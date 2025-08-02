《6DAYS》K-POP男團冠軍10週年獻禮 穿越城市與荒野吵鬧又真情

人氣樂團DAY6出道10週年 首部音樂電影《6DAYS》8/22登台

2025年上半年，南韓YouTube Music播放次數統計出爐！人氣樂團「DAY6」擊敗無數頂尖歌手與唱跳團體，強勢登上男團榜冠軍，再次證明他們在K-POP音樂界的獨特地位，以及不可撼動的實力！延續這股冠軍氣勢，DAY6也將在出道十週年之際首度登上大銀幕，推出他們的音樂公路電影《6DAYS》，為全球粉絲獻上一份最真摯的禮物。台灣也確定將在8月22日正式上映，消息一出讓My Day（官方粉絲名）欣喜若狂，更有不少粉絲已經準備包場，一同見證DAY6成軍十年來，這段意義非凡的動人旅程！

DAY6十週年首部音樂電影 街頭彈唱、夜車談心、私密畫面全曝光

由晟鎮、Young K、元弼與度云組成的樂團「DAY6」，自2015年出道以來，始終以全創作、全Live、全伴奏形式，成為南韓樂壇少見的全能樂團。出道以來，他們歷經團員更替、兵役空白期、退伍合體回歸、全球巡演，並榮獲包括Mnet亞洲音樂大獎、亞洲明星盛典等多項「最佳樂團」肯定，走過跌宕，也從未偏離音樂初衷。為紀念這段十年旅程，他們也在今年推出音樂公路電影《6DAYS》，與My Day一同透過大銀幕，見證屬於他們的一頁青春。

電影中，成員們在完成世界巡演後飛往美國，展開為期六天的西岸公路冒險。過程中，他們穿越城市與荒野，以音樂與對話交織出一部不只是回憶的電影，過程並充滿意想不到的邂逅與動人時刻，團員也在過程中回顧自出道以來共度的十年歲月。本片與一般演唱會紀錄片不同之處，在於透過戲劇化手法包裝這段六天的旅程，結合樂團最不可或缺的音樂，與成員間時而吵鬧、時而真情對談的模樣，呈現出成熟卻也幼稚，最真實的DAY6。

片中還將收錄多首經典歌曲的全新不插電編曲版本，更將首次公開全新曲目，讓粉絲們在觀賞過程中驚喜不斷。不僅如此，透過全景攝影完美捕捉壯闊的公路風景，再配上精緻音效設計與沉浸式音樂聲場，打造媲美實境的觀影體驗。粉絲們不僅能在戲院感受成員們的足跡與心聲，更像一場跟DAY6同行的青春之旅。

《6DAYS》DAY6迎接出道十週年，推出大銀幕音樂電影，為粉絲獻上一大禮物。圖/采昌國際多媒體提供

《6DAYS》曝首款主視覺海報 DAY6奔向10年青春讓粉絲全看哭

值得一提的是，隨著《6DAYS》電影消息公開，片商也同步釋出首張主視覺海報。只見DAY6四位成員──晟鎮、Young K、元弼、度云，一同奔跑在陽光普照的無盡公路上，象徵著自由、成長與未完的冒險。這不只是一張視覺海報，更讓My Day回憶起2017年發行的歌曲〈Hi Hello〉，歌詞中敘述陌生的彼此，一句Hi Hello，開始了你我之間的故事，就如同DAY6與My Day一般，從陌生到相知相惜，未來的故事還要一起寫下。

迎接出道十週年的超人氣實力樂團「DAY6」，首部音樂公路電影《6DAYS》，即將在8月22日於全台上映。本片描述為了慶祝出道十週年，DAY6四位成員——晟鎮、Young K、元弼與度云——在圓滿結束世界巡演後，展開一場為期六天的美國公路之旅。這趟旅程沒有明確計劃，只有一台車、一群夥伴，以及無盡的前方。

起初，旅程像是一場輕鬆假期，隨興彈唱、自在駕車，甚至在沙漠中駕著越野車奔馳，感受自由氣息。沿途偶遇音樂人，與其暢談音樂，以及意想不到的挑戰接踵而來。他們逐漸在陌生風景中彼此靠近，進行真誠對話，並回望這十年來的心路歷程。這場宛如Man in a Movie般的電影之旅，紀錄下DAY6與My Day一同走過的燦爛時光——而這場融合音樂、友情與青春的冒險，都將凝聚為他們生命中最重要的旋律。欲知更多消息👉采昌亞洲電影世界官方臉書粉絲團

《6DAYS》DAY6在為期六天的公路冒險當中，捕捉他們意想不到的邂逅與動人時刻。圖/采昌國際多媒體提供

《6DAYS》。圖/采昌國際多媒體提供