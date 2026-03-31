《生命之詩：4K數位修復版》65歲阿嬤學寫詩察覺生活美好 卻診斷出阿茲海默症

在殘酷現實裡尋找詩意 她為世界寫下最後溫柔

🎬《薄荷糖》、《綠洲》、《密陽》、《燃燒烈愛》韓國電影大師李滄東傳世經典之作，一代韓國傳奇影后尹靜姬最終大銀幕演出

🎬榮獲 坎城影展最佳劇本、天主教人道精神兩項大獎

🎬榮獲 韓國大鐘獎最佳影片、最佳女主角四項大獎

🎬榮獲 韓國青龍獎最佳女主角

🎬榮獲 韓國百想藝術大賞最佳導演

劇情介紹

66歲的美子與16歲的孫子相依為命。她總是戴著鮮豔的帽子、精心打扮，在平凡生活裡保有對世界的好奇與浪漫。然而隨著年齡增長，她被診斷出早期阿茲海默症；同時，一起震動社區的少女死亡事件，也讓原本平靜的日常蒙上一層陰影。

某天，美子在文化中心看到詩歌課程的海報，抱著好奇報名參加。老師鼓勵學生重新觀察生活，從花朵、風景與日常細節中發現詩意。於是，她開始用新的眼光凝視身邊的一切。然而，在尋找詩句的過程中，美子也逐漸面對現實與人性的重量。當記憶慢慢流逝，她試圖寫下人生中最重要的一首詩，也重新思考：在殘酷的世界裡，人該如何守住善良與尊嚴。《生命之詩：4K數位修復版》將於 4 月 17 日上映。

《生命之詩：4K數位修復版》。圖／光年映畫提供

《生命之詩：4K數位修復版》。圖／光年映畫提供

《生命之詩：4K數位修復版》。圖／光年映畫提供

《生命之詩：4K數位修復版》。圖／光年映畫提供

《生命之詩：4K數位修復版》。圖／光年映畫提供

《生命之詩：4K數位修復版》。圖／光年映畫提供

《生命之詩：4K數位修復版》前導海報。圖／光年映畫提供

《生命之詩：4K數位修復版》台灣版特別海報。圖／光年映畫提供