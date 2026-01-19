《咒術迴戰》第三季OP致敬名畫《吻》《吶喊》《歐菲莉亞》等藝術場景引熱議

生活又有盼頭了！Disney+在一月一口氣帶來《咒術迴戰》、《葬送的芙莉蓮》、《金牌得主》三部熱門動漫續作，務必加入追劇清單！其中《咒術迴戰》第三季已在Disney+熱播中，光是片頭曲就引發熱烈討論，除了滿滿彩蛋，更有致敬世界名畫《吻》、《吶喊》、《歐菲莉亞》等眾多華麗場面，讓粉絲直呼已經超越動漫「簡直像藝術品」，大讚製作組實在太用心。

由芥見下下創作的日本現象級漫畫《咒術迴戰》（日語：呪術廻戦），自 2018 年於《週刊少年Jump》連載以來便引發全球熱潮，並在 2024 年 9 月正式宣告完結。本作以前傳《東京都立咒術高等專門學校》為基石，建構了宏大的咒術世界觀。截至 2025 年 12 月，其單行本（含電子版）全球累計發行量已突破 1 億 5,000 萬本。《咒術迴戰》影視改編表現同樣亮眼，除了兩季電視動畫（共 47 集）外，其前傳電影《劇場版 咒術迴戰 0》亦在 2021 年底上映，奠定了其在少年漫畫界的指標地位。

《咒術迴戰》動畫第三季「死滅迴游」篇近日上線後，首播帶來各種帥氣的打鬥名場面，故事緊接在澀谷事變後，加茂憲倫一手策畫了「死滅迴遊」，讓被賦予咒術的人們互相殘殺，這場殺戮遊戲在全國十處結界瞬間展開。虎杖悠仁因為自己在澀谷引發大規模死傷而陷入自責、同時對宿儺提高警戒，因此他沒有返回高專，而是與脹相兩人一同專心討伐加茂憲倫釋放出來的大量咒靈。在一片混亂之際，咒術總監部撤銷了虎杖悠仁的死刑緩刑，並任命特級術師──乙骨憂太擔任死刑執行人。

《咒術迴戰》致敬世界名畫《吻》。圖/截取自jujutsu kaisen.jp

《咒術迴戰》致敬世界名畫《歐菲莉亞》。圖/截取自jujutsu kaisen.jp

每看必哭《葬送的芙莉蓮》第二季上線、口碑黑馬續作《金牌得主》第二季也將於Disney+獨家登場

由山田鐘人原作、阿部司作畫的現象級漫畫《葬送的芙莉蓮》（日語：葬送のフリーレン），自 2020 年於《週刊少年Sunday》連載以來，憑藉其獨特的世界觀深受好評。故事跳脫傳統冒險框架，以「魔王被討伐後」的時間點切入，細膩描繪精靈魔法使芙莉蓮在漫長旅途中對人生意義的追尋，截至 2025 年 7 月，單行本累計發行量已突破 3,000 萬部。本作改編電視動畫於 2023 年至 2024 年間播映，引發全球熱潮。

《葬送的芙莉蓮》動畫第二季也將於1月16日在Disney+上線，活了千年以上的精靈魔法使芙莉蓮在摯友勇者欣梅爾離世後，踏上了一段理解人類情感的旅程，她與年輕魔法使費倫，以及另一位夥伴艾冉的弟子、戰士修塔克同行，一同前往靈魂安息之地「奧雷歐爾」。 在旅途中他們邂逅各式各樣的人，面對狡詐的魔族與怪物，經歷時而平靜、時而瑣碎、時而激烈、時而深刻動人的瞬間，而在旅途的盡頭，究竟等待著他們的是什麼呢？首季網友大讚「重刷好幾次還是感動到哭」，新一季的故事中，他們將持續把無可替代的每一瞬間，不斷累積下去。

口碑爆棚動漫續作《金牌得主》（日語：メダリスト）則將於 1 月 25 日正式在 Disney+ 獨家登場，邀請粉絲們一同見證結束祈與明浦路司再戰花式滑冰殿堂、譜寫不輕言放棄的逐夢樂章，「只要還有夢想必看」，勵志熱血的《金牌得主》在首季獲得廣大好評，講述一名對花式滑冰充滿熱忱的業餘少女，遇上落魄的花式溜冰選手明浦路司後，兩人攜手追逐奪金夢想的故事。

首季中結束祈與明浦路司展現出超乎年紀的驚艷默契，在小祈的第一場大賽「名港盃」，他們不僅突破重重關卡、擊敗實力強勁的對手，也在累積了足以改變彼此人生的深厚情誼。而全新一季，這對師徒組合將挑戰更高層級的殿堂——「全日本花式滑冰新人錦標賽」，也讓粉絲更加期待兩人將如何展現「努力勝過天賦」的感人精神、喚起大家對於追夢的熱血初衷。

Disney+ 在去年推出了多部不能錯過的動漫大作，包括《迪士尼扭曲仙境：動畫版》《WANDANCE — 熱舞青春 —》、《BULLET/BULLET》等，日本動漫或日劇迷，現在訂閱 Disney+還能立刻重溫《金牌得主》第一季 、《噬亡村》、《SAND LAND: THE SERIES》 、《東京復仇者》、 及《村井之戀》等更多亞太精彩作品。

《咒術迴戰》。圖/Disney+ 提供

《葬送的芙莉蓮》。圖/Disney+ 提供

《葬送的芙莉蓮》。圖/Disney+ 提供

《金牌得主》。圖/Disney+ 提供