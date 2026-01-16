《重擊人生》A24暴力美學巔峰 限定特典與「奧運金牌」卡司曝光

《重擊人生》私密拍攝手法驚豔諾蘭 A24影迷必收限定特典公開

曾與哥哥賈許沙夫戴（Josh Safdie）共同執導《原鑽》（Uncut Gems）的導演班尼沙夫戴（Benny Safdie），首次單獨編導長片，帶來真人真事改編的年度話題鉅作《重擊人生》（The Smashing Machine），即將在1月23日於全台隆重獻映。

班尼秉持「力求真實」的核心精神，以創新拍攝手法，從零開始搭建主角馬克克爾（Mark Kerr）的住宅，讓攝影機與攝影師隱藏於牆中，如「偷窺」般傳遞人物的實境人生，極度私密的觀賞體驗，就連金獎名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）都直呼：「我覺得我『不該』看見這些！」班尼也力邀多位世界級格鬥選手與奧運金牌得主親自上陣，讓他們將實際經驗帶入，呈現出自然真實感。

此外，馬克克爾本尊也擔綱本片顧問，親臨片場傳授招式細節，還敞開心房分享內心脆弱一隅；也因此，當他初次觀賞本片、回望人生時，甚至一度情緒潰堤。此外，台灣片商也驚喜推出A24影迷必收的「首三日限定特典」，以及首週精美戲院入場特典「厚磅鑽卡A3海報」，請台灣觀眾千萬不要錯過！

《重擊人生》巨石強森（右二）詮釋「UFC傳奇重量級冠軍」馬克克爾。圖/采昌國際提供

《重擊人生》蓋房只為隱藏攝影機 太真實讓諾蘭直呼「不該看」

憑藉《重擊人生》榮獲威尼斯影展最佳導演銀獅獎的導演班尼沙夫戴，在拍攝時秉持「力求真實」核心精神，以創新手法，從零開始搭建主角馬克克爾的住宅，並將攝影機與攝影師隱藏在牆中，讓演員不受布景限制地自由移動。男主角巨石強森（Dwayne Johnson）分享：「我們從未看見攝影機，就直接進入這些情感暴力的場景，班尼讓它感覺像我們真的生活在那裡。

攝影指導兼操作師則藏在牆後，根本看不見，也沒有任何燈光設置。」遠距離拍攝，所打磨出的真實親密感，宛如「偷窺」般的極度私密觀賞體驗，就連以精密鏡位聞名的金獎導演克里斯多福諾蘭都直言：「我覺得我『不該』看見這些！」甚至盛讚：「我這麼說，是出於尊重和讚美的角度，但我覺得自己像在侵犯他們的空間。身為導演，這很反直覺，讓我想給出應得的讚賞和掌聲。」

選角方面，班尼也力邀多位真實選手親自上陣，不僅請來「UFC傳奇人物」巴斯拉頓（Bas Rutten）、「烏克蘭拳王」亞歷山大烏西克（Oleksandr Usyk）與「Bellator格鬥冠軍賽重量級冠軍」萊恩貝德（Ryan Bader）等人演出，處處可見真實格鬥選手客串，讓他們將實際經驗與生活感帶入，呈現出自然真實感，導演對此表示：「讓那個世界的人參與非常重要，因為我們是以愛、尊重和真實感去呈現。希望觀眾在觀賞格鬥場面時，能真切相信這些事情真的在發生。」

《重擊人生》導演班尼沙夫戴（左）在拍攝現場與巨石強森（右後）跟艾蜜莉布朗（右前）討論演出方式。圖/采昌國際提供

主角本尊看《重擊人生》情緒潰堤 「A24限定特典」只限這三天

改編自「UFC傳奇重量級冠軍」馬克克爾真實人生故事的《重擊人生》，馬克本人也擔綱電影顧問，不僅親臨片場傳授招式細節，還敞開心房分享內心的脆弱一隅。當他初次觀賞電影、回望人生時，甚至一度情緒潰堤，他坦言：「最後一場戲讓人心如刀割，情緒的強烈程度難以承受。」同時也大讚：「我心中湧動著無數情緒，他們能夠捕捉到這一切並呈現在銀幕上，真的非常了不起！」

值得一提的是，台灣片商也驚喜推出A24影迷必收的「首三日限定特典」，只要購買本片首三日（1/23至1/25）期間場次電影票乙張，即可憑電影票在1/23（五）起至原購票影城兌換「采昌A24收藏卡及電影紀念票」乙份，尤其A24收藏卡僅可經由購買本片電影票換得，敬請把握機會！此外，片商更祭出首週戲院特典「厚磅鑽卡A3海報–巨石強森日文款」，凡購買第一週（1/23至1/29）期間場次電影票乙張，即可憑電影票於1/23（五）起至原購票影城兌換。多樣精美特典活動，請台灣觀眾千萬不要錯過！活動詳請請見采昌官方社群公告。

《重擊人生》台灣片商推出「首週入場特典」。圖/采昌國際提供

這部改編真人真事，由「金獎製造機」A24重磅出品，巨石強森與艾蜜莉布朗共同主演，並強勢問鼎本屆金球獎「戲劇類最佳男主角」與「最佳女配角」雙料提名的《重擊人生》，即將在1月23日於全台隆重獻映。本片劇情描述在1990年代的格鬥世界裡，馬克克爾（巨石強森飾演）以毀天滅地的爆發力橫掃擂台，被全球奉為無人可敵的「粉碎機」。為了延續傳奇，馬克與頂尖選手們受邀遠赴日本，在更殘酷的戰場上尋求下一場勝利。

然而，真正擊垮他的並非對手，而是「永遠必須最強」的壓力。這份重擔不僅吞噬他的生活，也撕裂他與女友道恩（艾蜜莉布朗飾演）的關係。爭吵、失控、心碎不斷上演，愛與人生在拳頭之外被擊得支離破碎。身心崩裂的他，為了再度站上擂台，只能依賴麻醉藥撐住破碎的身體，也一步步陷入藥物成癮的深淵。直到一場慘烈的敗北，讓他的名聲崩塌、感情破碎、人生全面瓦解。他再次透過麻醉藥逃避現實，卻因為藥物注射過量倒下，陷入死亡邊緣。此刻，他必須重新面對自我，是被這場毀滅徹底吞沒？還是重新站起，再戰一場比任何比賽都更加殘酷的「反擊人生」？更多消息👉采昌國際電影官方臉書粉絲團

《重擊人生》台灣片商推出「首三日限定特典」。圖/采昌國際提供

《重擊人生》。圖/采昌國際提供

《重擊人生》。圖/采昌國際提供

《重擊人生》。圖/采昌國際提供