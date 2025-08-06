《塗鴉日記》永野芽郁x大泉洋 重現漫畫家東村明子的真實青春

電影《塗鴉日記》(かくかくしかじか)改編自日本知名漫畫家東村明子的自傳漫畫作品，本作自2011年起連載至2015年為止，期間曾獲得「漫畫大賞2015」以及「第19屆文化廳媒體藝術祭」等獎項，一直以來深受讀者喜愛。全片以輕鬆詼諧的方式，講述夢想成為漫畫家的懶散高中女生明子，與改變她人生的斯巴達式嚴師日高老師之間，長達九年的珍貴時光。

原著漫畫家東村明子除了親自參與電影劇本撰寫、美術指導，也直接指明希望邀請大泉洋飾演恩師日高老師一角，成功將這部對她而言意義非凡的作品推向大銀幕。至於片中的漫畫家明子則找來人氣女星永野芽郁飾演，對於要飾演原著作者老師本尊，永野芽郁坦言既榮幸又緊張，「要演出這段對明子老師而言相當重要的人生經歷責任十分重大，我擔心自己的詮釋會和真實的明子有太大出入，因此準備過程中一直努力觀察著東村明子老師的一言一行，作為演出的依據。」

永野芽郁為揣摩知名漫畫家下足苦心 當眾跳工藤靜香招牌舞逗笑眾人

片中一場明子和大學好友們在卡拉OK載歌載舞的戲，在要拍攝前，東村明子老師笑著跟大家分享：「我記得我那個時候好像是在模仿工藤靜香！」一聽老師這麼說，永野芽郁立刻當眾模仿起工藤靜香的舞步，讓全場笑翻天，就連導演關和亮也笑稱這簡直是神來之筆。

東村明子坦言由於是自傳故事，因此她親自參與了劇本創作，片中出現的許多畫作也由她親手準備，很多場景也都由她本人前往勘查，甚至一個半月的拍攝時間也幾乎都在現場陪著演員、劇組人員們工作，參與度相當高，她也特別對於飾演自己的永野芽郁深表肯定，「永野芽郁非常敬業，她的演出非常觸動人心，我深深被她驚艷到了！」東村明子和永野芽郁也於上月（七月）底攜手出席蒙特婁奇幻影展的映後活動，引發熱烈討論。《塗鴉日記》將於9月5日在台上映。

與恩師之間橫跨9年，充滿淚水與不捨的真實故事

夢想成為漫畫家的明子，是個相當chill的高中生。在她努力成為人氣漫畫家的過程中，為了考上美術大學，不惜報名參加人稱魔鬼教師日高的美術補習班。這是關於她與日高老師之間的戰鬥與青春的回憶。然而，日高老師期望有一天師徒兩人可以攜手開畫展、甚至希望她可以做為美術補習班的接班人，這與明子的夢想背道而馳，明子被迫說了無法被原諒的謊言。人氣漫畫家長達九年無法作畫的過去，終將被揭曉。

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《塗鴉日記》漫畫家明子由永野芽郁飾演，對於要飾演原著作者老師本尊，永野芽郁坦言既榮幸又緊張。圖/天馬行空提供

《塗鴉日記》東村明子坦言由於是自傳故事，因此她親自參與了劇本創作，一個半月的拍攝時間也幾乎都在現場陪著演員、劇組人員們工作（左：永野芽郁 右：見上愛）。圖/天馬行空提供

《塗鴉日記》原著漫畫家東村明子除了親自參與電影劇本撰寫、美術指導，也直接指明希望邀請大泉洋(右)飾演恩師日高老師一角。圖/天馬行空提供