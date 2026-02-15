2026賀歲國片看哪部？九把刀《功夫》奇想、劉冠廷《雙囍》鬧劇、極致催淚的《陽光女子合唱團》

過年要到了，台灣好一陣子沒有這麼熱鬧的新春賀歲齊聚，有兩部新上檔的國片，九把刀的武俠奇想《功夫》，以及許承傑的台港家庭喜劇《雙囍》，以及目前應該已是台灣影史票房冠軍的催淚大作《陽光女子合唱團》，三部風格各具特色，不僅展現近期展現台灣電影在類型電影上的突破，以及在通俗題材敘事上的多元展示。我把之前的影評重新整理一下，讓大家更好去了解這三部的特色風格。

《功夫》：九把刀的「中二」進化與武俠挑戰

昨天（2/13）已經上映九把刀的《功夫》，改編自同名小說，瘋狂奇想、顛覆惡搞，而且改編幅度不小，尤其是後段與反派設定幾乎大改，但場面視覺奇觀應該是這三年來台片最頂尖華麗的，近三億成本製作，總算有台灣電影創作者拍出現代武俠的規模質感。

片頭一開始就是一堆經典港片片段回顧，如《黃飛鴻之男兒當自強》、《新蜀山劍俠》，甚至台八《飛龍在天》、布袋戲「黑白郎君」等，可以看出這部片是如何想在華語功夫武俠類型脈絡裏，做出致敬與顛覆，從類型片的角度去吸收再打破某些框架。

雖有周星馳作品的影子，但小說裡的蛇毒練功、打通經脈等設定早於周星馳；電影更有超級英雄電影類型的影子，生化實驗、屁孩蛻變，成為台味十足超脫現實的都市奇想。校園嬉鬧、武俠、血腥暴烈與科學變異，甚至增加國家情治控制的政治色彩，把玩多重類型一向是九把刀擅長的事，這次主軸延續「中二」精神。

視覺特效絕對是重點，「掌風破牆」、「海底練功」、「電線桿飛馳」讓架空世界更天馬行空。演員部分，柯震東是九把刀作品的最佳詮釋者，悲喜俱佳；戴立忍非常強大，角色複雜難度極高，基本上今年最佳男配角應該都很難跟他搶了。

只是本片從昨天上映來看，接近「魔改」的電影化，果然引起一些期待原著內容影迷的批評，以及期待看到傳統功夫喜劇的觀眾期待落差，儘管電影本身以「後設」架構，營造出豐富有趣的通俗文學影像化值得肯定，但《功夫》的後續票房發展值得觀察。

《功夫》由九把刀執導、改編自其同名小說。圖/麻吉砥加提供

《雙囍》：高質感的賀歲通俗劇示範

《雙囍》是久違的高質感賀歲國片。導演許承傑這次明顯好過《孤味》，更為從容熟練地處理場面調度。電影從婚禮一日的繁忙主軸、台港文化衝擊為襯底，講述男主角從原生家庭創傷延伸的成長課題。

華語影史以婚禮為主題的電影不少，但這樣鉅細靡遺圍繞在儀式上的相當少見。一對新人一日兩婚，台味港味的融合碰撞，粵語、台語、國語的轉換，是從困境重獲新生的娛樂通俗喜劇。

華人社會對於傳統禮教、家庭倫理的壓力，場景刻意選在「圓山大飯店」老派傳統鮮明象徵，只有拋下執念包袱、面子束縛，才能重新找回自我，是標準通俗劇的示範。《雙囍》表面是婚禮的一日，實際上則是新郎從過程去回望自己的人生。

演員陣容眾星雲集，9m88是新生代珍寶，港星田啟文表演活靈活現，女主角香港影后余香凝也非常出色，待嫁心情的豐富層次，她都演繹得細膩動人；但最強還是男主角劉冠廷，情感詮釋招招到位、收放自如，有著最完整的發揮空間。

電影基本上工整細膩，感人喜趣的點都在恰如其份的範圍內，就看觀眾對於這樣稍偏文藝劇情風格的賀歲喜劇有沒有中。

《雙囍》。圖/水花電影提供

《陽光女子合唱團》：台味催淚彈的另闢蹊徑

去年（2025年）12月剛上映的時候，大家都沒想到這部可以賣到台灣影史票房冠軍吧，但當時看完試片的時候就覺得，如果有台灣影史最催淚煽情的電影，這部《陽光女子合唱團》一定名列前茅。

比起原版韓國電影《美麗的聲音》有不小幅度的改編，更為曲折狗血、笑淚交織，擅用情理之內、意料之外的原則，幾乎用盡全力要讓觀眾流眼淚走出戲院。導演林孝謙與編劇呂安弦參考了台灣各種「社會刑事檔案」般的人物故事改寫，一堆人生戲劇性的角色撞在一起，跌宕起伏之劇烈，總能有各種方式逼人落淚。

這片的改編難度在於，在原本即是悲情片的天花板上又另闢蹊徑，而台版更延伸溫暖的收尾，完全甩開原版一條街。電影是大群戲，女主角陳意涵是哭戲女王，眼淚收放自如；金馬影后翁倩玉則是定海神針，在煽情的舖陳裡做到了細膩，兩個人應該都有獎項的機會。《陽光女子合唱團》煽情狗血，接足地氣，是一般觀眾都可以被打動，精準市場導向的超級通俗作品。

這三部賀歲國片在過年期間同台登場，相互輝映，無論是追求視覺特效與類型突破的《功夫》、或是喜慶熱鬧的家庭喜劇《雙囍》，或是極致煽情灑狗血的《陽光女子合唱團》，應該都為目前的台灣電影市場灌入充沛的人氣活水。

《陽光女子合唱團》。圖/壹壹喜喜電影提供