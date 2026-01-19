【影評】《28年毀滅倒數：人骨聖殿》喪屍片變邪教片？亞達科斯達重塑系列恐怖美學

琅琅悅讀／ 朱哲輝Alan
《28年毀滅倒數：人骨聖殿》。圖/索尼影業
《28年毀滅倒數：人骨聖殿》。圖/索尼影業

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》（28 Years Later: The Bone Temple）延續上集的故事，但是換了妮亞達科斯達（Nia DaCosta）接手執導，整體風格比起前作導演丹尼鮑伊（Danny Boyle）有明顯的轉變，更為減少喪屍群魔出籠的感，轉變為末日人性的善惡考驗，以及走向人類殺戮生存戰的荒謬感。

以下內容涉及劇情，請斟酌閱讀

而且這集也捨棄了丹尼鮑伊延續這系列風格的iPhone 靈活運鏡拍攝技法，回歸數位攝影機的穩定詩意視覺呈現。而且這集更為血腥殘忍，尤其「農舍虐殺」近乎變態的場面刻劃，幾乎到了不忍卒睹的地步，最可怕的末日不是喪屍、也不是阿爾法，而是組織「吉米幫」的老大吉米克里斯托，人真的壞起來簡直就是惡魔。

「吉米幫」的成員一律戴金色假髮，用統一姓名，完全去個人化，也是一種抹去人性的高壓控制。邪教元素、創傷、病毒進化、人屍共存，人類如何在末日世界中重新建立新的社會秩序，吉米克里斯托因為成長創傷扭曲並吞噬內心良知，成為一個腐敗瘋狂的邪教領袖。對比另一個文明象徵的雷夫范恩斯飾演伊恩醫生，邪惡利用恐懼操控人心，正直良善用科學解決問題。

編劇艾力克斯嘉蘭（Alex Garland）的劇本很好，他提升了這個系列在類型上的進化轉變，「喪屍」還可以怎麼拍怎麼寫，他找出了一個可能不被傳統喪屍粉絲接受的方式，但是更有意識地去碰觸末日題材的道德議題與社會階層的發展層次。如果喪屍其實就只是病毒感染，並非天譴玄學，嗑藥打針就能治癒，那真的可怕的不是喪屍，而是肉體正常但心智偏差劣化的人類。

那場「人骨聖殿」伊恩醫生裝扮撒旦伴隨著Iron Maiden 的「The Number of the Beast 狂舞的橋段，是這麼諷刺且令人驚艷，華麗的死亡之舞，是對愚昧無良人類的嘲弄，也是對人性崇拜無形虛無，卻屏棄科學真理的戲弄。更不用說那個引用耶穌釘在十字架的梗，自食惡果，拍案叫絕，大快人心。

結尾銜接下一集，有大驚喜，記得要看過第一集《28年毀滅倒數》才會有感。

朱哲輝Alan，現為台灣人協會常務理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》。圖/索尼影業

朱哲輝Alan

現為台灣影評人協會常務理事。正職為線上影音平台的營運經理。
曾任2021台北電影節國際新導演競賽會外賽「影評人推薦獎」評審、金穗獎影評推薦獎評審，自由時報電影專欄客座影評。曾獲2022年痞客邦電影影響力創作者金獎。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」。

