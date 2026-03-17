2026奧斯卡金像獎得獎名單：《情感的價值》挪威片首次獲獎、《哈姆奈特》首位愛爾蘭演員獲獎

2026年第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮。圖／奧斯卡
2026年第98屆頒獎典禮，於台灣時間3月16日早上7點，在洛杉磯好萊塢「杜比劇院」舉行。由喜劇演員康納・歐布萊恩（Conan O’Brien）擔任典禮主持人，眾星雲集參與，就位關注24個獎項最終會落到誰家。

多部提名多項目的作品角逐盛況前所未見，《罪人》和《一戰再戰》分別以16項提名、4項獲獎，13項提名、6項獲獎，各自抱回小金人獎像，其中《罪人》最佳攝影得主奧特姆・杜拉爾德（Autumn Durald Arkapaw ）也是首位女性攝影師獲得此殊榮，《一戰再戰》導演保羅・湯瑪斯・安德森（Paul Thomas Anderson）則是終於在第11次奧斯卡提名之後，獲得最佳導演獎，達到全球首位同時獲獎坎城、柏林、威尼斯三大影展與奧斯卡最佳導演獎的成就。

挪威導演尤沃金提爾（Joachim Trier）執導的《情感的價值》（Sentimental Value）獲國際影片獎，也是首部獲頒外語影片獎的挪威作品；《哈姆奈特》（Hamnet）由奧斯卡得獎導演趙婷攜手愛爾蘭演員潔西・伯克利（Jessie Buckley）及保羅・麥斯卡（Paul Mescal）主演，潔西・伯克利更以在哈姆奈特的精湛演出獲得最佳女主角獎，並成為首位獲得此獎項的愛爾蘭演員。多部奧斯卡得獎、提名作品現於全台大銀幕上映中，以下是完整得獎名單。

2026年第98屆奧斯卡金像獎 得獎名單（🏆為得獎者）

《罪人》。圖／華納兄弟

最佳男主角

🏆麥可・B・喬丹（Michael B. Jordan）／《罪人》（Sinners）（得獎）

提摩西・夏勒梅（Timothée Chalamet）／《橫衝直闖》（Marty Supreme）

李奧納多・狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）／《一戰再戰》（One Battle After Another）

伊森・霍克（Ethan Hawke）／《藍月》（Blue Moon）

華格納・莫拉（Wagner Moura）／《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）

《一戰再戰》。圖／華納兄弟

最佳男配角

🏆西恩・潘（Sean Penn）／《一戰再戰》（One Battle After Another）（得獎）

班尼西歐・戴托羅（Benicio del Toro）／《一戰再戰》（One Battle After Another）

雅各・艾洛迪（Jacob Elordi）／《科學怪人》（Frankenstein）

戴洛依・林多（Delroy Lindo）／《罪人》（Sinners）

史戴倫・史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）／《情感的價值》（Sentimental Value）

