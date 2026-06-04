光年映畫6-7月影迷必收清單：印尼破億票房《鬼入獄》、奧斯卡導演製作《外賣：4K數位紀念版》等電影來襲

光年映畫在 2026 年初夏（6 至 7 月）為影迷帶來了三部風格迥異、情緒張力十足的電影饗宴，絕對是今年暑期不容錯過的觀影指南 ！

本次片單從挑戰心臟極限的印尼爆款恐怖片、記錄社會底層掙扎的北美獨立經典，一路延伸至觸動人心的台灣都會愛情故事 。無論你是追求感官刺激的重度驚悚迷、熱愛生猛寫實風格的硬派文藝影迷，還是渴望在夜色中尋找青春共鳴的觀眾，這三部作品將帶你從黑暗的監獄人性試煉，跨越到大雨滂沱的曼哈頓街頭，最後停留在台北街角那一夜的遺憾與重逢 。推薦電影迷筆記時間，找朋友一起進戲院感受這場跨越國界的銀幕魅力吧！

光年映畫3檔電影詳細資訊介紹：

🎬 第一檔：《鬼入獄》（GHOST IN THE CELL），恐怖片

「真正危險的，從來不是鬼，而是人心。」

上映時間：06/10 (三)

主創團隊：

導演：《人皮咒》、《鬼搖靈2》喬可安華 (Joko Anwar)

演員：《蠱降》博朗帕拉雷 (Bront Palarae)

發行/行銷：金盞花大影業、光年映畫

圖／光年映畫臉書

本片亮點：

🏆 上映五天衝破百萬觀影人次破膽推薦 。

🏆 連霸印尼雙週票房第一，強勢問鼎年度冠軍 。

🏆 印尼年度最賣座恐怖片《鬼搖靈》原班人馬傾力打造的血腥巔峰之作 。

●電影簡介：在一座充滿暴力與黑暗交易的印尼監獄，一名神秘新囚犯入獄，卻意外帶來一股致命力量，專門殺死「罪最深的人」 。當囚犯接連離奇慘死，整座監獄瞬間陷入恐慌 。唯一的規則，就是你心裡有多黑，它就找上你 。為了活下去，囚犯們開始假裝善良、互相監視，甚至不惜出賣同伴 。當恐懼全面失控，監獄變成一場殘酷的人性試煉場 。

●官方預告：

圖／光年映畫臉書

圖／光年映畫臉書

圖／光年映畫臉書

🎬 第二檔：《外賣：4K數位紀念版》（TAKE OUT），劇情片

上映時間：07/08 (三)

主創團隊：

導演：《左撇子女孩》鄒時擎 X 《艾諾拉》西恩貝克 (Sean Baker)

圖／光年映畫臉書

本片亮點：

🏆由金馬獎九項大獎入圍導演鄒時擎與奧斯卡四項金獎得主西恩貝克聯手打造的一鳴驚人首部作品 。

🏆榮獲 2004 納許維爾影展最佳影片 。

🏆榮獲 2009 美國獨立精神獎約翰卡薩維蒂獎提名 。

●電影簡介：非法移工丁明在曼哈頓中國餐館擔任外送員，某日天光未明，他便被人蛇集團暴力討債，限他當日內湊出偷渡酬金 。身無分文的他瘋狂接單，在滂沱大雨中騎車穿梭街頭，在無盡奔波的一日一夜內，見證了紐約的浮生百態 。本片以三千美元的超低成本、生猛的手持攝影與素人演員的混用，展現出對邊緣社群與底層小人物最溫暖的關注 。

🎬 第三檔：《明日的過客》（Last night in Taipei），劇情、愛情片

「這六年來的失聯，是因為友誼不堪一擊，還是閃爍的城市足以沖刷一切？」

播出時間：07/31 (五)

主創團隊：

導演：《德布西森林》郭承衢

演員：《可不可以，你也剛好喜歡我》陳妤、《成功補習班》侯彥西

發行/行銷：光年映畫

《明日的過客》。圖／高雄電影節

本片亮點：

🏆橫掃國際影展好評，溫哥華影展、高雄電影節、紐約亞洲電影節聯袂推薦 。

🏆金鐘獎實力派演員陳妤、侯彥西攜手演繹最真實之青春遺憾 。

🏆導演郭承衢睽違多年返臺的最新都會愛情力作 。

●電影簡介：臺北某夜，白玫和丈夫道別後在西區街頭漫步，無意間遇到了失聯多年的傑克 。隨著阿信的出現，這三名曾經為了演員夢形影不離、在這城市一起打拼的年輕人重新聚在一起 。在這一夜的重逢中，他們搭夥意外加入的毛毛，試圖瞭解未曾道出的秘密，以及留在這裡或離開這裡的真正理由 。