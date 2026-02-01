《殺人鯨》被囚虎鯨瘋狂黑化 網紅勇闖泰國祕境逃生無門
《殺人鯨》(Killer Whale)故事講述懷抱音樂夢想的大提琴手瑪蒂，對鯨類懷有近乎狂熱的迷戀；立志成為科學家的翠許，則一邊追逐理想，一邊以網紅身分維生。某次搶劫事件中，好友查德為了保護瑪蒂不幸喪命，使她留下永久性的聽力損傷。
一年後，翠許帶著瑪蒂前往泰國，希望她能走出創傷、找到內心的解脫，同時也為了一探被囚禁於此的虎鯨「賽托」。在好友喬許的陪同下，他們偷偷潛入設施，近距離見到了賽托。
隔天，三人前往一處人煙罕至的潟湖游泳，卻渾然不知，那頭充滿憤怒的虎鯨早已被人暗中釋放。危機驟然降臨，他們成為獵物，被無情追殺——在這片孤立無援的水域中，生存似乎成了一個不可能完成的任務。動作、驚悚、懸疑電影《殺人鯨》3月6日上映。
