【影評】異色肉體與突變！重看大衛柯能堡八〇年代的三部經典：《錄影帶謀殺案》《變蠅人》《雙生兄弟》

距離上一篇「爆頭、鬼胎與寄生蟲：重看大衛柯能堡早期三部經典」大概有一年，下篇現在終於生出來。

繼1981年瘋狂爆頭的《掃描者大對決》（Scanners）之後，大衛柯能堡（David Cronenberg）1983年拍攝了《錄影帶謀殺案》（Videodrome），劇情描述小眾頻道的老闆亟欲找尋更刺激的內容來吸引收視，他看上了神秘詭異又變態異色的《映像全覽館》訊號轉錄內容，但它的來源遠比想像複雜。本片影射現在科技資訊媒體的大量刺激，如何影響人們對於真實與幻覺的判斷。

現在來看這部片走得蠻前面的，一點也不覺得過時，那個活生生會呼吸的錄影帶、電視機，物品與肉體結合的設計，電影將「肉體恐怖」推向另一個高度，男主角肚子開了宛如女性陰部的開口，他將手槍塞進去的畫面，還有人頭塞進電視螢幕中與影中人「交流」，無論技巧呈現還是想法，都是極爲大膽異色的創意。

還有看男主角頭戴類似CR的裝置，模擬虛擬也是超前衛。電影強調視覺（社群）科技與媒體的發展如何影響現代人的認知與生活，大衛柯能堡拍出真正的當代寓言，一部四十年後還不過時的電影。

《錄影帶謀殺案》（Videodrome）。圖／擷取自金馬影展 TGHFF

《錄影帶謀殺案》（Videodrome）。圖／擷取自金馬影展 TGHFF

到了1986 年推出的《變蠅人》（The Fly），大衛柯能堡正式獲得市場與主流評論的全面勝利，本片將1958年的舊版同名電影更加升級，變成一部肉體恐怖與黏稠體液交織的科幻恐怖愛情悲劇。

電影的特效化妝幾乎是當年的技術里程碑，他們將恐懼噁心變成逼真精心，主角 Seth Brundle 的身體遭到異變的過程，從外表皮膚的病變潰爛、牙齒指甲的脫落等等，將肉體面對老化、疾病與死亡等自然過程加速，成為「肉體恐怖」類型的鮮明示範。

電影中主角 Seth Brundle 研發的「瞬間傳送門」，所發生的異常 BUG ，成為某種對於科技夢想的警世寓言，主角意外獲得身體素質的超人進化，卻也改變了自然法則被反噬，這部分一如傳統地成為科幻片公式法則。片尾女主角近乎崩潰的手刃主角 Seth Brundle ，觀眾不會感覺大快人心 ，反而覺得在強烈的情緒與視覺衝擊下的複雜感受，這也是本片最成功的部份。

《變蠅人》（The Fly）。圖／擷取自金馬影展 TGHFF

《變蠅人》（The Fly）。圖／擷取自金馬影展 TGHFF

《變蠅人》（The Fly）海報。圖／維基百科

到了八〇年代尾聲，1988年大衛柯能堡拍了《雙生兄弟》（Dead Ringers），片中同卵雙胞胎有近乎相似的外表，但卻有不同的性格性情，這個概念有點呼應幾年好萊塢喜愛拍攝的複製人電影，相似的外表但依舊還是不一樣的靈魂（例如《米奇17號》）。但是大衛柯能堡沒往奇幻去走，最特別的設定就是雙胞胎兄弟都是婦產科醫生，他們探索者人體構造與肉體情慾。

電影可以看作柯能堡從「肉體恐怖」逐漸加入「心理驚悚」的演變，對於科學（醫學）、技術工具的質疑依然沒變，詭異內診器具開發與走火入魔的病態執迷，柯能堡一邊展現探索肉體界限的迷戀，一邊又更為專注於雙胞胎身份心理的對照連結。宛如手術刀俐落冷峻，鮮血淋漓。

雙生兄弟（Dead Ringers）。圖／擷取自金馬影展 TGHFF

雙生兄弟（Dead Ringers）。圖／擷取自金馬影展 TGHFF

而片中擁有特異構造（三個子宮）的女演員克萊兒，成為這對兄弟一絲不苟、合作無間的生活工作變因，她的出現打亂了兩兄弟相互依存的協調性與默契，一個沈迷愛情藥物、自甘頹靡，另一個也受到影響，救不得也只能像是解剖手術切斷乾淨。電影既像是身份認同的噩夢輓歌，又恰似現代社會孤寂空虛的心理悲歌。

傑瑞米艾朗一人分飾兩角，演技的確突出精鍊，但是珍妮薇布嬌的表演更是有血有肉，情感凝聚，深刻動人。有意思的是本片拿了只頒一屆就取消的1989年金馬獎最佳外片導演，現在看來成為一種有趣冷知識了。

2025金馬奇幻影展推出大衛柯能堡導演專題。圖/擷取自金馬影展 TGHFF