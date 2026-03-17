2026奧斯卡金像獎得獎名單：《情感的價值》挪威片首次獲獎、《哈姆奈特》首位愛爾蘭演員獲獎
2026年第98屆奧斯卡頒獎典禮，於台灣時間3月16日早上7點，在美國洛杉磯好萊塢「杜比劇院」舉行。由喜劇演員康納・歐布萊恩（Conan O’Brien）擔任典禮主持人，眾星雲集參與，就位關注24個獎項最終會落到誰家。
多部提名多項目的作品角逐盛況前所未見，《罪人》和《一戰再戰》分別以16項提名、4項獲獎，13項提名、6項獲獎，各自抱回小金人獎像，其中《罪人》最佳攝影得主奧特姆・杜拉爾德（Autumn Durald Arkapaw ）也是首位女性攝影師獲得此殊榮，《一戰再戰》導演保羅・湯瑪斯・安德森（Paul Thomas Anderson）則是終於在第11次奧斯卡提名之後，獲得最佳導演獎，達到全球首位同時獲獎坎城、柏林、威尼斯三大影展與奧斯卡最佳導演獎的成就。
逛書店
挪威導演尤沃金提爾（Joachim Trier）執導的《情感的價值》（Sentimental Value）獲國際影片獎，也是首部獲頒外語影片獎的挪威作品；《哈姆奈特》（Hamnet）由奧斯卡得獎導演趙婷攜手愛爾蘭演員潔西・伯克利（Jessie Buckley）及保羅・麥斯卡（Paul Mescal）主演，潔西・伯克利更以在哈姆奈特的精湛演出獲得最佳女主角獎，並成為首位獲得此獎項的愛爾蘭演員。多部奧斯卡得獎、提名作品現於全台大銀幕上映中，以下是完整得獎名單。
2026年第98屆奧斯卡金像獎 得獎名單（🏆為得獎者）
最佳男主角
🏆麥可・B・喬丹（Michael B. Jordan）／《罪人》（Sinners）（得獎）
提摩西・夏勒梅（Timothée Chalamet）／《橫衝直闖》（Marty Supreme）
李奧納多・狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）／《一戰再戰》（One Battle After Another）
伊森・霍克（Ethan Hawke）／《藍月》（Blue Moon）
華格納・莫拉（Wagner Moura）／《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）
最佳男配角
🏆西恩・潘（Sean Penn）／《一戰再戰》（One Battle After Another）（得獎）
班尼西歐・戴托羅（Benicio del Toro）／《一戰再戰》（One Battle After Another）
雅各・艾洛迪（Jacob Elordi）／《科學怪人》（Frankenstein）
戴洛依・林多（Delroy Lindo）／《罪人》（Sinners）
史戴倫・史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）／《情感的價值》（Sentimental Value）
最佳女主角
🏆潔西・伯克利（Jessie Buckley）／《哈姆奈特》（Hamnet）（得獎）
蘿絲・拜恩（Rose Byrne）／《媽的踹爆你》（If I Had Legs I'd Kick You）
凱特・哈德森（Kate Hudson）／《悠唱藍調》（Song Sung Blue）
蕾娜特・萊茵斯薇（Renate Reinsve）／《情感的價值》（Sentimental Value）
艾瑪・史東（Emma Stone）／《暴蜂尼亞》（Bugonia）
最佳女配角
🏆艾美・麥迪根（Amy Madigan）／《凶器》（The Weapons）（得獎）
艾兒・芬妮（Elle Fanning）／《情感的價值》（Sentimental Value）
英嘉・伊布思朵特・李拉歐斯（Inga Ibsdotter Lilleaas）／《情感的價值》（Sentimental Value）
烏米・馬薩庫（Wunmi Mosaku）／《罪人》（Sinners）
泰雅娜・泰勒（Teyana Taylor）／《一戰再戰》（One Battle After Another）
最佳動畫
🏆《KPop獵魔女團》（KPop Demon Hunters）（得獎）
《動物方城市 2》（Zootopia 2）
《再見未來男孩》（Arco）
《地球特派員》（Elio）
《小雨愛蜜莉》（Little Amélie or the Character of Rain）
最佳動畫短片
🏆《珍珠的眼淚》（The Girl Who Cried Pearls）（得獎）
《蝴蝶》（Butterfly）
《常青》（Forevergreen）
《退休計畫》（Retirement Plan）
《三姐妹》（The Three Sisters）
最佳選角導演
🏆《一戰再戰》（One Battle After Another），Cassandra Kulukundis（得獎）
《哈姆奈特》（Hamnet）
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）
《罪人》（Sinners）
最佳攝影
🏆《罪人》（Sinners）（得獎）
《科學怪人》（Frankenstein）
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
《火車大夢》（Train Dreams）
最佳服裝設計
🏆《科學怪人》（Frankenstein）（得獎）
《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）
《哈姆奈特》（Hamnet）
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
《罪人》（Sinners）
最佳導演
