《96分鐘》高鐵版《捍衛戰警》林柏宏、蔡凡熙車廂內玩命對決

退役拆彈專家「林柏宏」肩扛鬥勇重任，面臨人性抉擇

台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中領軍、《狂徒》導演洪子烜執導，集結金獎製作團隊與好萊塢級技術班底打造，林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠領銜主演，即將於9月5日全台盛大上映。《96分鐘》釋出正式預告，從台北鬧區爆炸威脅延伸至高鐵密閉車廂內的極限對決，緊湊節奏引爆全網期待！

為戲增重曬黑的林柏宏飾演退役拆彈專家，不只肩負全車乘客的生命安全，一場與蔡凡熙在高鐵車廂內的激烈打戲，林柏宏回憶拍攝過程直呼「太痛苦！」顛覆暖男形象的蔡凡熙飾演因創傷黑化的神祕客，一襲黑衣與全身大面積的燒傷妝容震撼登場，每次拍戲前需花近四小時完成特殊妝容的蔡凡熙坦言：「隨時都在引爆自己。」驚豔表現讓導演洪子烜盛讚其演出既可怕又讓人心疼。

由洪子烜執導、斥資1.6億元台幣打造的災難動作鉅獻《96分鐘》，集結林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠等實力派卡司，故事設定在限時爆破的高鐵列車上，在驚險絕境中展開分秒必爭的生死接力。作為今年台北電影節開幕片首映場秒殺完售，《96分鐘》話題與口碑持續延燒，正式預告釋出，緊湊節奏與高張力場面瞬間瞬間點燃觀眾熱議。預告中不僅可見強力卡司林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁突破以往形象演出災難動作場面，更揭露暗藏炸彈的高鐵列車不只一台，當炸彈威脅全面擴大：「誰停，都會爆炸！」拆彈專家林柏宏不僅需在有限時間內拆解危機，更在心愛之人與多數乘客性命之間，面臨最艱難的人性抉擇。

《96分鐘》林柏宏有一場和蔡凡熙的激烈打戲，他苦笑表示過程「很痛苦」。圖/華影國際提供

陽光暖男「蔡凡熙」，化身神秘客狠勁十足

此外，《96分鐘》正式預告驚喜曝光蔡凡熙顛覆過往陽光暖男形象，化身神秘客「楊澧輝」，一襲黑衣與燒傷特殊妝容震撼現身，冷峻氣場與狠勁十足的眼神令人耳目一新。導演洪子烜力讚：「蔡凡熙用和以往截然不同的演技，詮釋一位背負過去創傷、選擇以極端手段發聲的年輕人，讓這個角色既可怕又讓人心疼。」每次拍戲前需花近四小時完成特殊妝容的蔡凡熙也坦言：「這次演出對我是一大突破，不只是外型的轉變，心理狀態更是緊繃。情緒必須壓抑到極致，卻又隨時可能爆發，我每場戲都像在把自己炸開。」

災難動作鉅獻《96分鐘》預告以台北市中心的大規模爆炸威脅為開端，延伸至高鐵車廂內的密閉對決，不僅揭露角色間錯綜複雜的情感糾葛，更展現封街拍攝的震撼規模與緊湊場面。其中為戲增重曬黑的林柏宏飾演因事故退役的拆彈專家，在藏有爆裂物威脅的高鐵列車上，與蔡凡熙上演激烈動作戲。林柏宏回顧這場打戲直呼「太痛苦！」事前與蔡凡熙一同接受武術指導洪昰顥訓練，從揮拳、防禦到實戰演練毫不馬虎。

回憶拍攝現場，林柏宏坦言：「每次想到這場戲就緊張到不行，真的懷疑自己做不做得到。」從鋪滿海綿的訓練場地轉戰搭建的車廂攝影棚，他與蔡凡熙靠著不斷排練，終於克服挑戰。在動作、特效與攝影團隊的密切合作下，加上攝影指導王金城的流暢運鏡，《96分鐘》打造出極具臨場感的精彩動作片場面，成果也讓導演洪子烜相當滿意：「《96分鐘》是為大銀幕而生的電影，希望能讓更多觀眾為台灣電影感到驕傲。」

蔡凡熙為電影《96分鐘》黑化，每次上戲需花費四小時上特殊妝容。圖/華影國際提供

每秒鐘，生存倒數；每分鐘，人性抉擇

一場震驚全台的炸彈攻擊案，讓拆彈專家宋康任（林柏宏 飾）從此退出前線。三年後，他與刑警妻子黃欣（宋芸樺 飾）搭上台北直達高雄的高鐵，卻接獲前上司李傑（李李仁 飾）的警訊──列車上藏有炸彈！為挽救婚姻的物理補教名師、爆炸案罹難者家屬、毫不知情的返鄉乘客們，全被捲入這場突如其來的死亡危機，宋康任必須在列車疾駛的96分鐘內解除炸彈，同時面對內心深埋的秘密。他能否力挽狂瀾，在倒數中拯救全車性命？電影《96分鐘》將於9月5日引爆大銀幕，更多資訊👉《96分鐘》官方FB

《96分鐘》林柏宏在電中負責鬥勇重任。圖/華影國際提供

《96分鐘》蔡凡熙飾演神秘客，背負創傷過去。圖/華影國際提供

《96分鐘》。圖/華影國際提供

《96分鐘》。圖/華影國際提供