《之後的我們》具教煥x文佳煐 純愛發威120萬人淚崩學會「好好分手」

具教煥與文佳煐主演的最新愛情鉅獻《之後的我們》（Once We Were Us）改編自劉若英執導的華語電影《後來的我們》。本片12月31日在韓國上映後，在好口碑的加持下票房逆勢成長，上週上映第8天時（1/7），票房更逆襲擊退好萊塢大片《阿凡達：火與燼》，後來更是登頂7天的韓國票房冠軍，目前觀影人次已突破120萬名！

在MEGABOX電影院觀眾滿意度為8.9分，韓國知名電影網「DAUM 電影」觀眾評分更高達9.2分，口碑沸騰中！多位韓國記者紛紛掛名推薦《之後的我們》， 「SPORT TV NEWS」金孝珍記者：「令人產生彷彿和具教煥、文佳煐交往後分手的心情，一部捏造出觀眾記憶的愛情傑作！」、「今日體育」林時寧記者：「具教煥X文佳煐令人痛徹心腑的真實戀愛鉅獻！」

《之後的我們》故事敘述曾深愛彼此的恩浩（具教煥 飾）和正媛（文佳煐 飾），在分手的10年後偶然地再遇見彼此，他們回顧過去那段深烙在記憶深處的美好痛苦回憶，娓娓道出令人深感共鳴的貼近現實的真實愛情故事。金到映導演表示：「我覺得《之後的我們》是『好好離別的人們的故事』，希望能讓觀眾們想起自己可能曾是某個人的『恩浩』、某個人的『正媛』的這件事，也希望會是一部讓人久違地感到溫暖的作品。」

文佳煐透露這次在《之後的我們》中，首度挑戰打人的演技，讓她壓力很大，她表示：「之前沒有拍過打人的戲，大多是被打的角色，覺得比較自在，但這次在拍攝打人場面的前一天，就感到不知所措，不曉得該如何調整力道，壓力很大。」具教煥也表示：「我也覺得被打比較自在，而且如果看過我之前的作品，就知道我最擅長挨打的演技了。」愛情鉅獻《之後的我們》1月16日（五）在臺上映！

《之後的我們》。圖/車庫娛樂提供

文佳煐出道20年從沒休息！拍攝《之後的我們》甲狀腺出問題仍苦撐上戲！

上週剛在台灣擔任「第40屆金唱片頒獎典禮」主持人的演員文佳煐，在10歲時就以童星的身分出道，在出道將滿20年之際，迎來了《之後的我們》這部對她意義非凡的作品。面對首部主演的大銀幕之作，文佳煐表示：「可能是因為這樣，在電影試映會前就覺得有點心動又害怕。最近的電影都以較強烈的故事為主軸，這次我能以近期不常見的愛情作品作為電影主演出道作，這點讓我感到很開心！」文佳煐曾演過多部愛情電視劇，她也認為和愛情有關的作品似乎是她最擅長的題材，她表示：「在那些作品中，可以看到我當時最漂亮的模樣，所以我很喜歡。對手演員疼愛地看著我的眼神，讓觀眾似乎也會以更疼惜的眼神看待我。」

文佳煐也認為，愛情作品是必須仰賴對手演員的題材，所以她將具教煥選為最棒的對手演員。文佳煐表示：「每當我和教煥前輩對戲時，總覺得他擁有很多我無法擁有的優點。因為我從小就開始演戲了，就有了一些連自己也不知道的固有習慣，但教煥前輩演戲時真的很自由奔放、游刃有餘。」

文佳煐還透露自己和所飾演的「正媛」相似度超過80%，她表示：「我和『正媛』一樣，很渴望實現自己的夢想，為了夢想真的十分努力，但都不想顯現自己很努力的模樣。我從10歲出道後從沒休息過，結果在拍攝《之後的我們》時，因為甲狀腺出了問題，身體非常不舒服，但因為還是很想演戲，就還是繼續拍攝。」

《之後的我們》具教煥、文佳煐。圖/車庫娛樂提供

《D.P：逃兵追緝令》具教煥一見「女神」文佳煐就大哭？！

具教煥這次在《之後的我們》和文佳煐飾演一對戀人，他十分讚嘆對手演員文佳煐，認為她能讓人完全投入每一場戲，他表示：「有一場必須流淚的戲，但沒想到我竟然會到大哭的程度。只因為看著文佳煐演員的臉，我就不自覺悲傷地哭了起來，她是位能給予對手演員很棒的情緒的演員。」此外，在《之後的我們》中有一場文佳煐在公車裡哭泣的戲，具教煥透露：「佳煐演員流淚時，在場有位最理性的工作人員看著她的演技，竟也跟著哭了出來，真的是很神奇的一件事，看得出來佳煐演員是位能給予每個場面極大影響力的演員！」

而對於會參演《之後的我們》的契機，具教煥表示：「會選擇參演本作的其中一個原因，是因為想和金到映導演合作，接受她的執導。金到映導演曾在釜山電影評論家協會獎獲得新人女演員獎，有精湛的演技。在拍攝《之後的我們》時，我有一種感覺，在電影中我和佳煐演員一起完成這部愛情作品，戲外我們則是和金到映導演一起談戀愛的感覺，因為導演的執導方式真的很細膩。」愛情鉅獻《之後的我們》明天1月16日（五）在臺上映！

《之後的我們》具教煥、文佳煐。圖/車庫娛樂提供

《之後的我們》具教煥、文佳煐。圖/車庫娛樂提供

《之後的我們》具教煥、文佳煐。圖/車庫娛樂提供