DC宇宙《超少女》6月底上映！與韓國女團LE SSERAFIM合作主題曲引爆話題

由名導詹姆斯岡恩打造的全新DC宇宙，新片【超少女】公布「宇宙級跨界聯名」引爆話題！片商今天(6/1)驚喜宣布，將與當紅韓國人氣女團LE SSERAFIM展開跨界合作，除了在社群平台公開合作消息外，更釋出合作曲〈CELEBRATION (SUPERGIRL VER.)〉音源，化身【超少女】電影主題曲，讓歌迷FEARNOT與DC電影粉絲興奮暴動，直呼「根本宇宙級合作」、「這組合太意想不到了」。

電影也同步釋出的幕後花絮，飾演主角「超少女」的年輕女星米莉愛考克親自出面闢謠，強調這個角色絕對不是活在超人陰影下的角色，而是一位擁有強烈創傷與超狂爆發力的全新英雄，霸氣發言瞬間掀起DC粉絲熱烈討論。

近年聲勢持續狂飆的韓國女團LE SSERAFIM，自出道以來便憑藉〈FEARLESS〉、〈ANTIFRAGILE〉、〈UNFORGIVEN〉、〈EASY〉等代表作席捲全球，不僅在國際串流平台屢創佳績，更接連登上各大年末頒獎典禮舞台，成為新世代最具代表性的韓國女團之一。日前甫推出全新單曲〈CELEBRATION〉，因其充滿正能量與熱血感的曲風掀起高度討論；此次重新混音後，更加入大量電音節拍與浩瀚宇宙感編曲，〈CELEBRATION (SUPERGIRL VER.)〉氣勢全面升級。歌詞中強悍、自信、無所畏懼的核心精神，也完美呼應片中「超少女」即使面對巨大痛苦，仍選擇正面迎擊命運的角色態度，讓這次合作被視為今年最具話題性的影壇跨界合作。

曾在知名影集《龍族前傳》飾演公主的澳洲女星米莉愛考克，在最新釋出的【超少女】幕後花絮中，首度分享這個新角色的背景設定，她表示「觀眾可能會以為她只是超人的跟班，只能活在超人世界的陰影下，但他們會看到一個超猛、超悍的超少女」。製片詹姆斯岡恩則補充，超少女是在一顆逐漸崩解的星球殘骸中長大，「她身邊的人一個個死去，她既不是超人，也不像克拉克肯特，而是一股不容小覷的力量」。飾演「暴狼」的傑森摩莫亞更笑說「她不會害怕直接海扁所有人！」。先前釋出的正式預告就曝光「超狗」氪普托遇襲、超少女橫跨宇宙展開極限救援的主要劇情，粉絲有望透過這部片見證「超少女」如何從創傷與孤獨中成長，成為DC宇宙中最狂放、最不受控制的新世代英雄。

《超少女》。圖／華納兄弟提供

【超少女】將由曾執導【老娘叫譚雅】、【時尚惡女：庫伊拉】的克雷格格里斯佩擔任導演，並由安娜諾蓋拉擔任編劇。新生代人氣演員米莉愛考克將一人分飾超少女／卡拉佐艾爾雙重角色。故事描述當一個出乎意料且殘酷無情的敵人逼近家園時，卡拉佐艾爾（也就是超少女）被迫與一位意想不到的同伴聯手合作，共同踏上一場跨越星際的復仇與正義冒險旅程。除了女主角米莉愛考克之外，堅強的演員陣容還包括馬提亞斯修奈爾、伊芙瑞德利、大衛克倫荷茲、艾蜜莉碧崔以及傑森摩莫亞。

DC 宇宙最新作品【超少女】以IMAX®特製拍攝，將於6月24日(週三) 2D · 3D · IMAX · 4DX · Ultra 4DX · SCREENX · Dolby Cinema· Dolby Vision Atmos 同步上映。

預告

幕後花絮

《超少女》劇照。圖／華納兄弟提供

《超少女》劇照。圖／華納兄弟提供

《超少女》劇照。圖／華納兄弟提供