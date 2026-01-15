《聽見墜落之聲》德國女性百年命運 一場冷冽而溫柔的無聲抵抗

★ 2025 坎城影展 評審團獎

★ 2026 奧斯卡金像獎 最佳國際影片15強

★ 2026 歐洲電影獎 最佳影片等 8項大獎提名

★ 2025 哥譚電影獎 最佳國際影片、最佳原著劇本 提名

★ 紐約客、IndieWire、綜藝週報、銀幕 權威刊物年度十大入選

「如夢似幻，年度必看的傑作。」── Deadline

「悲傷與神秘氛圍交織，展現出令人驚豔的沉穩與野心。」── 綜藝報

「扣人心弦的沉思之作，一位大膽新銳的誕生。」── 好萊塢報導者

《聽見墜落之聲》(Sound of Falling)故事講述百年的時間跨度裡，一個家族、四個不同時代的女孩：艾爾瑪、艾瑞卡、安潔莉卡和蘭卡，都在同一個德國北部的農莊，各自度過了她們的青春歲月。從一戰前夕到二戰陰影、八零年代的東德再到現今，這座農莊隨之更迭，然而她們的生命卻神秘交織。往日的聲響仍在牆間迴盪，命運的壓迫、家族的秘密、過往的創傷，如幽靈般在時間的裂縫中蔓延，潛伏於四個女孩的意識裡，直至時光彷彿彼此疊映消融⋯⋯。

鬼魅的詩性、流動的不安、如夢的召喚，德國新銳導演瑪莎希林斯基第二部劇情長片《聽見墜落之聲》，交織一個世紀、四個不同世代女性的生命，窺見她們在禁錮、暴力與束縛中無聲抵抗。這是一部冷冽卻溫柔、極具沉浸共感的魔幻寫實之作，也是承載歷史、民族、記憶與自由的回望和解放。

《聽見墜落之聲》。圖/好威映象提供

導演介紹

「記憶會隨時間改變，但仍有某種核心本質烙印在我們心中，我們不斷試圖接近它，卻永遠無法完全觸及，因為某些東西可能被壓抑，或早已滑入潛意識。對我而言，始終存在一種不確定性——你永遠無法確定事情是否真實發生，也無法劃清夢境與現實的界線。」—— 瑪莎希林斯基

瑪莎希林斯基（Mascha Schilinski）｜1984年出生德國柏林，新銳編劇、導演。曾於漢堡柏林電影學院完成劇本創作進修課程（Drehbuch-Masterclass），並以編劇身分開始電影創作及相關工作，隨後進入巴登符騰堡州電影學院攻讀導演。她在學第二年完成的中長片《THE CAT》獲得多項大獎肯定。並在三年級時，執導首部劇情長片《DARK BLUE GIRL》，該片於 2017年在柏林影展首映，並入圍GWFF最佳首部電影獎。《DARK BLUE GIRL》於全球超過40個影展放映，並榮獲多項國際獎項肯定。

最新作品《聽見墜落之聲》以極為驚豔的電影美學、打破敘事上的線性，透過幽微流動的魔幻筆觸述說殘酷而寫實的集體創傷，是屬於德國女性的百年之聲，同時也是對國族歷史、家族記憶、時間命運的深刻反思。榮獲第78屆坎城影展評審團獎，並代表德國入選奧斯卡最佳國際影片15強。

《聽見墜落之聲》導演，瑪莎希林斯基（Mascha Schilinski）。圖/好威映象提供

《聽見墜落之聲》。圖/好威映象提供