🏆《一戰再戰》（One Battle After Another）保羅・湯瑪斯・安德森（Paul Thomas Anderson）（得獎）
《哈姆奈特》（Hamnet）／趙婷（Chloé Zhao）
《橫衝直闖》（Marty Supreme）／賈許・沙夫戴（Josh Safdie）
《情感的價值》（Sentimental Value）／尤沃金・提爾（Joachim Trier）
《罪人》（Sinners）／萊恩・庫格勒（Ryan Coogler）
最佳紀錄長片
🏆《無名小卒對抗普丁》（Mr. Nobody Against Putin）（得獎）
《阿拉巴馬囚途》（The Alabama Solution）
《在良光中來看我》（Come See Me in the Good Light）
《穿越岩石》（Cutting Through Rocks）
《完美鄰居：美國社區槍擊悲劇》（The Perfect Neighbor）
最佳紀錄短片
🏆《孩子的空睡房》（All The Empty Rooms）（得獎）
《烽火孤鏡：布倫特雷諾的戰地人生》（Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud）
《孩子不再：曾存在且已逝去》（Children No More: Were and Are Gone）
《惡魔正忙》（The Devil Is Busy）
《完全陌生》（Perfectly a Strangeness）
最佳剪輯
🏆《一戰再戰》（One Battle After Another）（得獎）
《F1電影》（F1）
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
《情感的價值》（Sentimental Value）
《罪人》（Sinners）
最佳國際影片
🏆《情感的價值》（Sentimental Value），挪威（得獎）
《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent），巴西
《只是一場意外》（It Was Just an Accident），法國
《穿越地獄之門》（Sirāt），西班牙
《欣德·拉賈布之聲》（The Voice of Hind Rajab），突尼西亞
最佳實景短片
🏆《歌手們》（The Singers）、🏆《交換唾液的兩人》（Two People Exchanging Saliva）（得獎）
《屠夫的污漬》（Butcher's Stain）
《多蘿西之友》（A Friend of Dorothy）
《珍·奧斯汀的時代劇》（Jane Austen's Period Drama）
最佳妝髮設計
🏆《科學怪人》（Frankenstein）（得獎）
《國寶》（Kokuho）
《罪人》（Sinners）
《重擊人生》（The Smashing Machine）
《醜繼妹》（The Ugly Stepsister）
最佳原創配樂
🏆《罪人》（Sinners）（得獎）
《暴蜂尼亞》（Bugonia）
《科學怪人》（Frankenstein）
《哈姆奈特》（Hamnet）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
最佳原創歌曲
🏆〈Golden〉——《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）（得獎）
〈Dear Me〉——《Diane Warren: Relentless》
〈I Lied to You〉——《罪人》（Sinners）
〈Sweet Dreams of Joy〉——《Viva Verdi!》
〈Train Dreams〉——《火車大夢》（Train Dreams）
最佳影片
🏆《一戰再戰》（One Battle After Another）
《暴蜂尼亞》（Bugonia）
《F1電影》（F1）
《科學怪人》（Frankenstein）
《哈姆奈特》（Hamnet）
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）
《情感的價值》（Sentimental Value）
《罪人》（Sinners）
《火車大夢》（Train Dreams）
最佳美術設計
🏆《科學怪人》（Frankenstein）（得獎）
《哈姆奈特》（Hamnet）
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
《罪人》（Sinners）
最佳音效
🏆《F1電影》（F1）（得獎）
《科學怪人》（Frankenstein）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
《罪人》（Sinners）
《穿越地獄之門》（Sirāt）
最佳視覺效果
🏆《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）（得獎）
《F1電影》（F1）
《侏羅紀世界：重生》（Jurassic World Rebirth）
《火燒天堂鎮》（The Lost Bus）
《罪人》（Sinners）
最佳改編劇本
🏆《一戰再戰》（One Battle After Another），保羅・湯瑪斯・安德森（Paul Thomas Anderson）（得獎）
《暴蜂尼亞》（Bugonia）
《科學怪人》（Frankenstein）
《哈姆奈特》（Hamnet）
《火車大夢》（Train Dreams）
最佳原創劇本
🏆《罪人》（Sinners），Ryan Coogler（得獎）
《藍月》（Blue Moon）
《只是一場意外》（It Was Just an Accident）
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
《情感的價值》（Sentimental Value）
了解更多得獎細節或查詢歷屆得獎名單，請參考👉奧斯卡金像獎官網