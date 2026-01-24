【影評】《雙囍》久違的高質感賀歲國片，港式迷信岳父大戰台味親家

《雙囍》（Double Happiness, 2026）是一部喜趣熱鬧，喜氣洋溢，節奏輕快，電影是質感上乘的高概念式家庭喜劇。導演許承傑這次明顯好過《孤味》，更為從容熟練處理場面調度與人物角色的敘事，電影從婚禮一日的繁忙主軸，台港文化衝擊為襯底，但講的還是男主角從原生家庭創傷所延伸的成長課題。

華語影史以喜宴/婚禮為主題的電影不少，但這樣鉅細靡遺地圍繞在整個儀式上的應該相當少見，一對新人一日兩婚，台味港味的融合碰撞，粵語、台語、國語的語言轉換，是不同文化背景多元融合，從困境再度重獲新生的娛樂通俗喜劇。

華人社會對於傳統禮教、家庭倫理的壓力（場景還刻意選在「圓山大飯店」老派傳統鮮明象徵），主角為了成全長輩心意，犧牲原本婚禮屬於新人的美意，只有拋下執念包袱、面子束縛，才能重新找回自我，衝突和解，皆大歡喜，標準通俗劇的示範。像是《孤味》的宴會唱歌戲也沒有少，沒想到一首「玫瑰人生」可以轉譯成母子親情的大攤牌。

《雙囍》從片名到內容都很符合賀歲大戲，甚至可以說台灣已經好多年沒有夠水準的賀歲檔國片了，本片剛好補上這個位置。可以說我挑剔，美食料理橋段其實還可以再多加琢磨（只呈現「墨魚麵」、「炸飯糰」有點少，畢竟男主職業可是大飯店主廚），但也可能光是婚禮鬧劇的雞飛狗跳就拍不完了。

《雙囍》。圖/水花電影提供

電影花了不少篇幅去描繪男主角在成長上的陰影，「墨魚麵」甚至用特效形塑出墨魚現身的鮮明意象，宛如內心地震的「成長故居」，《雙囍》表面是婚禮的一日，實際上則是新郎從婚禮整個過程去回望自己的人生。角色的成長或是釋懷，或許才是大喜之日從裡到外的真正進階。

演員陣容眾星雲集，那些活躍在戲劇、電影的老薑新秀們都可圈可點。9m88真的是新生代珍寶，可塑性極佳。港星田啟文飾演劉冠廷的香港迷信岳父，表演活靈活現，不愧是港式喜劇磨練出來的深厚功底。

女主角香港影后余香凝也非常出色，待嫁心情的豐富層次她都演繹的細膩動人；但最強還是男主角劉冠廷，這個有著成長創傷的新郎，他有著最完整的發揮空間，情感詮釋招招到位、收放自如。

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會常務理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《雙囍》。圖/水花電影提供