30幾度的高溫下拍攝，大人們都覺要被曬成人乾了，熱到頭昏眼花，但小朋友們精力無限，才拍完一場戲，轉頭又見到他們跑到太陽下去玩，我只能追著提醒他們要做好防曬，但他們好像都不怕熱也不怕曬。」談到電影中追夢的目標，GiGi透露女兒很熱愛K-pop，在家中常常跟著音樂又唱又跳，「如果她想當唱跳歌手，我覺得可以讓她去做她想做的事，至於是否能成為她的工作，就要看緣份了。」

《逆轉上半場》描述理財專家希文（梁詠琪 飾）靠著人生賺到的第一桶金創業，卻誤信損友，落得破產收場。她被迫去香港郊區和表舅父一家人擠在一個屋簷下。此時，希文聽聞富二代好友正在籌備「U12五人足球聯賽」，她爭取加入好換得翻身機會。希文拉著熱愛足球的表妹並連同幾位家境清貧的小朋友組隊，再加上延攬殘障教練胡肇豪（陳湛文 飾），立刻引發熱心網友注意，足球小隊的知名度立刻大漲，但首次出賽便落得大敗而歸，更沒有其他教練願意合作。希文咬牙帶著小朋友繼續出賽，更和他們建立了真摯的情誼，她們一路踢進決賽，能迎向最後的勝利嗎？

《逆轉上半場》將於6月12日上映，更多電影資訊，請上「華映娛樂」官方臉書粉絲團及Instagram查詢。

《逆轉上半場》海報。圖／華映娛樂