《哈姆奈特》。圖／臺灣環球

最佳女主角

🏆潔西・伯克利（Jessie Buckley）／《哈姆奈特》（Hamnet）（得獎）

蘿絲・拜恩（Rose Byrne）／《媽的踹爆你》（If I Had Legs I'd Kick You）

凱特・哈德森（Kate Hudson）／《悠唱藍調》（Song Sung Blue）

蕾娜特・萊茵斯薇（Renate Reinsve）／《情感的價值》（Sentimental Value）

艾瑪・史東（Emma Stone）／《暴蜂尼亞》（Bugonia）

《凶器》。圖／華納兄弟

最佳女配角

🏆艾美・麥迪根（Amy Madigan）／《凶器》（The Weapons）（得獎）

艾兒・芬妮（Elle Fanning）／《情感的價值》（Sentimental Value）

英嘉・伊布思朵特・李拉歐斯（Inga Ibsdotter Lilleaas）／《情感的價值》（Sentimental Value）

烏米・馬薩庫（Wunmi Mosaku）／《罪人》（Sinners）

泰雅娜・泰勒（Teyana Taylor）／《一戰再戰》（One Battle After Another）

《Kpop 獵魔女團》。（圖／Netflix）

最佳

🏆《KPop獵魔女團》（KPop Demon Hunters）（得獎）

《動物方城市 2》（Zootopia 2）

《再見未來男孩》（Arco）

《地球特派員》（Elio）

《小雨愛蜜莉》（Little Amélie or the Character of Rain）

《珍珠的眼淚》。圖／TIAF

最佳動畫短片

🏆《珍珠的眼淚》（The Girl Who Cried Pearls）（得獎）

《蝴蝶》（Butterfly）

《常青》（Forevergreen）

《退休計畫》（Retirement Plan）

《三姐妹》（The Three Sisters）

最佳選角導演

🏆《一戰再戰》（One Battle After Another），Cassandra Kulukundis（得獎）

《哈姆奈特》（Hamnet）

《橫衝直闖》（Marty Supreme）

《一戰再戰》（One Battle After Another）

《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）

《罪人》（Sinners）

最佳攝影

🏆《罪人》（Sinners）（得獎）

《科學怪人》（Frankenstein）

《橫衝直闖》（Marty Supreme）

《一戰再戰》（One Battle After Another）

《火車大夢》（Train Dreams）

《科學怪人》。圖／Netflix

最佳服裝設計

🏆《科學怪人》（Frankenstein）（得獎）

《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）

《哈姆奈特》（Hamnet）

《橫衝直闖》（Marty Supreme）

《罪人》（Sinners）

圖／華納兄弟

最佳導演

🏆《一戰再戰》（One Battle After Another）保羅・湯瑪斯・安德森（Paul Thomas Anderson）（得獎）

《哈姆奈特》（Hamnet）／趙婷（Chloé Zhao）

《橫衝直闖》（Marty Supreme）／賈許・沙夫戴（Josh Safdie）

《情感的價值》（Sentimental Value）／尤沃金・提爾（Joachim Trier）

《罪人》（Sinners）／萊恩・庫格勒（Ryan Coogler）

最佳紀錄長片

🏆《無名小卒對抗普丁》（Mr. Nobody Against Putin）（得獎）

《阿拉巴馬囚途》（The Alabama Solution）

《在良光中來看我》（Come See Me in the Good Light）

《穿越岩石》（Cutting Through Rocks）

《完美鄰居：美國社區槍擊悲劇》（The Perfect Neighbor）

《孩子的空睡房》。圖／Netflix

最佳紀錄短片

🏆《孩子的空睡房》（All The Empty Rooms）（得獎）

《烽火孤鏡：布倫特雷諾的戰地人生》（Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud）

《孩子不再：曾存在且已逝去》（Children No More: Were and Are Gone）

《惡魔正忙》（The Devil Is Busy）

《完全陌生》（Perfectly a Strangeness）

最佳剪輯

🏆《一戰再戰》（One Battle After Another）（得獎）

《F1》（F1）

《橫衝直闖》（Marty Supreme）

《情感的價值》（Sentimental Value）

《罪人》（Sinners）

《情感的價值》。圖／海鵬實業

最佳國際影片

🏆《情感的價值》（Sentimental Value），挪威（得獎）

《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent），巴西

《只是一場意外》（It Was Just an Accident），法國

《穿越地獄之門》（Sirāt），西班牙

《欣德·拉賈布之聲》（The Voice of Hind Rajab），突尼西亞

最佳實景短片

🏆《歌手們》（The Singers）、🏆《交換唾液的兩人》（Two People Exchanging Saliva）（得獎）

《屠夫的污漬》（Butcher's Stain）

《多蘿西之友》（A Friend of Dorothy）

《珍·奧斯汀的時代劇》（Jane Austen's Period Drama）

最佳妝髮設計

🏆《科學怪人》（Frankenstein）（得獎）

《國寶》（Kokuho）

《罪人》（Sinners）

《重擊人生》（The Smashing Machine）

《醜繼妹》（The Ugly Stepsister）

最佳配樂

🏆《罪人》（Sinners）（得獎）

《暴蜂尼亞》（Bugonia）

《科學怪人》（Frankenstein）

《哈姆奈特》（Hamnet）

《一戰再戰》（One Battle After Another）

最佳原創歌曲

🏆〈Golden〉——《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）（得獎）

〈Dear Me〉——《Diane Warren: Relentless》

〈I Lied to You〉——《罪人》（Sinners）

〈Sweet Dreams of Joy〉——《Viva Verdi!》

〈Train Dreams〉——《火車大夢》（Train Dreams）

最佳影片

🏆《一戰再戰》（One Battle After Another）

《暴蜂尼亞》（Bugonia）

《F1電影》（F1）

《科學怪人》（Frankenstein）

《哈姆奈特》（Hamnet）

《橫衝直闖》（Marty Supreme）

《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）

《情感的價值》（Sentimental Value）

《罪人》（Sinners）

《火車大夢》（Train Dreams）

最佳美術設計

🏆《科學怪人》（Frankenstein）（得獎）

《哈姆奈特》（Hamnet）

《橫衝直闖》（Marty Supreme）

《一戰再戰》（One Battle After Another）

《罪人》（Sinners）

《F1電影》。圖／華納兄弟

最佳音效

🏆《F1電影》（F1）（得獎）

《科學怪人》（Frankenstein）

《一戰再戰》（One Battle After Another）

《罪人》（Sinners）

《穿越地獄之門》（Sirāt）

《阿凡達：火與燼》。圖／二十世紀影業

最佳視覺效果

🏆《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）（得獎）

《F1電影》（F1）

《侏羅紀世界：重生》（Jurassic World Rebirth）

《火燒天堂鎮》（The Lost Bus）

《罪人》（Sinners）

最佳劇本

🏆《一戰再戰》（One Battle After Another），保羅・湯瑪斯・安德森（Paul Thomas Anderson）（得獎）

《暴蜂尼亞》（Bugonia）

《科學怪人》（Frankenstein）

《哈姆奈特》（Hamnet）

《火車大夢》（Train Dreams）

最佳原創劇本

🏆《罪人》（Sinners），Ryan Coogler（得獎）

《藍月》（Blue Moon）

《只是一場意外》（It Was Just an Accident）

《橫衝直闖》（Marty Supreme）

《情感的價值》（Sentimental Value）

延伸閱讀

2026奧斯卡金像獎得獎名單：《情感的價值》挪威片首次獲獎、《哈姆奈特》首位愛爾蘭演員獲獎

《舞林殺手》Snow Man佐久間大介電影見面會加場！惡狠殺手學舞竟是師承小女孩？

《他們要殺你》整棟樓的人都想幹掉我！「幸運女神」薩琪畢茲新片開揍心聲：我超累

《港口天光》黑道「館廣」落魄討海因失明男孩心軟 藤井道人柔情力作

猜你喜歡